Cette saison, les matches affichent une baisse du nombre de buts, du nombre moyen de passes et du nombre d’attaques directes. En revanche, les réalisations sur coups de pied arrêtés augmentent et les lancers de touche longs ont plus que doublé. Le temps effectif de jeu est également en recul.

Le leader de la Premier League, Arsenal, est pointé du doigt par beaucoup pour ces tendances « anti-foot », Mikel Arteta privilégiant la puissance au détriment du style dans sa quête du premier titre du club depuis 22 ans.

Du coup, nombre de supporters neutres se rangent derrière Manchester City à la veille de la finale de dimanche, estimant que le club incarne encore le spectacle et un football offensif. Et un joueur symbolise mieux que quiconque ce retour en grâce des Citizens, malgré leur domination écrasante et les interrogations persistantes sur leur effectif de 115 joueurs : Rayan Cherki…