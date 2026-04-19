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Richard Martin

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Rayan Cherki s’en prend à Arsenal ! Ce meneur de jeu redoutable est l’arme secrète de Manchester City face à la stratégie défensive de Mikel Arteta dans cette confrontation décisive pour le titre

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R. Cherki
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Manchester City vs Arsenal
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La Premier League n'a jamais été aussi populaire, et pourtant, cette saison, un nombre croissant de personnes – supporters lambdas, analystes réputés ou même entraîneurs de renom – affirment perdre tout intérêt pour le championnat. Lorsque Arne Slot a estimé que l'élite du football anglais n'était « pas un plaisir à regarder », nombreux sont ceux qui ont donné raison au technicien de Liverpool, et les statistiques ont corroboré son analyse.

Cette saison, les matches affichent une baisse du nombre de buts, du nombre moyen de passes et du nombre d’attaques directes. En revanche, les réalisations sur coups de pied arrêtés augmentent et les lancers de touche longs ont plus que doublé. Le temps effectif de jeu est également en recul.

Le leader de la Premier League, Arsenal, est pointé du doigt par beaucoup pour ces tendances « anti-foot », Mikel Arteta privilégiant la puissance au détriment du style dans sa quête du premier titre du club depuis 22 ans.

Du coup, nombre de supporters neutres se rangent derrière Manchester City à la veille de la finale de dimanche, estimant que le club incarne encore le spectacle et un football offensif. Et un joueur symbolise mieux que quiconque ce retour en grâce des Citizens, malgré leur domination écrasante et les interrogations persistantes sur leur effectif de 115 joueurs : Rayan Cherki…

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    À la tête de la riposte

    Avec ses jongles en plein match, ses passes décisives à la rabona, le fait de porter les maillots des joueurs adverses lorsqu’il est sur le banc et sa capacité à créer des moments de magie à partir de rien, Cherki mène la charge contre le football mécanisé qu’Arsenal a mis en place.

    Depuis ses premiers pas au centre de formation de l’OL, le Français émerveille les foules et les téléspectateurs par ses feintes audacieuses ; il s’est définitivement gravé dans les mémoires à 16 ans en devenant le plus jeune buteur de l’histoire du club.

    Pourtant, son ascension n’a pas été un long fleuve tranquille : son style arrogant lui a valu de froisser, au moins une fois, tous les entraîneurs sous les ordres desquels il a joué.

    Ces penchants individualistes en font une recrue fascinante pour Guardiola, même si beaucoup doutaient de sa capacité à s’épanouir sous les ordres d’un entraîneur qui avait su tirer toute la créativité de Jack Grealish et était devenu l’ennemi juré de Zlatan Ibrahimovic.

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  • FBL-ENG-LCUP-NEWCASTLE-MAN CITYAFP

    S’attirer les faveurs de Guardiola

    Il est intéressant de noter que même Guardiola a manifesté son malaise face à certaines des actions les plus audacieuses de Cherki.

    Il a secoué la tête lorsque le jeune homme a jonglé avec le ballon lors de la finale de la Carabao Cup contre Arsenal, un geste jugé trop ostentatoire, puis il l’a invité à s’inspirer de Lionel Messi et à rester simple après sa magnifique passe décisive en rabona face à Sunderland.

    Ces dernières semaines, le meneur de jeu a toutefois été si brillant et décisif dans la course de City derrière Arsenal que Guardiola a fini par conclure qu’il valait mieux laisser Cherki être Cherki.

    Juste avant d’affronter Chelsea, l’entraîneur a déclaré : « Rayan est un joueur vraiment, vraiment spécial. C’est un peu une âme libre. Je suis un entraîneur qui aime le contrôle, on le sait. Alors parfois, depuis la ligne de touche, c’est tellement, tellement dur à regarder. Mon cœur… pff.

    Quand il récupère le ballon et enclenche ses feintes, mon premier réflexe est de hurler : « Rayan, s’il te plaît, joue simple ! » Mais si, face à Chelsea, je lui intime : « Arrête ça », je risque de briser le joueur. Je lui enlèverais sa plus grande force. Ce qu’il a réalisé contre Arsenal, puis contre Liverpool, était exceptionnel, incroyable.

    Alors je veux qu’il continue ainsi : s’il le sent, qu’il le fasse. Vas-y, exprime-toi, amuse-toi et montre au monde entier à quel point tu es fort. »

  • Rayan Cherki Manchester City 2025-26Getty

    « On va te passer le ballon »

    C’est exactement ce qu’a réalisé Cherki face à Chelsea : après une première période laborieuse, il a libéré City en déjouant la défense acharnée des Blues d’un centre millimétré pour Nico O’Reilly, puis a assassiné le match d’un dribble suivi d’une passe décisive à Marc Guehi.

    Si brillant à Stamford Bridge, il a convaincu Guardiola de lui accorder un statut à part : « Il n’a pas besoin de se salir les mains avec le travail défensif.

    « Ses parents nous ont donné un talent pour jouer près de Haaland, mais parfois il joue près de [Gianluigi] Donnarumma et ça ne sert à rien », a-t-il déclaré après une victoire qui a permis à City de se rapprocher d’Arsenal.

    « En première période, il est resté près de moi. Reste près d’Haaland, des ailiers et des milieux offensifs, et exploite le talent que tes parents t’ont donné. Quand il fera ça, il deviendra un joueur extraordinaire grâce à son état d’esprit et à sa mentalité. On te passera le ballon. Tu n’as pas besoin de descendre. »


  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    « Peut atteindre les chiffres de De Bruyne »

    Les supporters de City ont affiché une certaine déception lorsque Cherki a été recruté plutôt que Florian Wirtz. Toutefois, l’ancien défenseur de City Gaël Clichy, qui a encadré le joueur comme adjoint de Thierry Henry chez les Bleuets, est convaincu de son potentiel.

    « Si l’on parle de la qualité du joueur, je n’ai vu personne d’aussi bon », a déclaré Clichy àGOAL en septembre dernier. « C’est une affirmation audacieuse, mais j’ai vraiment le sentiment que s’il parvient à amener son jeu sans ballon à un certain niveau, je pense que nous pourrions parler d’un joueur capable d’atteindre les statistiques de Kevin De Bruyne, car dans les espaces restreints, dans les zones clés du terrain, il est capable de créer du danger. »

    Et le jeune attaquant a déjà fait bien plus que créer du danger : seul Bruno Fernandes compte plus de passes décisives que lui en Premier League cette saison, tandis que Cherki domine le classement des passes décisives en jeu ouvert, une seule de ses offrandes provenant d’un coup de pied arrêté.


  • Real Madrid C.F. v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    Il aurait dû jouer davantage.

    City se trouverait dans une position plus favorable au classement si Guardiola avait davantage fait appel à Cherki. L’attaquant a débuté sur le banc lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid et, lorsqu’il est entré en jeu à la 69e minute, les Citizens étaient déjà menés 3-0.

    Quelques jours plus tard, il était de nouveau sur le banc pour affronter West Ham, une décision surprenante au vu du style prudent de Nuno Espirito Santo, contre lequel Cherki aurait pu être l’arme idéale.

    L’entraîneur l’a finalement lancé à l’heure de jeu, alors que le score était de 1-1, et le jeune homme a immédiatement apporté la créativité qui faisait défaut. Trop tard : City a finalement concédé un nul synonyme de retard de neuf points sur Arsenal. Après coup, Guardiola a admis que Cherki méritait de débuter.

    « Vous pouvez maintenant me critiquer sans retenue pour cette sélection, je le mérite », a-t-il reconnu. « C’est parfois une question d’équilibre. Nous avons constaté dès le début que, lorsque nous alignions Erling avec Jeremy [Doku] ou Cherki, nous étions incroyablement déséquilibrés ; nous perdions la stabilité indispensable en Premier League. »


  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    D’après ses propres déclarations, le joueur assure ne jamais avoir ressenti le moindre trac avant une rencontre.

    On a pu penser un instant que Guardiola avait écarté Cherki des deux précédentes rencontres parce qu’il s’était rallié à la philosophie d’Arteta, privilégiant l’équilibre et le contrôle au détriment du flair et de la finesse. Depuis, cependant, l’entraîneur catalane a aligné le jeune Français comme titulaire à chaque match, et le maverick des Citizens ne l’a pas déçu.

    Le Français a été brillant lors de la finale de la Carabao Cup, puis lors de la victoire écrasante 4-0 contre Liverpool, avant de livrer une véritable leçon de football face à Chelsea. Aujourd’hui, il ne fait aucun doute qu’il sera titulaire dimanche.

    Les Gunners ont arraché un 0-0 sans éclat contre le Sporting CP mercredi pour atteindre les demi-finales de la Ligue des champions et chercheront à reproduire la même performance à l’Etihad Stadium. Guardiola a prévenu : « Si nous perdons, c’est fini », mais un nul éliminerait aussi City, car Arsenal garderait alors six points d’avance à six journées de la fin.

    En réalité, c’est tout ou rien, et Guardiola exige que son équipe montre des griffes. « Si l’on pouvait acheter de la confiance au supermarché, nous en achèterions immédiatement », a-t-il déclaré.

    Pourtant, il n’a pas besoin de l’acheter : il lui suffit de libérer Cherki, un joueur qui semble ignorer la nervosité.


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