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Rayan Cherki, mais à quoi pensais-tu ?! La star de Manchester City a dû s'excuser pour avoir porté un maillot de Liverpool sur le banc après avoir échangé sa tenue avec Hugo Ekitike
Un moment de folie à l'Etihad
Cherki s'est attiré les foudres de ses propres supporters en échangeant son maillot avec l'attaquant de Liverpool Ekitike avant le coup de sifflet final du match de Coupe d'Angleterre de samedi, puis en le portant, fait remarquable, sur le banc. L'incident s'est produit lors de cette rencontre décisive à l'Etihad Stadium, où City a dominé ses rivaux sur le terrain, s'imposant 4-0 pour décrocher sa place en demi-finale.
Cherki et Ekitike, coéquipiers en équipe de France, ont tous deux été remplacés à quelques minutes d'intervalle en deuxième mi-temps. Sans se soucier apparemment de l'image que cela renvoyait, ils ont profité de l'occasion pour échanger leurs maillots alors qu'il restait encore 20 minutes à jouer et que le match était toujours en cours. Échanger ses maillots avant la fin du match est souvent mal vu, mais Cherki est allé encore plus loin.
Filmé sous les couleurs de l'équipe adverse
Les caméras de télévision ont rapidement capté une scène insolite : Cherki s'emparant du maillot de Liverpool d'Ekitike et l'enfilant alors qu'il était assis parmi ses coéquipiers de Manchester City. L'attaquant semblait à l'aise dans ce maillot rouge jusqu'à ce qu'il entende une voix hors champ, probablement celle d'un membre du staff ou d'un coéquipier stupéfait. Se rendant compte de son erreur, il a rapidement retiré le maillot et a levé la main dans un geste d'excuse évident à l'intention de son entourage.
Alors que Cherki s'empressait de dissimuler sa gaffe, les caméras ont fait un panoramique vers le banc de touche de Liverpool. On y voyait Ekitike assis, immobile, vêtu d'un haut d'entraînement noir neutre, ayant déjà rangé le maillot de City de Cherki.
Fletcher met en garde contre une réaction négative des supporters
L'incident n'est pas passé inaperçu auprès de l'équipe de commentateurs, qui n'a pas tardé à souligner la façon dont les supporters de City pourraient réagir en voyant l'un des leurs porter les couleurs d'un rival direct. Le commentateur de TNT Sports, Darren Fletcher, a souligné la gravité de la situation pendant la retransmission, en déclarant : « Ça va faire l'effet d'une bombe dans bien des milieux. »
Reste à voir s'il y aura des répercussions officielles de la part de la direction du club, mais l'image donnée était certainement mauvaise lors d'un match remarquable qui, par ailleurs, était une fête pour l'équipe locale. Malgré ce drame sur la touche, City a assuré sa place en demi-finales de la FA Cup grâce à une performance impitoyable qui n'a laissé aucune chance aux visiteurs.
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L'historique des frasques de Cherki qui ont fait les gros titres
Liverpool s'est fait laminer 4-0 grâce à un triplé d'Erling Haaland et à un but d'Antoine Semenyo, sur une passe décisive de Cherki lui-même. Même Mohamed Salah n'a pas réussi à relancer les Reds, son penalty ayant été arrêté par James Trafford. Cependant, cet échange de maillots de Cherki n'est que le dernier d'une série de moments où le Français s'est fait remarquer pour son comportement excentrique.
Cherki avait déjà fait la une avant la trêve internationale, lors de la victoire 2-0 de City contre Arsenal en finale de la Carabao Cup à Wembley. Au cours de ce match, il s'était mis en scène en jonglant avec le ballon en plein jeu, puis avait fait un clin d'œil au public alors qu'il était à terre après avoir été victime d'une faute de Ben White. Si son talent est indéniable, son penchant pour le spectacle continue de le maintenir sous les feux de la rampe pour des raisons qui vont au-delà de ses capacités techniques.