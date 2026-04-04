Rayan Cherki, mais à quoi pensais-tu ?! La star de Manchester City a dû s'excuser pour avoir porté un maillot de Liverpool sur le banc après avoir échangé sa tenue avec Hugo Ekitike

Cherki s'est attiré les foudres de ses propres supporters en échangeant son maillot avec l'attaquant de Liverpool Ekitike avant le coup de sifflet final du match de Coupe d'Angleterre de samedi, puis en le portant, fait remarquable, sur le banc. L'incident s'est produit lors de cette rencontre décisive à l'Etihad Stadium, où City a dominé ses rivaux sur le terrain, s'imposant 4-0 pour décrocher sa place en demi-finale.

Cherki et Ekitike, coéquipiers en équipe de France, ont tous deux été remplacés à quelques minutes d'intervalle en deuxième mi-temps. Sans se soucier apparemment de l'image que cela renvoyait, ils ont profité de l'occasion pour échanger leurs maillots alors qu'il restait encore 20 minutes à jouer et que le match était toujours en cours. Échanger ses maillots avant la fin du match est souvent mal vu, mais Cherki est allé encore plus loin.