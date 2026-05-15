Getty Images Sport
Traduit par
Rayan Cherki, jugé « exceptionnel », est déjà pressenti pour remporter le Ballon d’Or. Le meneur de jeu de Manchester City évoque à Bacary Sagna un véritable « showman » brésilien
Sagna salue le talent et la créativité de Cherki
Sagna a salué Cherki comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs du football européen, soulignant la capacité du Français à ravir les supporters grâce à son talent naturel et à sa créativité. S'exprimant sur Oddschecker, l'ancien défenseur de l'équipe de France et de Manchester City a décrit ce produit du centre de formation de Lyon comme un talent offensif rare, capable de déjouer les défenses grâce à sa technique et à son imagination.
- Getty Images
Sagna compare Cherki aux joueurs de rue brésiliens
Sagna estime que le style de jeu de Cherki le distingue de nombreux jeunes issus des centres de formation actuels, notamment en raison du panache et de la liberté qui caractérisent son jeu.
« Cherki est spécial », a admis Sagna. « On voit à sa façon de jouer qu’il est un showman. Il divertit tout le public ! C’est le genre de joueur pour lequel on va au stade, pour pouvoir admirer un tel talent. C’est un régal pour les yeux. Créatif, naturel, toujours avec le sourire, il est capable de débloquer les matches, une qualité rare.
« On voit qu’il vient de la rue à sa façon de jouer. Il me rappelle les joueurs brésiliens avec leur capacité à dribbler, à jouer et à avoir un bon toucher de balle. J’adore les joueurs de football de rue parce que c’est du talent pur et naturel. Je pense qu’il peut sans aucun doute remporter le Ballon d’Or à l’avenir et il a encore le temps de son côté car il est encore très jeune. »
Kompany pressenti pour succéder à long terme à Guardiola
Sagna a évoqué l’avenir de City et la succession éventuelle de l’entraîneur Pep Guardiola. Selon l’ancien latéral, l’ex-capitaine des Citizens Vincent Kompany, actuellement à la tête du Bayern Munich, serait le candidat idéal pour prendre la relève.
« Je pense à Vincent Kompany », a-t-il affirmé. « C’est un ancien capitaine, un grand supporter de Manchester City et l’un des premiers grands joueurs arrivés après Robinho. À mes yeux, Kompany est l’homme de la situation pour City. Son retour au club serait donc parfaitement logique. »
- Getty Images Sport
City se concentre sur une lutte acharnée pour le titre
Alors que les discussions vont bon train autour des futurs talents et des projets à long terme de la direction, Manchester City reste concentré sur la saison en cours. L'équipe de Guardiola est actuellement engagée dans une lutte pour le titre de Premier League avec Arsenal, qui compte deux points d'avance en tête du classement. Cependant, avant d'affronter Bournemouth en championnat, les Citizens devront d'abord affronter Chelsea en finale de la FA Cup samedi.