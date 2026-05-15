Sagna estime que le style de jeu de Cherki le distingue de nombreux jeunes issus des centres de formation actuels, notamment en raison du panache et de la liberté qui caractérisent son jeu.

« Cherki est spécial », a admis Sagna. « On voit à sa façon de jouer qu’il est un showman. Il divertit tout le public ! C’est le genre de joueur pour lequel on va au stade, pour pouvoir admirer un tel talent. C’est un régal pour les yeux. Créatif, naturel, toujours avec le sourire, il est capable de débloquer les matches, une qualité rare.

« On voit qu’il vient de la rue à sa façon de jouer. Il me rappelle les joueurs brésiliens avec leur capacité à dribbler, à jouer et à avoir un bon toucher de balle. J’adore les joueurs de football de rue parce que c’est du talent pur et naturel. Je pense qu’il peut sans aucun doute remporter le Ballon d’Or à l’avenir et il a encore le temps de son côté car il est encore très jeune. »