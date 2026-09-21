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Yosua Arya
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Rayan Cherki « honoré » par la nomination de Zinedine Zidane, alors que la star de Manchester City se prépare à une nouvelle ère avec la France

R. Cherki
Z. Zidane
France
Manchester City
Premier League

Le meneur de jeu de Manchester City, Rayan Cherki, a fait part de son enthousiasme avant les débuts très attendus de Zinedine Zidane à la tête de l’équipe de France. Le joueur de 23 ans se réjouit de l’opportunité de collaborer avec le légendaire entraîneur pendant la trêve internationale.

  • Une nouvelle ère pour les Bleus

    Zidane se prépare officiellement à faire ses débuts très attendus au poste de sélectionneur de l’équipe de France. L’ancien entraîneur légendaire du Real Madrid prendra enfin les commandes de son pays pendant la trêve internationale actuelle.

    Le milieu offensif de City, Cherki, figure parmi les joueurs retenus dans la toute première liste de Zidane. Le joueur de 23 ans s’est imposé au sein de la sélection nationale et compte actuellement 14 sélections et deux buts avec les Bleus.

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  • Zinedine ZidaneGetty

    Cherki savoure l’opportunité Zidane

    La perspective d’évoluer sous les ordres de l’une des plus grandes icônes du football français a naturellement enthousiasmé la génération actuelle de stars internationales. Cherki ne fait certainement pas exception, l’ancien Lyonnais étant impatient de fouler le terrain d’entraînement.

    « Ce sera un honneur de rejoindre un nouvel entraîneur, surtout Zidane », a expliqué Cherki lors d’un entretien accordé à Canal+. « Nous avons hâte de commencer à travailler avec lui et de vraiment profiter de cette expérience. »

  • Cherki a brillé ce week-end

    Cherki aborde la trêve internationale avec une confiance maximale après un week-end réussi sur la scène nationale. Il a inscrit un but lors de la victoire 5-3 de Manchester City contre Sunderland en Premier League, portant son total à trois buts en cinq apparitions en championnat jusqu’à présent. Au total, le joueur de 23 ans compte quatre buts et deux passes décisives en huit matches toutes compétitions confondues.

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  • Rayan CherkiGetty

    Entrée sur la scène internationale

    Tous les regards vont désormais se tourner vers Zidane, alors qu’il finalise sa préparation pour ses débuts sur le banc d’une sélection nationale. Le groupe se réunira cette semaine pour commencer son travail tactique et s’adapter à la philosophie du nouveau sélectionneur.

    Pour Cherki, les prochaines rencontres représentent une occasion en or de s’assurer une place régulière dans les plans de Zidane. Le talentueux milieu de terrain espère transposer directement son impressionnante forme en club sur la scène internationale et impressionner immédiatement son nouveau patron.

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