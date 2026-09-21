Rayan Cherki « honoré » par la nomination de Zinedine Zidane, alors que la star de Manchester City se prépare à une nouvelle ère avec la France

Zidane se prépare officiellement à faire ses débuts très attendus au poste de sélectionneur de l’équipe de France. L’ancien entraîneur légendaire du Real Madrid prendra enfin les commandes de son pays pendant la trêve internationale actuelle.

Le milieu offensif de City, Cherki, figure parmi les joueurs retenus dans la toute première liste de Zidane. Le joueur de 23 ans s’est imposé au sein de la sélection nationale et compte actuellement 14 sélections et deux buts avec les Bleus.