L’ancien meneur de jeu de Lyon n’a pas tardé à critiquer sa prestation du début de match, malgré son statut de buteur décisif pour Manchester City. S’exprimant au micro de Sky Sports après la rencontre, Cherki a expliqué : « Ma performance était moyenne. En première période, nous n’avons pas trouvé les espaces, j’ai joué comme une m***e.

« Je dois leur montrer que je veux jouer, je veux marquer. La prochaine fois, je veux davantage faire circuler le ballon. J’ai regardé Enzo [Maresca] et je savais que je devais changer ça en seconde période. »

Revenant sur le résultat final, il a ajouté : « Je suis très heureux de cette victoire. »