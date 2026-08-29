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Rayan Cherki fustige une première mi-temps « de m***e » malgré un doublé inspiré lors de la victoire de Manchester City contre Crystal Palace
Le meneur de jeu déclenche une victoire éclatante
L’international français a inspiré les visiteurs vers une victoire décisive grâce à un doublé crucial en seconde période à Selhurst Park. Le score de 4-1 a été scellé par un doublé d’Erling Haaland et deux passes décisives de Phil Foden, ce qui permet de maintenir un début parfait dans cette nouvelle campagne de Premier League. Cherki a lui-même déjà cumulé deux buts et deux passes décisives lors de ses deux premiers matches de championnat.
- Craig Mercer
Cherki livre une évaluation honnête
L’ancien meneur de jeu de Lyon n’a pas tardé à critiquer sa prestation du début de match, malgré son statut de buteur décisif pour Manchester City. S’exprimant au micro de Sky Sports après la rencontre, Cherki a expliqué : « Ma performance était moyenne. En première période, nous n’avons pas trouvé les espaces, j’ai joué comme une m***e.
« Je dois leur montrer que je veux jouer, je veux marquer. La prochaine fois, je veux davantage faire circuler le ballon. J’ai regardé Enzo [Maresca] et je savais que je devais changer ça en seconde période. »
Revenant sur le résultat final, il a ajouté : « Je suis très heureux de cette victoire. »
Un Français annonce un nouveau chapitre
Cherki a souligné la détermination du groupe à ouvrir une nouvelle ère de succès sous Maresca après un important dégraissage estival. Évoquant la nouvelle direction prise par le club sous les ordres du technicien italien, Cherki a déclaré : « Pep [Guardiola] a été une grande histoire, nous allons en commencer une autre. Nous voulons le prouver et nous sommes là pour ça. »
Son début tonitruant lui a également permis d'égaler Thierry Henry et Didier Drogba, en devenant seulement le troisième joueur de l'histoire de la Premier League à signer un match avec plusieurs buts et un autre avec plusieurs passes décisives sur les deux premières rencontres d'une équipe.
- Crystal Pix
Maresca vise à entretenir la dynamique
Manchester City sera déterminé à poursuivre sa série de victoires dans un calendrier national chargé avant la trêve internationale d’automne. La forme étincelante de Cherki offre à Maresca un atout inestimable alors qu’il cherche à stabiliser son secteur offensif avant la phase de ligue exigeante de la Ligue des champions. Conserver cette efficacité clinique dans le dernier tiers sera le test décisif des ambitions de trophées du géant mancunien.
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