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Rayan Cherki et Lamine Yamal pourraient former une attaque « de folie » à Barcelone, où l’on assure à la star de Manchester City qu’elle peut suivre les traces de Ronaldinho et Lionel Messi au Camp Nou
Difficile de refuser une offre de transfert du FC Barcelone.
Malgré des problèmes financiers largement relayés par les médias, le FC Barcelone, fraîchement sacré champion d’Espagne, parvient toujours à mobiliser les fonds nécessaires pour recruter des joueurs de renom. L’international anglais Anthony Gordon a ainsi rejoint le club catalan durant l’été 2026.
Le club poursuit sa quête des meilleurs joueurs mondiaux, ceux dont les qualités peuvent faire basculer une rencontre, et dont le talent justifie l’attrait pour l’une des plus grandes institutions sportives de la planète.
Peu de joueurs résistent aux avances catalanes, tant l’opportunité d’endosser le maillot emblématique des Blaugrana est rare et prestigieuse. Un privilège réservé à une élite.
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Messi, Ronaldinho et Maradona ont fait rayonner le Camp Nou.
Au fil des ans, une pléiade de légendes du football a fait étalage de son talent dans la plus prestigieuse des cathédrales du ballon rond : les champions du monde Maradona, Ronaldinho et Messi, entre autres. Cherki pourrait-il un jour être appelé à suivre leurs traces ?
Doté d’un instinct créatif rare, il sait faire se lever les foules les plus exigeantes. À seulement 22 ans, l’imprévisible international français fait les beaux jours de la presse anglaise grâce à ses passes décisives en rabona et ses jongles en finale de coupe.
L’international français évolue avec le sourire et aime offrir des démonstrations techniques. Il ne serait donc pas surprenant qu’il figure déjà sur les radars du FC Barcelone, alors que le club catalan élabore des plans pour générer les fonds nécessaires à un nouveau renfort.
Cherki pourrait-il rejoindre Yamal en Catalogne à l’avenir ?
Interrogé sur la possibilité de voir un de ses compatriotes devenir le prochain magicien à répandre sa poudre magique sur le Camp Nou, l’ancien international français Leboeuf – s’exprimant en exclusivité pour GOAL grâce à Betinia – a déclaré : « Oui. Mais Barcelone a des problèmes financiers. C’est dingue. Ils font des promesses et on voit des noms. On se dit : “Comment ont-ils pu recruter [Robert] Lewandowski et tant d'autres ?” Puis : “Je croyais qu'ils n'avaient pas d'argent.” Sans liquidités, aucun club ne peut acheter ; eux, apparemment, le peuvent encore. Tant mieux pour eux.
« Dans le système de jeu du Barça, si l’on ajoute Rayan Cherki à Lamine Yamal, Raphinha, un avant-centre, puis de Jong et Pedri au milieu, c’est fou. Complètement fou.
C’est un peu ce qu’on observe au Paris Saint-Germain, avec Joao Neves, Vitinha, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola ou Khvicha Kvaratskhelia. Il y a là une pléthore de talents capables d’évoluer ensemble. Mais si Cherki parvenait à s’imposer en meneur de jeu, entouré de ces individualités, ce serait tout simplement impressionnant. »
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Contrat de Cherki : Manchester City ouvre une nouvelle ère sans obligation de vendre
Le géant de la Premier League, Manchester City, s’apprête à vivre un été de transition, le légendaire entraîneur Pep Guardiola ayant mis un terme à son brillant règne de dix ans à l’Etihad Stadium. Au cours d’une décennie mémorable à Manchester, l’ancien mentor du FC Barcelone et du Bayern Munich a conquis 20 trophées, dont un triplé historique lors de la saison 2022-2023.
Sous son impulsion, les Blues ont ajouté la FA Cup et la Carabao Cup à leur palmarès lors de l’ultime exercice du technicien catalan. Le milieu de terrain, toujours sous contrat pour quatre années supplémentaires, sera de retour en 2026-2027 afin de briguer de nouveaux titres sous les ordres d’un nouvel entraîneur.
À l’issue de ce bail, l’international français devrait être à son apogée et prêt pour un nouveau défi. Un départ anticipé n’est pas exclu : les Citizens chercheront à maximiser la valeur de transfert, et le joueur pourrait alors suivre les traces de Ronaldinho et Messi, pour peu que ses performances continuent de séduire les cadors européens emmenés par le Barça.