Malgré des problèmes financiers largement relayés par les médias, le FC Barcelone, fraîchement sacré champion d’Espagne, parvient toujours à mobiliser les fonds nécessaires pour recruter des joueurs de renom. L’international anglais Anthony Gordon a ainsi rejoint le club catalan durant l’été 2026.

Le club poursuit sa quête des meilleurs joueurs mondiaux, ceux dont les qualités peuvent faire basculer une rencontre, et dont le talent justifie l’attrait pour l’une des plus grandes institutions sportives de la planète.

Peu de joueurs résistent aux avances catalanes, tant l’opportunité d’endosser le maillot emblématique des Blaugrana est rare et prestigieuse. Un privilège réservé à une élite.