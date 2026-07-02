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Rayan Cherki brûle d’envie de soulever la Coupe du monde, alors que l’équipe de France affûte ses armes avant son entrée en lice en huitièmes de finale
Cherki affiche son envie de disputer la Coupe du monde
La France aborde la phase à élimination directe de la Coupe du monde 2026, et Cherki assure que le groupe est plus motivé que jamais. Le joueur de 22 ans, peu utilisé depuis le début du tournoi, a publié une vidéo sur les réseaux de l’équipe pour mobiliser les supporters avant le huitième de finale face au Paraguay.
« Cette qualification, c’est magnifique, nous sommes en huitièmes de finale de la Coupe du monde », a déclaré la star de Manchester City. « Nous avons faim, nous avons très, très faim. Nous sommes dans la phase finale de la Coupe du monde. Celui qui gagne reste, celui qui perd, bonnes vacances ! Pour l’instant, je pense que les gens ne s’en rendent probablement pas compte, mais nous avons une faim de loup. »
- AFP
L'affaire Deschamps
Ce message provocateur fait suite à un incident qui a fait le buzz après la victoire 3-0 de la France face à la Suède lors de la phase de poules, au cours duquel Cherki a semblé refuser de serrer la main de Deschamps. Les images de cet incident ont alimenté de nombreuses spéculations selon lesquelles le milieu de terrain serait mécontent de son rôle secondaire en Amérique du Nord.
Cependant, selon L'Équipe, le staff technique n'a pas retenu ce geste contre le joueur. Il semblerait que Cherki ait traversé une situation « très difficile » en dehors du terrain, source de nuits blanches. Pour son entourage, ce refus traduit davantage une frustration personnelle qu'un acte de défiance envers son sélectionneur.
Mettre l'accent sur le collectif
Bien qu’il soit considéré comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs de la Premier League, Cherki peine à s’imposer chez les Bleus. L’ancien Lyonnais n’a toujours pas été titularisé dans cette compétition, pointant derrière des joueurs comme Michael Olise et Bradley Barcola dans la hiérarchie.
Deschamps reste toutefois concentré sur la force collective de son effectif. Interrogé sur l’ambiance au sein du groupe, le sélectionneur a déclaré : « Certains joueurs sont peut-être déçus de ne pas jouer suffisamment, voire pas du tout ; il peut y avoir des frustrations, mais la force collective prime avant tout. »
- Getty Images
Tous les regards sont tournés vers la rencontre face au Paraguay.
La France se rendra désormais à Philadelphie pour affronter le Paraguay, avec une place en quarts de finale à la clé. La sélection sud-américaine mettra à rude épreuve la solidité défensive des Bleus, mais les propos de Cherki laissent entrevoir un groupe parfaitement soudé dans sa quête d’un troisième titre mondial.
Alors que le tournoi entre dans la phase à élimination directe, l’accent est mis au sein du groupe sur l’efficacité devant le but. Avec des joueurs de premier plan comme Kylian Mbappé en pointe, la France reste l’équipe à battre, à condition qu’elle parvienne à canaliser cette « folle » soif de victoire de Cherki pour s’imposer samedi.