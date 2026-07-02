La France aborde la phase à élimination directe de la Coupe du monde 2026, et Cherki assure que le groupe est plus motivé que jamais. Le joueur de 22 ans, peu utilisé depuis le début du tournoi, a publié une vidéo sur les réseaux de l’équipe pour mobiliser les supporters avant le huitième de finale face au Paraguay.

« Cette qualification, c’est magnifique, nous sommes en huitièmes de finale de la Coupe du monde », a déclaré la star de Manchester City. « Nous avons faim, nous avons très, très faim. Nous sommes dans la phase finale de la Coupe du monde. Celui qui gagne reste, celui qui perd, bonnes vacances ! Pour l’instant, je pense que les gens ne s’en rendent probablement pas compte, mais nous avons une faim de loup. »



