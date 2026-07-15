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Rayan Cherki a vivement réagi lorsqu’on l’a interrogé sur Lucas Digne, après la soirée cauchemar vécue par son coéquipier en équipe de France lors de la défaite en demi-finale de la Coupe du monde contre l’Espagne
Cherki prend la défense de Digne après son erreur
Les espoirs de l'équipe de Didier Deschamps d'atteindre la finale se sont envolés face à une Espagne trop forte en demi-finale. Le score a été ouvert dès le début de la première mi-temps lorsque Digne a commis une faute coûteuse sur Lamine Yamal dans la surface, entraînant un penalty transformé avec assurance par Mikel Oyarzabal, qui a ainsi donné le ton de la rencontre. Pedro Porro a ensuite scellé la victoire 2-0 de son équipe, qui a dominé la rencontre, en deuxième mi-temps. En zone mixte, Cherki a été interrogé sur l’état d’esprit de son coéquipier à la mi-temps, une question qui a suscité une réaction vive de la part du joueur de Manchester City.
« Qu’est-ce que tu crois que je vais te dire ? Qu’il pleurait, qu’on lui a enfoncé la tête dans le mur ? Non », a rétorqué Cherki. « Ce genre de choses arrive dans le jeu, c’est le football. On doit le soutenir, et il doit être avec nous. On était tous ensemble. À la mi-temps, on était tous ensemble. »
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Le tournant de la rencontre
Cherki a souligné l’importance du deuxième but espagnol, qui a définitivement scellé l’issue du match. « Nous savions que le deuxième but allait être crucial, car dans un match comme celui-ci, à 1-1, il est incroyablement difficile de défendre. À 2-0, c’est une toute autre histoire. Aujourd’hui, la déception est énorme », a-t-il ajouté.
Remplacé à la 72^e minute, alors que l’issue de la rencontre était déjà actée, il a laissé transparaître sa frustration lorsqu’on l’a interrogé sur son temps de jeu. Interrogé sur une éventuelle entrée plus tôt, il s’est contenté de rétorquer : « Qu’en pensez-vous ? », avant de mettre fin à l’interview.
« Nous avons perdu contre nous-mêmes » Cette déclaration, souvent utilisée dans le jargon footballistique, signifie que l’équipe a été battue non pas par la qualité de l’adversaire, mais par ses propres erreurs, son manque de concentration ou ses lacunes tactiques. En somme, la défaite est avant tout le fruit d’une défaillance interne.
Cherki a livré un bilan sans concession sur la prestation globale de l'équipe de France. « C'est une énorme, énorme déception… parce qu'aujourd'hui, nous avons perdu contre nous-mêmes », a-t-il déclaré sans détour à la presse. « On n’a pas perdu à cause de l’arbitre, on n’a pas perdu contre l’Espagne, on a perdu contre nous-mêmes. Ici, vous le savez tous, on sait tous qu’on était une équipe redoutable. La seule équipe capable de nous éliminer, c’était nous-mêmes. Et aujourd’hui, c’est ce qui s’est passé. On a été battus sur le plan technique, on a été battus sur le plan tactique, on a été battus dans les duels. C’est une très grande déception aujourd’hui. »
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La rencontre pour la troisième place se profile
Malgré la déception de cette élimination, l’équipe de France devra rapidement se ressaisir pour aborder sereinement le dernier match de son tournoi. Samedi, à Miami, elle affrontera le perdant de l’autre demi-finale, qui oppose l’Angleterre à l’Argentine, afin de tenter de décrocher la médaille de bronze. Une rencontre qui n’offre guère de consolation à un groupe qui visait initialement le titre. Pour Cherki et ses coéquipiers, l’objectif sera néanmoins de conclure l’épreuve sur une note positive.
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