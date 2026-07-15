Les espoirs de l'équipe de Didier Deschamps d'atteindre la finale se sont envolés face à une Espagne trop forte en demi-finale. Le score a été ouvert dès le début de la première mi-temps lorsque Digne a commis une faute coûteuse sur Lamine Yamal dans la surface, entraînant un penalty transformé avec assurance par Mikel Oyarzabal, qui a ainsi donné le ton de la rencontre. Pedro Porro a ensuite scellé la victoire 2-0 de son équipe, qui a dominé la rencontre, en deuxième mi-temps. En zone mixte, Cherki a été interrogé sur l’état d’esprit de son coéquipier à la mi-temps, une question qui a suscité une réaction vive de la part du joueur de Manchester City.

« Qu’est-ce que tu crois que je vais te dire ? Qu’il pleurait, qu’on lui a enfoncé la tête dans le mur ? Non », a rétorqué Cherki. « Ce genre de choses arrive dans le jeu, c’est le football. On doit le soutenir, et il doit être avec nous. On était tous ensemble. À la mi-temps, on était tous ensemble. »