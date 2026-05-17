Rayan Cherki a partagé un selfie complice pris avec le prince William lors de la remise du trophée de la FA Cup à Manchester City

Le prince de Galles, en sa qualité de parrain de la Fédération anglaise de football, était présent samedi au stade de Wembley.

Après la victoire 1-0 de Manchester City sur Chelsea, obtenue de haute lutte, le prince William a pris place sur le podium pour remettre les médailles et le trophée emblématique à l’équipe de Pep Guardiola.

Malgré le caractère habituellement très formel de la cérémonie, le milieu de terrain français a choisi de briser le protocole pour immortaliser cet après-midi historique.

Au moment où le long cortège des joueurs vainqueurs défilait devant lui, le milieu de terrain français a dégainé son iPhone aussitôt après avoir serré la main de William. Le prince, élégamment vêtu pour l’occasion, s’est prêté au jeu avec bonne humeur, adressant un large sourire à l’objectif aux côtés du footballeur triomphant.















