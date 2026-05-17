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Rayan Cherki a partagé un selfie complice pris avec le prince William lors de la remise du trophée de la FA Cup à Manchester City
Une rencontre royale à Wembley
Le prince de Galles, en sa qualité de parrain de la Fédération anglaise de football, était présent samedi au stade de Wembley.
Après la victoire 1-0 de Manchester City sur Chelsea, obtenue de haute lutte, le prince William a pris place sur le podium pour remettre les médailles et le trophée emblématique à l’équipe de Pep Guardiola.
Malgré le caractère habituellement très formel de la cérémonie, le milieu de terrain français a choisi de briser le protocole pour immortaliser cet après-midi historique.
Au moment où le long cortège des joueurs vainqueurs défilait devant lui, le milieu de terrain français a dégainé son iPhone aussitôt après avoir serré la main de William. Le prince, élégamment vêtu pour l’occasion, s’est prêté au jeu avec bonne humeur, adressant un large sourire à l’objectif aux côtés du footballeur triomphant.
- AFP
Les équipes de football soutenues par le prince William
Malgré son rôle neutre lors de la finale de la FA Cup, tout le monde sait que le prince William est un supporter de longue date d'Aston Villa.
Son compagnon de tribune habituel, le prince George, a toutefois manqué cette finale, bien qu’il ait été présent en 2024.
Le duc de Cambridge a souvent évoqué l’intérêt grandissant de ses enfants pour le football et la liberté qu’il leur laissera de choisir leur propre club. Interrogé par TNT Sports, il a confié : « Je suis sincèrement ouvert à l’équipe qu’ils décideront de soutenir. Je suis un peu partial, mais comme ils viennent aux matchs d’Aston Villa, ils soutiendront probablement Aston Villa. »
« Je m’efforce de ne pas laisser transparaître de partialité. »
La rencontre de Wembley revêt une saveur ironique pour la famille royale : selon la rumeur, le prince George serait supporter de Chelsea, l’adversaire de Manchester City.
William a déjà plaisanté à plusieurs reprises sur le choix de son fils aîné, révélant ainsi les frictions bon enfant que cette rivalité suscite au sein de la famille. Lors d'une intervention à la BBC, il a déclaré sur le ton de la plaisanterie : « J'essaie de ne pas prendre trop parti. Je lui ai dit qu'il pouvait soutenir n'importe quelle équipe sauf Chelsea, alors naturellement, il soutient Chelsea. »
- Getty Images Sport
Chelsea a été dominé à Wembley
Pendant que Cherki et ses coéquipiers de City savouraient leur deuxième titre de la saison, après leur succès en Coupe de la Ligue en mars, Chelsea, lui, était plongé dans le désarroi. Une sublime reprise d’Antoine Semenyo a offert à City une victoire méritée, lors d’un match où les Blues n’ont cadré que deux tirs. Les Londoniens espèrent désormais un exercice 2026-2027 plus fécond, après avoir officialisé la nomination de Xabi Alonso au poste d’entraîneur.