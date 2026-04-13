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Rayan Cherki a expliqué ce qu’il doit accomplir avant de pouvoir se permettre de réaliser des jongles en plein match, l’ancienne star de Manchester City anticipant le message que Pep Guardiola lui adresserait
Une touche de magie : Cherki est du même acabit que Ronaldinho
Guardiola savait exactement à quoi s’attendre lorsqu’il a recruté Cherki en le prélevant à Lyon contre un chèque de 34 millions de livres sterling (46 millions de dollars) durant l’été 2025. Ce joueur charismatique de 22 ans s’était déjà forgé une solide réputation dans son pays natal grâce à sa capacité à ajouter une touche de magie à chaque match.
Extrêmement compétitif, il veut gagner des matchs et décrocher des titres prestigieux. Mais Cherki appartient à la même école que les superstars brésiliennes, à l’image de Ronaldinho ou Neymar.
Pour lui, gagner ne suffit pas : il faut aussi briller. Le football est un spectacle, et il revient aux joueurs de faire se lever les supporters dans les tribunes. Avec ses feintes audacieuses et ses centres à la Rabona, Cherki veut jouer le sourire aux lèvres et communiquer sa joie aux entraîneurs comme aux fans.
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Critiques des numéros de jonglerie avec le ballon lors de la finale de la Carabao Cup
Il a fait parler de lui lors de la victoire de City en finale de la Carabao Cup contre Arsenal en se livrant à quelques jongles alors que les Blues s’apprêtaient à décrocher leur premier trophée de la saison. L’ancien défenseur de Manchester United Gary Neville, en charge du commentaire aux côtés d’un autre expert, a estimé : « Pour être honnête, je trouve ça un peu prématuré. C’était légèrement arrogant. »
L’ancien entraîneur de Premier League Alan Pardew a renchéri : « Jongler avec le ballon de la sorte, c’est une insulte dans le football professionnel. Pour un joueur pro, c’est à proscrire. »
Quel sera le message de Guardiola à l'intention de Cherki, qui se met en avant ?
Tout le monde ne partage pas cet avis, nombre d’observateurs se réjouissant de voir Cherki sortir du moule des professionnels robotisés de l’ère moderne. L’ancien milieu de terrain de City, Barry, est un grand admirateur de Cherki, mais il comprend pourquoi certains – dont Guardiola – prônent la prudence.
Interrogé en exclusivité par GOAL pour BetMGM, Barry a confié son sentiment sur les cabrioles de Cherki et sur ce que Guardiola pourrait lui reprocher en privé : « C’est un débat complexe. En tant que supporters, on adore voir des joueurs tenter des gestes techniques audacieux et nous faire vibrer. Je ne me risquerais pas de lui dire : “Non, tu ne peux pas faire ça”, car c’est tout simplement spectaculaire. J'adore voir la flamboyance et le talent de ces joueurs capables de faire ce genre de choses sur le terrain.
Pep a déjà vu ce genre de profil par le passé. Si le joueur affiche des statistiques comparables à celles des joueurs avec lesquels il a travaillé, je suis convaincu qu’il lui laissera carte blanche.
Je pense que Pep lui dira : “Tu n’es pas encore tout à fait prêt à faire ça”. C’est ainsi que je vois les choses. Je pense qu’il faut continuer à marquer des buts, continuer à jouer comme tu l’as fait jusqu’à présent, remporter encore quelques trophées ici, et ensuite, les jongles, tu pourras les faire aussi souvent que tu veux. Je suis sûr que c’est ce qu’il essaie de dire, plutôt que de dire : « Ne fais pas ça. »
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Guardiola a dirigé plusieurs talents hors du commun.
Thierry Henry, qui a dirigé Cherki lors des Jeux olympiques de 2024 avec l’équipe de France, a récemment pris sa défense, affirmant que le jeune homme est capable de « prouesses extraordinaires ». Son partenaire Erling Haaland voit en lui un talent « unique », rappelant les qualités techniques de la légende de Manchester City, Kevin De Bruyne.
Si Guardiola a parfois été accusé d’avoir trop bridé Jack Grealish, au point d’éteindre l’étincelle créative du jeu de l’ailier anglais, l’entraîneur catalan dispose aujourd’hui de joueurs comme Jeremy Doku et Savinho – après avoir déjà travaillé avec Lionel Messi et Franck Ribéry – et n’est donc clairement pas opposé à l’idée d’accorder à des talents comme Cherki la liberté de s’exprimer.