Tout le monde ne partage pas cet avis, nombre d’observateurs se réjouissant de voir Cherki sortir du moule des professionnels robotisés de l’ère moderne. L’ancien milieu de terrain de City, Barry, est un grand admirateur de Cherki, mais il comprend pourquoi certains – dont Guardiola – prônent la prudence.

Interrogé en exclusivité par GOAL pour BetMGM, Barry a confié son sentiment sur les cabrioles de Cherki et sur ce que Guardiola pourrait lui reprocher en privé : « C’est un débat complexe. En tant que supporters, on adore voir des joueurs tenter des gestes techniques audacieux et nous faire vibrer. Je ne me risquerais pas de lui dire : “Non, tu ne peux pas faire ça”, car c’est tout simplement spectaculaire. J'adore voir la flamboyance et le talent de ces joueurs capables de faire ce genre de choses sur le terrain.

Pep a déjà vu ce genre de profil par le passé. Si le joueur affiche des statistiques comparables à celles des joueurs avec lesquels il a travaillé, je suis convaincu qu’il lui laissera carte blanche.

Je pense que Pep lui dira : “Tu n’es pas encore tout à fait prêt à faire ça”. C’est ainsi que je vois les choses. Je pense qu’il faut continuer à marquer des buts, continuer à jouer comme tu l’as fait jusqu’à présent, remporter encore quelques trophées ici, et ensuite, les jongles, tu pourras les faire aussi souvent que tu veux. Je suis sûr que c’est ce qu’il essaie de dire, plutôt que de dire : « Ne fais pas ça. »