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Rayan Ait-Nouri veut devenir un buteur régulier à Manchester City sous les ordres d'Enzo Maresca
Aït-Nouri inscrit son premier but
Ait-Nouri a inscrit son premier but pour Manchester City lors d’une victoire 3-1 en pré-saison contre les All-Stars de la K-League en Asie, en marquant aux côtés de Tijjani Reijnders et Divin Mubama. L’international algérien a rejoint le club en juin 2025 et a ensuite disputé 31 matches officiels toutes compétitions confondues, y compris la Coupe du monde des clubs. Malgré cinq passes décisives délivrées sur 30 occasions créées lors de sa première saison, son rendement au tir n’a généré que 1,1 but attendu (xG) sur un total de 19 tentatives.
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Les cibles algériennes marquent davantage de buts
S’exprimant sur le site officiel du club au sujet de son ambition de trouver plus souvent le chemin des filets sous les ordres de Maresca, Ait-Nouri a insisté sur son engagement à continuer de progresser.
Interrogé sur son envie de marquer régulièrement, l’ancien joueur de Wolverhampton Wanderers a révélé : « J’aimerais bien. C’était mon premier but pour City, et c’est un aspect du jeu que j’apprécie vraiment. J’ai toujours essayé de jouer de manière offensive, mais je ne marque pas tout le temps.
« C’est une vraie sensation pour moi, et je veux apprendre chaque jour, travailler encore et encore pour ajouter autant que possible à mon jeu. »
Des outils de rôle avancés facilitent la polyvalence
Dans le cadre tactique de Maresca, le joueur de 25 ans a été utilisé dans un rôle plus avancé derrière l’attaquant Mubama, aux côtés de Phil Foden et Antoine Semenyo. La victoire de City contre le XI de la K-League a été son premier résultat positif sous la direction de Maresca, et l’équipe conclura sa tournée de présaison par un match difficile contre l’Atlético de Madrid dimanche.
À propos de ce match amical très attendu, Aït-Nouri a ajouté : « Ce sera un match différent des deux derniers. Nous aimons vraiment jouer ce genre de match contre l’une des meilleures équipes d’Europe ; cela nous aidera à bien nous préparer pour la saison prochaine.
« Nous connaissons le niveau de l’Atlético, et ce sera bien de les affronter avant de faire face à Arsenal la semaine prochaine. »
- Matrix Images
Le Community Shield comme test à venir
City conclura sa tournée en Asie face à l’Atletico, ultime répétition avant de disputer son premier match officiel de la nouvelle saison. L’équipe de Maresca doit affronter Arsenal lors du Community Shield le 16 août au Principality Stadium. Cette rencontre constituera un véritable test de la forme physique de City et de sa nouvelle organisation tactique avant le coup d’envoi de la Premier League.
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