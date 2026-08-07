S’exprimant sur le site officiel du club au sujet de son ambition de trouver plus souvent le chemin des filets sous les ordres de Maresca, Ait-Nouri a insisté sur son engagement à continuer de progresser.

Interrogé sur son envie de marquer régulièrement, l’ancien joueur de Wolverhampton Wanderers a révélé : « J’aimerais bien. C’était mon premier but pour City, et c’est un aspect du jeu que j’apprécie vraiment. J’ai toujours essayé de jouer de manière offensive, mais je ne marque pas tout le temps.

« C’est une vraie sensation pour moi, et je veux apprendre chaque jour, travailler encore et encore pour ajouter autant que possible à mon jeu. »