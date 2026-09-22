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Woltemade JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Ravanelli : « La Juve a déjà 6 ou 7 joueurs de niveau Scudetto. En revanche, Woltemade ne permet pas de franchir un cap »

Juventus FC
N. Woltemade
Serie A

L’ancien attaquant de la Juventus parle de la Juve actuelle

Fabrizio Ravanelli, ancien attaquant de la Juventus, interrogé par Tuttosport , évoque le début de saison de la Juventus.


Qui à la place de Grabara ?

« Mieux vaut Neto ou garder Radu jusqu’en janvier ? Si nous voulons faire grandir Radu, il vaut mieux qu’il joue et progresse. Quand un gardien ne joue pas, il rouille. Neto est celui qui m’inspire le plus confiance parmi les joueurs libres, il m’a toujours donné de la sécurité et il est aussi bon au pied, puis il connaît l’environnement. »


Sur Palmisani, gardien de Frosinone et cible de la Juventus pour l’avenir :

« Il m’a ensorcelé, il me semble promis à un grand avenir. Il a une grande faim, il a gravi les échelons. Il a réalisé une saison importante l’an dernier et il confirme. Quand on a de la personnalité, l’âge ne compte pas, Buffon et Donnarumma l’ont démontré par le passé. »

  • Sur le futur proche :

    « Ce que j’attends de Carnevali ? Qu’il parvienne à créer l’esprit d’italianité dont la Juve a besoin. À mon époque, Boniperti est allé dénicher Torricelli, Ravanelli, Tacchinardi, Porrini, Di Livio, Del Piero. Tous ont contribué à des Scudetti et à la Ligue des champions ».


    Combien manque-t-il pour gagner le Scudetto ?

    « Je crois que, dans les deux-trois ans, elle peut recommencer à gagner. Les trois derrière sont forts, puis avec Yildiz, Alajabegovic, Kolo Muani et peut-être un autre attaquant, la Juve est en train de se reconstruire. Selon moi, la Juve a déjà 6-7 joueurs prêts à gagner le Scudetto ».


    Sur Woltemade :

    « Ce n’est pas un avant-centre, parce que quand tu joues avant-centre, tu dois bien attaquer le premier poteau, être fort de la tête, avoir le sens du but même sur un tap-in. Il me semble un peu plus à l’aise pour décrocher, un soutien de l’attaquant. Je pense que ce n’est pas le profil capable de faire franchir un cap. Il sera sûrement utile à Spalletti, mais je crois que la Juve avait davantage besoin d’un joueur de profondeur et fort de la tête, en ayant beaucoup de joueurs qui vont jusqu’à la ligne de fond. Avoir un Osimhen aurait été idéal ».

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