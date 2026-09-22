Fabrizio Ravanelli, ancien attaquant de la Juventus, interrogé par Tuttosport , évoque le début de saison de la Juventus.





Qui à la place de Grabara ?

« Mieux vaut Neto ou garder Radu jusqu’en janvier ? Si nous voulons faire grandir Radu, il vaut mieux qu’il joue et progresse. Quand un gardien ne joue pas, il rouille. Neto est celui qui m’inspire le plus confiance parmi les joueurs libres, il m’a toujours donné de la sécurité et il est aussi bon au pied, puis il connaît l’environnement. »





Sur Palmisani, gardien de Frosinone et cible de la Juventus pour l’avenir :

« Il m’a ensorcelé, il me semble promis à un grand avenir. Il a une grande faim, il a gravi les échelons. Il a réalisé une saison importante l’an dernier et il confirme. Quand on a de la personnalité, l’âge ne compte pas, Buffon et Donnarumma l’ont démontré par le passé. »