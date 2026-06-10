Même dans ses rêves les plus fous, Javier « Vasco » Aguirre n’aurait pas pu imaginer une meilleure situation à l’approche de ses débuts en Coupe du monde. Le Mexique est invaincu en 2026, avec 15 buts marqués et seulement deux encaissés.

De plus, Aguirre a façonné un groupe à son image : féroce en défense, organisé en attaque et pleinement dans le moment présent. Cette fois, pas de chaos, mais un rythme certain, une profondeur de banc et une concurrence pour chaque poste. L’entraîneur estime même que le plus dur – redonner fierté et conviction à El Tri – a déjà porté ses fruits.

« Nous nous préparons depuis 22 mois et je ne crois pas que constituer le groupe final ait été facile », a déclaré Aguirre après la victoire 5-1 contre la Serbie. « Nous avons connu des contretemps, 12 joueurs blessés, mais au-delà du résultat, je pense que nous sommes en pleine progression.

« Nous arrivons en bonne forme, le moral au beau fixe, nous avons récupéré des joueurs, et nous abordons ce moment dans de bonnes conditions. Les 26 joueurs m’offrent un large éventail de possibilités. Je ne pense pas que nous ayons de faiblesses ou de difficultés à aucun poste. »

Cette confiance se reflète dans sa liste, un savant mélange de vétérans, de jeunes talents et de joueurs ayant émergé au moment idéal. Seize ans plus tard, jour pour jour, l’histoire se répète : le Mexique et l’Afrique du Sud s’apprêtent à ouvrir le bal, mais cette fois à domicile, peut-être pour le dernier grand acte d’Aguirre à la tête de l’équipe nationale.

Voici, selon GOAL, les cinq points clés à surveiller alors que le Mexique accueille l’Afrique du Sud à l’Estadio Azteca.