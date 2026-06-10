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Raúl Jiménez, légende d’« El Tri », prêt pour son premier départ en Coupe du monde, l’ascension fulgurante de Brian Gutiérrez et l’évolution du rôle de Rafa Márquez : cinq points clés pour le match Mexique - Afrique du Sud

FEATURES
Mexico vs Afrique du Sud
Mexico
Afrique du Sud
Coupe du monde
Javier Aguirre Onaindía
R. Jimenez
B. Gutierrez
R. Marquez
R. Marquez

Le Mexique aborde le match d’ouverture de la Coupe du monde 2026 invaincu, avec Raúl Jiménez qui espère boucler la boucle, Brian Gutiérrez en pleine ascension et le rôle de Rafa Márquez qui prend de l’importance.

Même dans ses rêves les plus fous, Javier « Vasco » Aguirre n’aurait pas pu imaginer une meilleure situation à l’approche de ses débuts en Coupe du monde. Le Mexique est invaincu en 2026, avec 15 buts marqués et seulement deux encaissés. 

De plus, Aguirre a façonné un groupe à son image : féroce en défense, organisé en attaque et pleinement dans le moment présent. Cette fois, pas de chaos, mais un rythme certain, une profondeur de banc et une concurrence pour chaque poste. L’entraîneur estime même que le plus dur – redonner fierté et conviction à El Tri – a déjà porté ses fruits.

« Nous nous préparons depuis 22 mois et je ne crois pas que constituer le groupe final ait été facile », a déclaré Aguirre après la victoire 5-1 contre la Serbie. « Nous avons connu des contretemps, 12 joueurs blessés, mais au-delà du résultat, je pense que nous sommes en pleine progression.

« Nous arrivons en bonne forme, le moral au beau fixe, nous avons récupéré des joueurs, et nous abordons ce moment dans de bonnes conditions. Les 26 joueurs m’offrent un large éventail de possibilités. Je ne pense pas que nous ayons de faiblesses ou de difficultés à aucun poste. »

Cette confiance se reflète dans sa liste, un savant mélange de vétérans, de jeunes talents et de joueurs ayant émergé au moment idéal. Seize ans plus tard, jour pour jour, l’histoire se répète : le Mexique et l’Afrique du Sud s’apprêtent à ouvrir le bal, mais cette fois à domicile, peut-être pour le dernier grand acte d’Aguirre à la tête de l’équipe nationale.

Voici, selon GOAL, les cinq points clés à surveiller alors que le Mexique accueille l’Afrique du Sud à l’Estadio Azteca.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-MEXAFP

    La présence éternelle de Rafa Márquez

    Présent sur les terrains de presque toutes les Coupes du monde du Mexique depuis 1998, Rafa Márquez n’a manqué que l’édition 2022 au Qatar.

    Son absence se fait d’ailleurs sentir : lors de la seule Coupe du monde de ce siècle où il n’était pas présent, El Tri a signé sa pire performance moderne, éliminé dès la phase de groupes pour la première fois depuis 1978. Cette fois, il ne portera pas le maillot, mais il sera sur le banc aux côtés de Javier Aguirre, délivrant des consignes et aidant à façonner la stratégie mexicaine.

    Marquez, appelé à prendre les commandes de l’équipe nationale à l’issue de ce cycle, apporte déjà une nouvelle dimension à son rôle cet été. Aguirre garde le cap, mais son adjoint ne se contente plus de regarder et d’apprendre.

    « L’évolution de Rafa a été énorme », a déclaré Aguirre la semaine dernière à Toluca. « Au début, Rafa voulait s’installer et observer, mais maintenant, quand on le voit s’entraîner, on se dit : “Ce type est un entraîneur.” Je vais bientôt me retirer, et il prendra la relève. Je ne vois aucun problème majeur à cet égard. »

    Marquez incarne à la fois les plus beaux souvenirs et les plus grandes frustrations du Mexique en Coupe du monde. Il a connu les sommets, les éliminations douloureuses, la pression, les critiques et tout le poids du maillot. Sa voix porte donc dans un vestiaire où beaucoup l’ont vu mener El Tri.

    Il serait toutefois exagéré de lui attribuer les décisions majeures de ce Mondial : Aguirre reste le patron. Néanmoins, il y aura sans doute des phases, surtout lorsque le Mexique dominera la possession, où l’influence de Marquez sera plus visible. La rencontre face à l’Afrique du Sud pourrait en offrir un premier aperçu.

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  • Mexico v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport

    Jimenez va honorer sa première titularisation en Coupe du monde.

    Après avoir mené le Mexique vers son premier titre de la Ligue des Nations de la CONCACAF en 2025, Raúl Jiménez a affiché une émotion palpable.

    Il avait conclu le Final Four en tant que joueur vedette, inscrivant les quatre buts de son équipe durant la compétition. Pour lui, c’était un véritable soulagement : après toutes les épreuves traversées, Jimenez devenait enfin le joueur phare du Mexique.

    Son retour, spectaculaire, a effacé les séquelles de la fracture du crâne subie sous le maillot des Wolves en 2020, à l’Emirates Stadium contre Arsenal. Aujourd’hui, un seul objectif guide ses pas : débuter et marquer lors d’une Coupe du monde avec le Mexique.

    Avant son accident, il était déjà la pièce maîtresse de Gerardo « Tata » Martino. Aujourd’hui, sous la houlette d’Aguirre, rien n’a changé : les offensives mexicaines continuent de passer par lui, surtout durant les premiers mois du nouveau cycle où El Tri devait se racheter auprès de la région.

    Aujourd’hui, il n’est plus le seul point d’appui de l’attaque : Julian Quiñones, Brian Gutierrez et Álvaro Fidalgo ont émergé, lui permettant de se concentrer sur son rôle de leader technique.

    Reste à savoir comment il célébrera ce premier but en Coupe du monde, s’il voit le jour. Il pourrait y avoir des larmes, d’autant plus après le décès récent de son père. L’Estadio Azteca, où Jimenez a fait ses premiers pas, serait le théâtre parfait pour clore la boucle et ouvrir son compteur en phase finale.

  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-RSA-PANAFP

    L’Afrique du Sud est-elle prête pour ce match d’ouverture ?

    La préparation des Bafana Bafana en vue de leur premier match de Coupe du monde a clairement été marquée par l’influence de la CONCACAF, mais cela ne reflète pas forcément tout à fait ce que le Mexique leur opposera à l’Estadio Azteca. Les Sud-Africains ont affronté le Panama à deux reprises en mars (1-1, puis 1-2) avant de conclure cette phase par un 0-0 contre le Nicaragua. Ils auraient également partagé les points 1-1 avec la Jamaïque lors d’un ultime test à huis clos, juste avant de se consacrer exclusivement à El Tri.

    Ces rendez-vous ont servi de banc d’essai physique et régional précieux, mais aucun adversaire n’a reproduit le style mexicain, que ce soit dans le tempo, la possession ou la capacité de l’équipe d’Aguirre à exploiter l’altitude, le public et le rythme pour faire basculer une rencontre.

    Pour optimiser son adaptation, la délégation sud-africaine a choisi d’arriver tôt au Mexique. Le groupe d’Hugo Broos a installé son camp de base à Pachuca dès le début juin, offrant plusieurs jours d’acclimatation avant le déplacement vers Mexico et le match d’ouverture du 11 juin.

    L’effectif de Broos possède assez de talent pour bousculer le Mexique si El Tri s’impatiente. Teboho Mokoena peut dicter le jeu au milieu de terrain, tandis que Lyle Foster apporte une présence offensive capable d’étirer la défense. Oswin Appollis, buteur contre le Panama, est un autre homme à surveiller, surtout en transition.

    Si les options offensives sud-africaines ne sont pas tout à fait du même calibre que celles auxquelles le Mexique a récemment été confronté, la formation de Broos, bien organisée et déjà acclimatée, possède suffisamment de ressources pour exploiter la moindre erreur dans un match d’ouverture où la pression sera entièrement sur les épaules du pays hôte.

  • Mexico v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport

    Luis Romo sera-t-il la carte chance d’Aguirre ?

    Depuis le début de l’année 2026, Luis Romo a disputé 260 minutes sous les couleurs de l’équipe d’Aguirre. Il n’était pas disponible pour les matchs amicaux de mars contre la Belgique et le Portugal, mais cette absence ne semblait pas inquiéter Aguirre et son staff technique. Le joueur a tout de même été retenu dans la sélection finale, et l’on perçoit désormais clairement les raisons de cette confiance.

    Joueur le plus en vue du stage préparatoire d’El Tri, il a profité de son arrivée anticipée pour peaufiner sa condition physique. Récupéré d’une blessure musculaire, il a retrouvé de la vitesse et pourrait se révéler plus utile que prévu.

    Face à l’Afrique du Sud, formation probablement axée sur un bloc défensif, sa présence pourrait s’avérer précieuse pour le Mexique. Il offre à Aguirre un profil capable de lancer rapidement les offensives, surtout si le Tri opte pour une défense à trois. Sa capacité à se projeter entre les lignes contraindra sans doute les Sud-Africains à s’adapter.

    Peu d’observateurs l’imaginent titulaire, mais sa condition physique et sa polyvalence pourraient lui ouvrir les portes du onze. À défaut, il devrait tout de même entrer en jeu en seconde période lors du match d’ouverture.

    Présent dans le groupe mexicain en 2022 sans toutefois entrer en jeu, il pourrait enfin fêter sa première sélection en phase finale le 11 juin.

  • Mexico v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport

    À quel point la série actuelle de Brian Gutierrez est-elle exceptionnelle ?

    Depuis le début du siècle, Giovani dos Santos et Carlos Vela incarnent les deux grands espoirs du football mexicain. Pendant des années, les deux hommes ont fait rêver les supporters d’El Tri. Leur talent ne fut jamais contesté, mais il leur fallut du temps pour ouvrir leur compteur en Coupe du monde : Giovani a 25 ans lorsqu’il marque son premier but en 2014, tandis que Vela doit attendre ses 29 ans en 2018.

    La question se pose désormais pour Gutierrez : sera-t-il le prochain ?

    Il pourrait connaître sa première Coupe du monde à seulement 22 ans. Si tel est le cas, il accomplirait plus tôt que ses aînés une performance que ni Gio ni Vela n’ont réalisée à cet âge, bien qu’ils aient tous deux fait leurs débuts dans le tournoi sous les ordres d’Aguirre en 2010.

    Marquer en Coupe du monde n’est pas donné à tout le monde : le Mexique n’a inscrit que deux buts au Qatar en 2022, ses idées offensives s’étant estompées sous la pression du tournoi. Mais Gutierrez aborde 2026 avec un véritable élan. Lors des deux matchs amicaux qu’il a disputés, il a inscrit un but et délivré une passe décisive, et si l’on en croit sa performance contre la Serbie, il devrait se présenter devant le but avec des occasions concrètes.


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