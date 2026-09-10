Rasmus Hojlund salue la défense d’Arsenal, « la meilleure des meilleures », après la défaite de Naples en Ligue des champions à Naples

Arsenal a décroché mardi soir une victoire 1-0 en Ligue des champions face à Naples, en s’appuyant sur sa défense solide pour prendre les trois points. Martin Odegaard a inscrit une frappe somptueuse à l’entrée de la surface à 15 minutes de la fin, concluant une nouvelle prestation d’homme du match.

L’équipe d’Arteta a dominé les débats, mais a eu du mal à creuser l’écart au cours de la soirée. Le manque de précision de Bukayo Saka et de Piero Hincapie a maintenu le suspense, obligeant Arsenal à s’en remettre largement à son arrière-garde pour aller au bout.

Malgré cet écart minimal, Arsenal a semblé totalement serein. Finaliste la saison dernière, le club londonien a parfaitement neutralisé la formation de Serie A pour s’offrir un succès européen vital.