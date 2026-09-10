AFP
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Rasmus Hojlund salue la défense d’Arsenal, « la meilleure des meilleures », après la défaite de Naples en Ligue des champions à Naples
Arsenal s’offre une courte victoire en Ligue des champions
Arsenal a décroché mardi soir une victoire 1-0 en Ligue des champions face à Naples, en s’appuyant sur sa défense solide pour prendre les trois points. Martin Odegaard a inscrit une frappe somptueuse à l’entrée de la surface à 15 minutes de la fin, concluant une nouvelle prestation d’homme du match.
L’équipe d’Arteta a dominé les débats, mais a eu du mal à creuser l’écart au cours de la soirée. Le manque de précision de Bukayo Saka et de Piero Hincapie a maintenu le suspense, obligeant Arsenal à s’en remettre largement à son arrière-garde pour aller au bout.
Malgré cet écart minimal, Arsenal a semblé totalement serein. Finaliste la saison dernière, le club londonien a parfaitement neutralisé la formation de Serie A pour s’offrir un succès européen vital.
- Getty Images Sport
Hojlund salue la formidable défense d’Arsenal
Arsenal a réussi à garder sa cage inviolée malgré une importante crise de blessures en défense. William Saliba, Cristhian Mosquera et Jurrien Timber étaient tous absents du onze de départ pour ce choc européen.
Cependant, la recrue estivale Ezri Konsa a livré une prestation autoritaire aux côtés de Gabriel. L’attaquant de Naples Hojlund n’a pas tardé à reconnaître l’énorme défi que représente le fait d’affronter une arrière-garde aussi solide.
« Il m’est difficile de les classer parce qu’ils ont évidemment beaucoup de bons défenseurs, a admis Hojlund, cité par TNT Sport. Mosquera et Saliba sont absents et ils font simplement entrer Konsa, donc c’est une équipe solide. »
Gabriel désigné comme le point d’ancrage
L’international danois a également réservé des éloges particuliers à Gabriel, soulignant la domination physique du Brésilien et son leadership au cœur de la défense d’Arsenal. Le défenseur central a joué un rôle déterminant pour museler l’équipe italienne tout au long de la rencontre.
« Je pense aussi que Gabriel est l’ancre de l’équipe, je pense qu’il est vraiment, vraiment fort, il sait comment gérer un duel », a ajouté Hojlund. « Je pense que j’ai bien joué aujourd’hui même si je sors sans rien, mais j’ai bien conservé le ballon et c’était bien pour moi de me mesurer au gratin, même si nous n’avons pas gagné. »
- Getty Images Sport
Arteta s’appuie sur une victoire européenne vitale
Cette victoire acquise de haute lutte constitue un sérieux coup de pouce pour Arsenal dans la poursuite de sa campagne de Ligue des champions. Le club du nord de Londres va désormais se reconcentrer sur les compétitions nationales avec une confiance retrouvée.
De son côté, Naples et Hojlund doivent vite se remobiliser après une soirée frustrante dans la capitale anglaise. Le géant italien espère rebondir lors de ses prochaines rencontres européennes afin de se qualifier pour les phases à élimination directe.
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