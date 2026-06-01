Les exploits internationaux font souvent la fierté des vestiaires, et McTominay s’assure que Hojlund n’oublie pas la soirée où l’Écosse a surpris le Danemark. Son incroyable ciseau retourné, décisif pour qualifier la « Tartan Army » pour la Coupe du monde 2026 et éliminer les Danois, vaut à l’attaquant des moqueries sans pitié au centre d’entraînement de Naples.

« Je connais très bien Rasmus. C’est un gars génial, et on s’amuse beaucoup ensemble au centre d’entraînement. Mais il ne peut plus regarder ce coup de pied retourné », a déclaré McTominay dans une interview accordée à GQ. Interrogé pour savoir s’il avait envoyé à son coéquipier un GIF du but, le milieu de terrain a révélé que lui et son compatriote écossais Billy Gilmour étaient allés encore plus loin. « Ce n’est rien, a-t-il ajouté. Avec Billy, on a carrément affiché toutes les photos du match sur son casier. »



