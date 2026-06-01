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Rasmus Hojlund dans le viseur ! L’attaquant de Naples en a assez de voir le célèbre coup du scorpion de Scott McTominay, au grand dam de ses coéquipiers écossais qui ne manquent pas de le chambrer à l’entraînement
Blagues à l'entraînement aux dépens de Hojlund
Les exploits internationaux font souvent la fierté des vestiaires, et McTominay s’assure que Hojlund n’oublie pas la soirée où l’Écosse a surpris le Danemark. Son incroyable ciseau retourné, décisif pour qualifier la « Tartan Army » pour la Coupe du monde 2026 et éliminer les Danois, vaut à l’attaquant des moqueries sans pitié au centre d’entraînement de Naples.
« Je connais très bien Rasmus. C’est un gars génial, et on s’amuse beaucoup ensemble au centre d’entraînement. Mais il ne peut plus regarder ce coup de pied retourné », a déclaré McTominay dans une interview accordée à GQ. Interrogé pour savoir s’il avait envoyé à son coéquipier un GIF du but, le milieu de terrain a révélé que lui et son compatriote écossais Billy Gilmour étaient allés encore plus loin. « Ce n’est rien, a-t-il ajouté. Avec Billy, on a carrément affiché toutes les photos du match sur son casier. »
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Focus sur la monnaie et les fresques murales de Glasgow
Le but de McTominay a dépassé les limites du terrain pour s’inscrire durablement dans la culture écossaise. Si retentissant, ce retourné acrobatique a été immortalisé par la Bank of Scotland sur une édition limitée du billet de 20 livres, en hommage à la première participation du pays à la Coupe du monde depuis 28 ans. Une immense fresque murale surplombe aussi le terrain d’entraînement de Hampden Park, même si le joueur, humble, avoue ne pas être à l’aise avec cette exposition.
« Je suis extrêmement reconnaissant, merci à Adidas d’avoir imaginé quelque chose d’aussi spécial, mais je me sens presque… pas vraiment gêné, mais quand on le voit là-haut, à un endroit où tous les joueurs peuvent l’apercevoir pendant l’entraînement, vous comprenez… Je reste discret. C’est incroyable, mais voir ma grande tête sur le côté d’un bâtiment a quelque chose de surréaliste. Je ne sais pas vraiment comment l’exprimer avec des mots, c’est tellement spécial », a ajouté le milieu de terrain.
Il décline un retour en Premier League pour s’engager vers un avenir napolitain.
Nommé pour le Ballon d’Or 2025 et auteur de performances dominantes au milieu de terrain, Scott McTominay attire logiquement l’intérêt des clubs anglais, qui songent déjà à un retour. Naples a toutefois fermé la porte à tout départ vers la Premier League ou la Saudi Pro League. Les Partenopei voient en lui le pilier de leurs futurs projets sous la nouvelle direction sportive.
Bien installé en Italie, le joueur lui-même écarte toute rumeur de départ : « Mon agent n’a eu aucun contact au sujet de mon avenir. Je suis extrêmement heureux ici et, pour moi, je suis un joueur de Naples ; c’est ma seule préoccupation. »
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L'influence de Ferguson et les rêves de Coupe du monde
Malgré sa nouvelle vie en Méditerranée, McTominay reste profondément attaché à ses racines et aux exigences élevées que lui a inculquées Sir Alex Ferguson. Le milieu de terrain a révélé que le légendaire entraîneur continuait de suivre ses progrès de près, puisqu’il l’a récemment contacté pour un appel téléphonique personnel. « C’est le plus grand de tous les temps », a déclaré McTominay. « On garde chaque mot en tête, et on essaie toujours de s’en souvenir pour les prochains matchs. »
Cette source d’inspiration pourrait s’avérer précieuse alors qu’il mènera l’Écosse à sa première Coupe du monde depuis 28 ans. Le milieu de terrain entend savourer chaque instant du tournoi nord-américain, avec l’ambition d’entrer dans l’histoire en propulsant son pays au-delà de la phase de groupes pour la première fois.
« Même pendant la préparation, je veux savourer chaque instant », ajoute-t-il. « Je ne veux pas me retrouver à 40 ou 50 ans en me disant que j’étais trop tendu. Avec l’âge, j’ai compris que la carrière est courte. Il faut en profiter. Sinon, elle file à toute vitesse et l’on se demande où est passé le temps. Aujourd’hui, je savoure chaque instant ; ça a plus de sens. »