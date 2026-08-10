À l’été 2021, Grealish est devenu le joueur le plus cher de l’histoire du football britannique et la première star de Premier League à faire l’objet d’un transfert à neuf chiffres en quittant son club formateur d’Aston Villa pour rejoindre l’Etihad Stadium contre 100 millions de livres sterling (135 M$).

Sa deuxième saison avec Manchester City lui a offert un triplé historique, avec à la clé une victoire en Ligue des champions, mais les méthodes de Pep Guardiola étaient considérées comme freinant son expression créative. À la fin de la campagne 2024-25, Grealish n’avait inscrit que 17 buts en 157 apparitions.

Il avait commencé à reculer dans la hiérarchie sous les ordres de l’exigeant entraîneur catalan Guardiola, ce qui a conduit à un prêt à Everton. Un début prometteur sur les bords de la Mersey lui a valu un trophée de joueur du mois en Premier League, mais une malheureuse blessure au pied a mis fin prématurément à sa saison en janvier, avec une fracture de fatigue nécessitant une opération.

Ses rêves de Coupe du monde se sont envolés à ce moment-là, lui qui compte 39 sélections chez les A, tandis qu’Everton a choisi de ne pas lever l’option d’achat de 50 millions de livres sterling (67 M$), dans l’espoir que ce prix puisse être revu à la baisse lors de discussions estivales avec City. Aucun accord n’a encore été conclu à ce stade.