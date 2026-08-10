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Rappel en Angleterre pour Jack Grealish ? Ce dont l’ailier appartenant à Manchester City a besoin en 2026-2027 après une blessure « dévastatrice moralement » lors de son prêt à Everton
Grealish, vainqueur du triplé, a subi une blessure au pied à Everton
À l’été 2021, Grealish est devenu le joueur le plus cher de l’histoire du football britannique et la première star de Premier League à faire l’objet d’un transfert à neuf chiffres en quittant son club formateur d’Aston Villa pour rejoindre l’Etihad Stadium contre 100 millions de livres sterling (135 M$).
Sa deuxième saison avec Manchester City lui a offert un triplé historique, avec à la clé une victoire en Ligue des champions, mais les méthodes de Pep Guardiola étaient considérées comme freinant son expression créative. À la fin de la campagne 2024-25, Grealish n’avait inscrit que 17 buts en 157 apparitions.
Il avait commencé à reculer dans la hiérarchie sous les ordres de l’exigeant entraîneur catalan Guardiola, ce qui a conduit à un prêt à Everton. Un début prometteur sur les bords de la Mersey lui a valu un trophée de joueur du mois en Premier League, mais une malheureuse blessure au pied a mis fin prématurément à sa saison en janvier, avec une fracture de fatigue nécessitant une opération.
Ses rêves de Coupe du monde se sont envolés à ce moment-là, lui qui compte 39 sélections chez les A, tandis qu’Everton a choisi de ne pas lever l’option d’achat de 50 millions de livres sterling (67 M$), dans l’espoir que ce prix puisse être revu à la baisse lors de discussions estivales avec City. Aucun accord n’a encore été conclu à ce stade.
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Grealish est-il toujours un candidat pour occuper le poste d’ailier gauche de l’Angleterre ?
Personne ne s’est véritablement imposé au poste d’ailier gauche de l’Angleterre lors d’un parcours jusqu’aux demi-finales de l’épreuve phare de la FIFA en Amérique du Nord, ce qui signifie que ceux qui se trouvent en marge des plans de Thomas Tuchel restent en lice pour une sélection.
Interrogé sur le fait de savoir si Grealish fait toujours partie de ce groupe, Sharpe, champion de Premier League né à Halesowen, a déclaré à GOAL, en association avec NetBet : « Ils semblent avoir un peu d’abondance en joueurs de côté gauche.
« Comme vous le dites, il y a Grealish, il y a Cole Palmer qui peut jouer là, même si je ne suis pas sûr qu’aucun des deux soit vraiment ce genre d’ailier pur, rapide, capable de déborder. Je pense qu’[Anthony] Gordon et [Marcus] Rashford ont tous les deux réalisé une Coupe du monde correcte.
« Ce sont deux solides candidats pour ces postes côté gauche, et tout dépend juste du type de football que l’on veut pratiquer et de l’équipe adverse. J’espérais qu’ils feraient entrer Rashford contre l’Argentine, qu’ils mettraient simplement le ballon près du poteau de corner pendant cinq ou dix minutes, qu’il irait le poursuivre et ferait reculer l’Argentine. Cela ne s’est visiblement pas produit.
« Un Grealish ou un Palmer auraient probablement conservé le ballon, mais je ne suis pas sûr qu’ils aient cette vitesse pour aller menacer dans la profondeur quand il faut le faire. Mais oui, une fois que Jack Grealish aura retrouvé la forme et que Cole Palmer restera en forme et se remettra de ces petits pépins physiques qu’il a eus l’année dernière, ce sont des joueurs phénoménaux et des joueurs capables de changer un match. »
Ce dont Grealish a besoin pour la saison 2026-2027
Interrogé sur ce dont Grealish a besoin lors de la saison 2026-2027 après avoir traversé une période difficile à City et des problèmes de forme frustrants avec Everton, Sharpe a ajouté : « Il a simplement besoin d’une année en restant en forme et sans se blesser. Chaque joueur a besoin de ça.
« C’est démoralisant quand vous vous blessez et que vous savez qu’une longue rééducation vous attend et que vous n’allez pas voir souvent beaucoup des gars. Vous allez manquer tout ce qui se passe avec les gars et durant la saison. Vous voulez simplement jouer.
« C’est tellement difficile d’être blessé pour n’importe qui, mentalement, physiquement, puis de revenir. La rééducation, retrouver la forme, retrouver une place dans l’équipe, le timing et retrouver votre niveau pour les jours de match.
« C’est un processus horrible, mais il a simplement besoin de 10, 12, 15 matches maintenant pour retrouver le rythme et que sa confiance revienne pleinement. Je suis sûr que nous verrons une nouvelle grande année de Jack Grealish. »
Sharpe a ensuite poursuivi au sujet du talent incontestable de Grealish : « Il est incroyable. Il a tellement de qualités. Je repense au match de l’Angleterre, je crois que c’était contre l’Allemagne. Il a tout simplement dominé tout le match. Ils n’arrivaient pas à lui prendre le ballon. C’est ce genre de joueur qu’il est.
« Il est tellement à l’aise avec le ballon. Il peut courir avec. Il peut glisser une passe. Il peut marquer un but. Il a tellement de qualités. C’est un régal à voir jouer. Il joue avec le sourire. Il est formidable avec les supporters. Je pense qu’il fait honneur au football et à lui-même. »
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Manchester City doit prendre une décision importante sur le transfert de Grealish
Grealish n’a plus que 12 mois de contrat à Manchester City, et les dirigeants de l’Etihad doivent donc décider s’ils veulent encaisser une indemnité pour un joueur qui aura 31 ans à la mi-septembre, ou le laisser se diriger vers le statut d’agent libre.
Le nouvel entraîneur Enzo Maresca a rebattu les cartes à Manchester, après avoir succédé à Guardiola, mais la concurrence reste forte sur les ailes avec des joueurs comme Jeremy Doku, Antoine Semenyo, Phil Foden, Savinho et la nouvelle recrue de 17 ans Jeremy Monga.
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