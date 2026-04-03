Raphinha « très abattu » après avoir subi une blessure, tandis que Hansi Flick explique pourquoi la star du FC Barcelone s'est vu accorder un congé supplémentaire au Brésil

Dans une décision inhabituelle en pleine course au titre, Flick et le directeur sportif Deco ont autorisé Raphinha à rentrer dans son pays natal pour entamer sa rééducation. L'entraîneur allemand a expliqué que cette décision avait été prise pour aider le joueur à se remettre de la frustration psychologique liée à ses problèmes physiques persistants, qui l'ont contraint à manquer 20 matchs cette saison.

« Il était triste à ce sujet et nous ne sommes pas contents », a déclaré Flick aux journalistes. « Je lui ai parlé sur FaceTime et il était très déçu, très abattu, alors j’ai décidé avec Deco qu’[il pourrait passer du temps au Brésil].

Normalement, nous voulons que les joueurs soient ici, mais il est entre de bonnes mains et peut-être qu’il pourra se vider la tête, revenir ce week-end et reprendre l’entraînement lundi. C’est pourquoi je lui ai accordé quelques jours au Brésil avec sa famille, pour qu’il se remette les idées en place. C’était une évidence pour nous. »