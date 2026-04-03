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Raphinha « très abattu » après avoir subi une blessure, tandis que Hansi Flick explique pourquoi la star du FC Barcelone s'est vu accorder un congé supplémentaire au Brésil
Coup dur pour les Blaugrana
Les préparatifs du FC Barcelone en vue d'une série de trois matchs décisifs contre l'Atlético de Madrid ont été bouleversés par la blessure de Raphinha. Le joueur de 29 ans s'est blessé aux ischio-jambiers lors de la récente défaite du Brésil face à la France à Boston, ce qui marque la troisième fois cette saison qu'il est écarté des terrains en raison du même problème musculaire. Le moment est particulièrement mal choisi pour le géant catalan. L'attaquant devrait désormais manquer les deux matchs des quarts de finale de la Ligue des champions contre l'équipe de Diego Simeone, ainsi que plusieurs rencontres cruciales de la Liga alors que la course au titre entre dans sa phase finale.
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Flick accorde la priorité à la santé mentale
Dans une décision inhabituelle en pleine course au titre, Flick et le directeur sportif Deco ont autorisé Raphinha à rentrer dans son pays natal pour entamer sa rééducation. L'entraîneur allemand a expliqué que cette décision avait été prise pour aider le joueur à se remettre de la frustration psychologique liée à ses problèmes physiques persistants, qui l'ont contraint à manquer 20 matchs cette saison.
« Il était triste à ce sujet et nous ne sommes pas contents », a déclaré Flick aux journalistes. « Je lui ai parlé sur FaceTime et il était très déçu, très abattu, alors j’ai décidé avec Deco qu’[il pourrait passer du temps au Brésil].
Normalement, nous voulons que les joueurs soient ici, mais il est entre de bonnes mains et peut-être qu’il pourra se vider la tête, revenir ce week-end et reprendre l’entraînement lundi. C’est pourquoi je lui ai accordé quelques jours au Brésil avec sa famille, pour qu’il se remette les idées en place. C’était une évidence pour nous. »
Une occasion en or s'offre à Rashford
Raphinha étant pour l'instant hors jeu, tous les regards se tournent désormais vers Marcus Rashford. Le joueur prêté par Manchester United a désormais une occasion en or de prouver qu'il a sa place au Camp Nou de façon permanente. Barcelone dispose d'une option pour s'assurer ses services pour 30 millions d'euros cet été, et la série de matchs à venir pourrait s'avérer décisive pour son avenir.
« Je suis content de Marcus car il a bien joué », a ajouté Flick. « Ces dernières semaines, il a eu quelques problèmes, il était blessé, nous avons dû nous en occuper. »
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Et maintenant ?
Alors que l'attaque est à court d'effectifs, Flick a reçu de bonnes nouvelles concernant sa ligne défensive. Jules Koundé, Alejandro Balde et Éric Garcia ont tous reçu le feu vert pour le déplacement au Metropolitano après s'être remis de légères blessures. Le milieu de terrain reste toutefois légèrement affaibli, Frenkie de Jong ne devant pas reprendre l'entraînement à plein temps avant la semaine prochaine.
Barcelone compte actuellement quatre points d'avance sur le Real Madrid en tête du classement et cherchera à conserver cet avantage avant que la pression de la Ligue des champions ne s'intensifie. Après avoir affronté l'Atlético en championnat, les deux équipes se retrouveront quelques jours plus tard pour le match aller de leur quart de finale européen.