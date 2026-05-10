Raphinha reconnaît qu’au FC Barcelone, il ne parvient pas à égaler son coéquipier Lamine Yamal.
Traduit par
Raphinha se montre parfaitement franc au sujet du statut de Lamine Yamal au FC Barcelone
Cette saison, Yamal s’est imposé comme le fer de lance incontesté de la créativité du FC Barcelone, au point que la blessure de l’ailier laisse désormais un vide immense dans le onze de départ de Hansi Flick. Si Raphinha apparaît comme le candidat le plus logique pour occuper le couloir droit, l’ancien joueur de Leeds United a rapidement pris ses distances avec toute comparaison hâtive.
« Si je joue sur l’aile droite, ne vous attendez pas à quelque chose d’exceptionnel, car je ne suis pas Lamine. Lamine est une star par ce qu’il fait », a-t-il reconnu avec une honnêteté rafraîchissante dans une interview accordée à Movistar et relayée par Sport.
- Getty Images
Le retour de Raphinha pour le Clásico a été laborieux après une blessure survenue en sélection. L’ailier s’est blessé lors d’un match amical du Brésil aux États-Unis et a dû déclarer forfait, plus tôt cette saison, pour le quart de finale crucial de la Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid.
Après une rééducation menée dans son pays natal, l’ailier se dit prêt à apporter sa contribution, même s’il admet ne pas être encore à 100 % de ses capacités. Interrogé sur son état de forme, il a déclaré : « L’adversaire me convient peut-être bien. Je suis en train de retrouver ma meilleure forme. Je n’y suis pas encore tout à fait. Nous nous attendons à une rencontre très difficile ; ils ont encore une chance de remporter le championnat, ils ne nous feront donc aucun cadeau. Si nous gagnons, nous fêterons le titre. »
Malgré les rumeurs persistantes de transfert vers la Premier League ou l’Arabie saoudite, Raphinha a profité de la période précédant le match pour réaffirmer sa loyauté envers le club catalan. Sous contrat jusqu’en 2028, l’ailier brésilien n’envisage pas de partir et se voit rester plusieurs années au club.
L’international brésilien a réaffirmé son souhait de rester et a déclaré : « Je me vois jouer ici pendant encore de nombreuses années. J’ai un contrat jusqu’en 2028 et si le club souhaite discuter avec moi, je suis ouvert à cela. »
- Getty Images
Ces dernières semaines, Flick a géré son effectif avec soin, laissant même Raphinha sur le banc lors du match contre Osasuna. Mais avec le titre national à portée de main, l’entraîneur devrait s’appuyer sur l’expérience du Brésilien pour défier les Blancos. Même si l’attaquant brésilien ne possède pas le même éclat individuel que Yamal, sa discipline tactique et sa menace devant le but demeurent des atouts majeurs pour le Barça. Les Blaugrana comptent ainsi anéantir définitivement les espoirs de titre du Real Madrid et s’assurer le sacre dans un Spotify Camp Nou archi-comble.