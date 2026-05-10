Raphinha se montre parfaitement franc au sujet du statut de Lamine Yamal au FC Barcelone

Cette saison, Yamal s’est imposé comme le fer de lance incontesté de la créativité du FC Barcelone, au point que la blessure de l’ailier laisse désormais un vide immense dans le onze de départ de Hansi Flick. Si Raphinha apparaît comme le candidat le plus logique pour occuper le couloir droit, l’ancien joueur de Leeds United a rapidement pris ses distances avec toute comparaison hâtive.

« Si je joue sur l’aile droite, ne vous attendez pas à quelque chose d’exceptionnel, car je ne suis pas Lamine. Lamine est une star par ce qu’il fait », a-t-il reconnu avec une honnêteté rafraîchissante dans une interview accordée à Movistar et relayée par Sport.