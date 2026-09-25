Confier à Raphinha un maillot iconique autrefois porté par des légendes comme Pelé et Ronaldinho souligne l’importance grandissante de l’attaquant de Barcelone au sein de la sélection. Le staff technique considère le joueur de 29 ans comme son principal catalyseur créatif pour déstabiliser les défenses adverses, dans un contexte de transition en cours au niveau du leadership sur le terrain. Par ailleurs, confier à Endrick le maillot de l’avant-centre met en évidence une volonté claire de faire grandir l’adolescent comme la pointe de l’attaque du Brésil sur le long terme.