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Raphinha récupère le maillot numéro 10 de Neymar alors que le Brésil confirme les numéros de son effectif pour les matches amicaux contre l’Australie et l’Inde
Une nouvelle ère pour l’emblématique numéro 10
La Confédération brésilienne de football (CBF) a officiellement confirmé les numéros de maillot de son groupe de 26 joueurs qui fera le déplacement avant les prochains matches amicaux internationaux. Raphinha récupère le légendaire numéro 10, associé à Neymar depuis plus d’une décennie, tandis que le prodige du Real Madrid Endrick hérite du numéro 9 de Matheus Cunha, qui n’a pas été retenu pour cette trêve internationale. Ce remaniement tactique marque une transition importante sur la ligne d’attaque du Brésil après la fin de sa campagne en Coupe du monde.
- Sports Press Photo
L’évolution tactique signale une nouvelle hiérarchie
Confier à Raphinha un maillot iconique autrefois porté par des légendes comme Pelé et Ronaldinho souligne l’importance grandissante de l’attaquant de Barcelone au sein de la sélection. Le staff technique considère le joueur de 29 ans comme son principal catalyseur créatif pour déstabiliser les défenses adverses, dans un contexte de transition en cours au niveau du leadership sur le terrain. Par ailleurs, confier à Endrick le maillot de l’avant-centre met en évidence une volonté claire de faire grandir l’adolescent comme la pointe de l’attaque du Brésil sur le long terme.
La répartition de l’effectif révèle un noyau jeune
Au-delà des changements très médiatisés en attaque, les numéros de maillot renforcent un mouvement plus large en faveur de la jeunesse au sein de l’équipe nationale. La révélation montante Estevao hérite du numéro 11, tandis que Vinicius Junior conserve son habituel numéro 7. Derrière, les piliers défensifs Marquinhos et Gabriel Magalhaes gardent respectivement les numéros 4 et 3, tandis que le gardien Hugo Souza se voit attribuer le numéro 1.
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La tournée intercontinentale propose un itinéraire éprouvant
L’équipe de Carlo Ancelotti entame sa tournée contre l’Australie à Townsville ce vendredi avant d’affronter de nouveau l’Australie à Brisbane quatre jours plus tard. Ce déplacement intercontinental se conclura par une rencontre face à l’Inde à Kolkata, le samedi 3 novembre. Ce calendrier exigeant offre au staff technique une plateforme cruciale pour tester de nouvelles combinaisons tactiques en vue des prochaines échéances officielles.
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