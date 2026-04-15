Raphinha présente ses excuses pour le geste qu’il a adressé à un supporter « irrespectueux » de l’Atlético de Madrid après l’élimination du FC Barcelone en Ligue des champions

Si ce geste a fait grand bruit, les propos de Raphinha sur la prestation des arbitres ont suscité encore plus d’attention. Le Brésilien n’a pas mâché ses mots pour dénoncer un arbitrage qu’il a estimé injuste. Interrogé par TNT Sports Brasil, l’attaquant a déclaré : « Pour moi, on nous a volés. Je ne veux pas parler de l’arbitrage, mais nous avons extrêmement bien joué, ils ont commis je ne sais combien de fautes, et l’arbitre ne leur a même pas donné un seul carton jaune. L’arbitrage a été très mauvais dans toutes les décisions qu’il a prises. »

Plusieurs décisions ont cristallisé l’agacement blaugrana, en particulier un but refusé à Ferran Torres et un penalty non sifflé après une faute sur Dani Olmo. Raphinha a également pointé l’inconstance de l’arbitrage : « C’est humain de se tromper, mais que les mêmes erreurs se répètent d’un match à l’autre ? Nous avons très bien joué, mais cette qualification nous a été volée. C’était dur, surtout quand on voit qu’il a fallu redoubler d’efforts pour remporter le match. Je veux vraiment comprendre pourquoi [l’arbitre] a tellement peur que le Barça passe ce tour. »



