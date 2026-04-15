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Raphinha présente ses excuses pour le geste qu’il a adressé à un supporter « irrespectueux » de l’Atlético de Madrid après l’élimination du FC Barcelone en Ligue des champions
La tension est à son comble à Madrid
L'ambiance dans la capitale espagnole était électrique alors que Madrid s'assurait une place en demi-finale aux dépens de l'équipe de Hansi Flick. Raphinha, contraint de suivre le match depuis le banc en raison d'une blessure récente, a été filmé en train de faire un geste en direction des supporters des Colchoneros, laissant entendre, selon certaines sources, qu'ils seraient éliminés au prochain tour de la compétition.
Après l’incident, l’ancien joueur de Leeds United a réagi sur les réseaux sociaux pour clarifier sa position, écrivant : « Je m’excuse pour mon geste, qui ne correspond ni à mes valeurs ni à ma personnalité. C’était un geste commis dans un moment de tension, en réponse à un supporter qui me manquait de respect. »
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Réaction virulente à l'arbitrage
Si ce geste a fait grand bruit, les propos de Raphinha sur la prestation des arbitres ont suscité encore plus d’attention. Le Brésilien n’a pas mâché ses mots pour dénoncer un arbitrage qu’il a estimé injuste. Interrogé par TNT Sports Brasil, l’attaquant a déclaré : « Pour moi, on nous a volés. Je ne veux pas parler de l’arbitrage, mais nous avons extrêmement bien joué, ils ont commis je ne sais combien de fautes, et l’arbitre ne leur a même pas donné un seul carton jaune. L’arbitrage a été très mauvais dans toutes les décisions qu’il a prises. »
Plusieurs décisions ont cristallisé l’agacement blaugrana, en particulier un but refusé à Ferran Torres et un penalty non sifflé après une faute sur Dani Olmo. Raphinha a également pointé l’inconstance de l’arbitrage : « C’est humain de se tromper, mais que les mêmes erreurs se répètent d’un match à l’autre ? Nous avons très bien joué, mais cette qualification nous a été volée. C’était dur, surtout quand on voit qu’il a fallu redoubler d’efforts pour remporter le match. Je veux vraiment comprendre pourquoi [l’arbitre] a tellement peur que le Barça passe ce tour. »
Mesures disciplinaires éventuelles de l'UEFA
Les répercussions de ces propos explosifs pourraient causer de sérieux soucis tant au joueur qu'au club. Par le passé, l'UEFA a toujours vu d'un très mauvais œil le fait que des joueurs remettent publiquement en cause l'intégrité des arbitres. On craint désormais de plus en plus que les mesures disciplinaires auxquelles Raphinha pourrait être soumis n'aboutissent à une suspension qui s'étendrait jusqu'à la campagne européenne de la saison prochaine.
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Le focus revient sur la Liga.
Le FC Barcelone retrouvera la Liga le 22 avril sur la pelouse du Celta Vigo. Après son élimination européenne, le leader doit désormais se consacrer entièrement au championnat, où il compte neuf points d’avance sur le Real Madrid, à sept journées de la fin.