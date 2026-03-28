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Raphinha manquera les DEUX matchs du quart de finale de la Ligue des champions opposant Barcelone à l'Atlético de Madrid, comme l'a confirmé le club de Liga, qui a annoncé qu'il souffrait d'une grave blessure aux ischio-jambiers
Un revers cuisant pour les Blaugrana
Les plans tactiques de Hansi Flick ont été bouleversés après que le FC Barcelone a confirmé que Raphinha serait indisponible pendant au moins cinq semaines. L'ancienne star de Leeds United a été un pilier du système de l'entraîneur allemand cette saison, avec 19 buts et 8 passes décisives en 31 matches toutes compétitions confondues.
Le joueur de 29 ans s'est blessé pendant la trêve internationale, ce qui l'a contraint à se retirer de la sélection brésilienne. Et à la suite des examens médicaux effectués à son retour en Catalogne, le pire scénario a désormais été confirmé.
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Confirmation d'un long délai de rétablissement
Le FC Barcelone a publié un communiqué officiel confirmant que le Brésilien allait désormais entamer un programme de rééducation. Ce délai de cinq semaines l'écarte du match aller contre l'Atlético, le 8 avril, ainsi que du match retour, le 14 avril.
« Raphinha souffre d'une blessure au tendon d'Achille droit, comme l'ont confirmé les examens médicaux effectués par la Fédération brésilienne de football (CBF) à la suite de la gêne qu'il a ressentie lors du match Brésil-France disputé jeudi à Boston », indique le communiqué du club.
«Le joueur retourne à Barcelone pour commencer le traitement approprié. La durée estimée de sa convalescence est de cinq semaines. Il a été contraint de quitter le terrain à la mi-temps d’un match amical qui s’est soldé par une défaite 2-1 pour les Sud-Américains. Joueur clé de son équipe nationale, il est tout aussi important pour le FC Barcelone. Cette saison, il a disputé un total de 31 matches et marqué 19 buts, ce qui fait de lui le deuxième meilleur buteur du club pour cette campagne. »
Une catastrophe survient lors d'une mission internationale
La blessure s'est produite jeudi lors de la défaite 2-1 du Brésil face à la France en match amical. Malgré un début de match prometteur, Raphinha a dû quitter le terrain à la mi-temps, laissant les supporters et le staff technique dans l'angoisse quant à son état physique. Le sélectionneur de la Seleção, Carlo Ancelotti, avait initialement qualifié ce remplacement à la mi-temps de mesure de précaution, mais les examens médicaux effectués par la suite ont révélé un problème plus grave.
Ancelotti a expliqué la situation à la presse en déclarant : « Je pense que Raphinha a très bien joué. Il a ressenti une gêne musculaire en fin de première mi-temps et nous avons dû le remplacer, mais il s’est créé de nombreuses occasions et a fait preuve d’un très bon jeu de mouvement sans le ballon. Et Vini essaie toujours ; il fait toujours la différence. Un attaquant ne peut pas marquer à chaque fois, mais le travail accompli par les deux a été bon. »
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Et maintenant ?
Au-delà de la scène européenne, l'absence de Raphinha se fera sentir en Liga, où Barcelone compte actuellement quatre points d'avance sur son rival, le Real Madrid. L'équipe de Flick devra disputer deux matches consécutifs contre l'Atlético, en Liga et en Ligue des champions, après la trêve internationale. De son côté, Raphinha poursuivra sa convalescence et devrait faire son retour sur les terrains début mai.