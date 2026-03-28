Raphinha manquera les DEUX matchs du quart de finale de la Ligue des champions opposant Barcelone à l'Atlético de Madrid, comme l'a confirmé le club de Liga, qui a annoncé qu'il souffrait d'une grave blessure aux ischio-jambiers

Le FC Barcelone a publié un communiqué officiel confirmant que le Brésilien allait désormais entamer un programme de rééducation. Ce délai de cinq semaines l'écarte du match aller contre l'Atlético, le 8 avril, ainsi que du match retour, le 14 avril.

« Raphinha souffre d'une blessure au tendon d'Achille droit, comme l'ont confirmé les examens médicaux effectués par la Fédération brésilienne de football (CBF) à la suite de la gêne qu'il a ressentie lors du match Brésil-France disputé jeudi à Boston », indique le communiqué du club.

«Le joueur retourne à Barcelone pour commencer le traitement approprié. La durée estimée de sa convalescence est de cinq semaines. Il a été contraint de quitter le terrain à la mi-temps d’un match amical qui s’est soldé par une défaite 2-1 pour les Sud-Américains. Joueur clé de son équipe nationale, il est tout aussi important pour le FC Barcelone. Cette saison, il a disputé un total de 31 matches et marqué 19 buts, ce qui fait de lui le deuxième meilleur buteur du club pour cette campagne. »