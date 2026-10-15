L’international brésilien a franchi une étape importante vers son retour à la compétition en retrouvant ses coéquipiers pour une séance complète jeudi matin. Après avoir suivi ces derniers jours un programme individuel adapté sur la pelouse, l’attaquant a pu effectuer la séance de récupération avec le reste du groupe, de retour de son déplacement en Turquie en Ligue des champions. Sa présence au sein du groupe constitue une avancée majeure pour Flick, qui a été privé lors des derniers matches de son jeu à haute intensité et de son pressing incessant.

Absent du groupe qui s’est déplacé pour la victoire 4-1 contre Galatasaray, le joueur de 29 ans a profité de ce temps à Barcelone pour accroître sa charge de travail physique. Cette approche rigoureuse lui a permis d’améliorer sa condition physique pendant que l’équipe était à l’étranger, tout en restant dans les temps pour un retour au Benito Villamarin. Selon Sport, le staff technique surveille actuellement la réaction de son corps à cette hausse d’intensité avant de prendre une décision définitive quant à sa présence dans le groupe pour le match.