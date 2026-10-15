Getty Images Sport
Traduit par
Raphinha et Frenkie de Jong reprennent l’entraînement complet : une excellente nouvelle sur le front des blessures pour Barcelone avant d’affronter le Real Betis
Raphinha intensifie son travail de récupération
L’international brésilien a franchi une étape importante vers son retour à la compétition en retrouvant ses coéquipiers pour une séance complète jeudi matin. Après avoir suivi ces derniers jours un programme individuel adapté sur la pelouse, l’attaquant a pu effectuer la séance de récupération avec le reste du groupe, de retour de son déplacement en Turquie en Ligue des champions. Sa présence au sein du groupe constitue une avancée majeure pour Flick, qui a été privé lors des derniers matches de son jeu à haute intensité et de son pressing incessant.
Absent du groupe qui s’est déplacé pour la victoire 4-1 contre Galatasaray, le joueur de 29 ans a profité de ce temps à Barcelone pour accroître sa charge de travail physique. Cette approche rigoureuse lui a permis d’améliorer sa condition physique pendant que l’équipe était à l’étranger, tout en restant dans les temps pour un retour au Benito Villamarin. Selon Sport, le staff technique surveille actuellement la réaction de son corps à cette hausse d’intensité avant de prendre une décision définitive quant à sa présence dans le groupe pour le match.
- Getty Images Sport
De Jong se rapproche d’un retour tant attendu
De Jong se rapproche lui aussi de sa première apparition de la saison après avoir participé sans difficulté à la dernière séance d’entraînement collectif. Éloigné des terrains pendant une longue période en raison d’une blessure au genou, le milieu néerlandais progresse régulièrement depuis sa récente reprise de l’entraînement avec le groupe. Son retour offrirait une tout autre dimension au milieu de terrain du FC Barcelone, grâce à la maîtrise tactique et à la capacité de faire progresser le ballon que Flick apprécie dans son système axé sur les transitions.
L’entraîneur du FC Barcelone avait déjà laissé entendre que l’international néerlandais pourrait être autorisé à jouer cette semaine, même si son retour devrait se faire progressivement. Compte tenu de la durée de son absence, le staff se garde de le titulariser d’emblée pour un match à fort enjeu. Une entrée en jeu semble donc le scénario le plus probable s’il reçoit le feu vert définitif de l’équipe médicale du club.
Flick doit faire des choix de sélection cruciaux
Le retour possible de deux joueurs cadres offrirait à Flick un casse-tête bienvenu au moment où le Barça cherche à poursuivre sur sa lancée en tête du classement. Alors que le calendrier se charge de plus en plus, l’entraîneur allemand devra concilier la nécessité de prendre des points et la préservation de ses joueurs clés sur le long terme. La prestation de l’équipe à Istanbul a montré qu’elle savait gérer la pression, mais l’expérience de Raphinha et de De Jong lui permettrait sans aucun doute de maintenir un meilleur niveau dans les moments difficiles.
À Séville, le Barça affrontera un Betis réputé pour sa qualité technique et sa solidité à domicile. Pouvoir compter sur Raphinha pour étirer le jeu ou sur De Jong pour dicter le tempo donnerait à Flick la souplesse tactique nécessaire pour faire face à un tel adversaire. Les dernières séances d’entraînement avant le déplacement en Andalousie seront décisives pour déterminer si les deux joueurs sont prêts à voyager ou si l’un d’eux sera ménagé en vue des rencontres de la semaine suivante.
- Getty Images Sport
Le feu vert médical reste le dernier obstacle
Malgré l’optimisme qui règne au centre d’entraînement, aucun des deux joueurs n’a encore reçu le feu vert médical officiel pour jouer. Le club attend généralement la dernière séance avant le match pour communiquer officiellement sur l’état d’un joueur. Ce protocole permet aux kinésithérapeutes d’évaluer l’apparition éventuelle de douleurs musculaires différées ou de réactions articulaires après la reprise des exercices d’entraînement avec contact. Flick a toujours affirmé qu’il ne ferait appel qu’à des joueurs à 100 % de leurs capacités physiques.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles