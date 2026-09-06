Barcelone a parfaitement débuté à Mestalla lorsque Fermin Lopez a adressé un ballon intelligent à Yamal dès la sixième minute. L'international espagnol a réalisé une déviation en une touche depuis un angle fermé qui a terminé dans la lucarne.

Yamal a vu un autre but lui être refusé pour hors-jeu à peine deux minutes plus tard, mais Lopez a rapidement doublé la mise à la 22e minute après qu'Anthony Gordon l'a servi dans la surface de réparation. Stole Dimitrievski a réalisé un bel arrêt avant la pause, mais Barcelone avait déjà totalement le contrôle face à une équipe de Valence en difficulté, qui n'a pris qu'un seul point cette saison.