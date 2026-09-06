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Raphinha égale un record de Lionel Messi et Lamine Yamal inscrit un doublé alors que le FC Barcelone écrase Valence 5-0
Yamal mène la charge pour un Barcelone déchaîné
Barcelone a parfaitement débuté à Mestalla lorsque Fermin Lopez a adressé un ballon intelligent à Yamal dès la sixième minute. L'international espagnol a réalisé une déviation en une touche depuis un angle fermé qui a terminé dans la lucarne.
Yamal a vu un autre but lui être refusé pour hors-jeu à peine deux minutes plus tard, mais Lopez a rapidement doublé la mise à la 22e minute après qu'Anthony Gordon l'a servi dans la surface de réparation. Stole Dimitrievski a réalisé un bel arrêt avant la pause, mais Barcelone avait déjà totalement le contrôle face à une équipe de Valence en difficulté, qui n'a pris qu'un seul point cette saison.
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Raphinha égale le record de Messi en seconde période
Les visiteurs n’ont eu besoin que de quatre minutes en seconde période pour inscrire un troisième but. À l’issue d’une action offensive de grande classe, Yamal a combiné avec Lopez, qui a offert le ballon sur un plateau à Raphinha pour qu’il n’ait plus qu’à pousser le ballon au fond à un mètre du but. En faisant trembler les filets, Raphinha a inscrit son sixième but en quatre matches cette saison. Il est devenu seulement le deuxième joueur du XXIe siècle à marquer six buts lors des quatre premiers matches de championnat de son équipe au cours d’une même saison, égalant un exploit remarquable réalisé à deux reprises par Messi. Peu après, Rodri a trouvé la barre transversale de la tête, alors que Barcelone continuait de dominer la rencontre.
Pedri frappe et Jesus fait ses débuts
Alors que le match approchait de ses derniers instants, Pedri a inscrit un quatrième but à 11 minutes de la fin. Le milieu de terrain a profité d’une passe de Dani Olmo avant d’ajuster parfaitement le ballon dans le petit filet. Olmo s’est de nouveau montré très impliqué cinq minutes plus tard, profitant des espaces pour servir Yamal, qui a conclu d’une frappe clinique pour parachever le large succès 5-0.
La rencontre a également été marquée par des débuts très attendus, puisque la nouvelle recrue Gabriel Jesus a disputé ses premières minutes avec le FC Barcelone après son récent transfert en provenance d’Arsenal. Ce large succès permet au Barça de conserver son bilan parfait en championnat d’Espagne.
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Quelle est la prochaine étape pour le Barça, en pleine ascension ?
Le FC Barcelone a désormais pris 15 points lors de ses cinq premiers matches et occupe solidement la tête du classement. Hansi Flick s’attendra à ce que son groupe maintienne cette redoutable efficacité offensive à l’approche de ses prochains défis sur la scène européenne et nationale. Pendant ce temps, Raphinha cherchera à entrer dans l’histoire en marquant lors d’un cinquième match consécutif, une performance auparavant réalisée uniquement par Cesar Rodriguez et Zlatan Ibrahimovic.
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