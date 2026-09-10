Raphinha a retrouvé son meilleur niveau dévastateur alors que Barcelone a lancé sa campagne de Ligue des champions par une victoire. Aligné en avant-centre, le capitaine brésilien a inscrit un superbe doublé pour inspirer une prestation largement dominatrice à domicile devant les supporters catalans.

Son premier but l'a vu laisser deux défenseurs au sol après un crochet en retrait tranchant, tandis que le second est venu d'un appel parfaitement timed mis sur orbite par Pedri.

Ce doublé porte l'impressionnant total de Raphinha à huit buts en seulement cinq matches en ce début de saison.