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Raphinha écarte les discussions autour du Ballon d’Or après avoir inscrit un doublé lors de l’entrée en lice du FC Barcelone en Ligue des champions
Raphinha brille dans le rôle d’avant-centre
Raphinha a retrouvé son meilleur niveau dévastateur alors que Barcelone a lancé sa campagne de Ligue des champions par une victoire. Aligné en avant-centre, le capitaine brésilien a inscrit un superbe doublé pour inspirer une prestation largement dominatrice à domicile devant les supporters catalans.
Son premier but l'a vu laisser deux défenseurs au sol après un crochet en retrait tranchant, tandis que le second est venu d'un appel parfaitement timed mis sur orbite par Pedri.
Ce doublé porte l'impressionnant total de Raphinha à huit buts en seulement cinq matches en ce début de saison.
- ANP
Le capitaine exige la perfection à domicile
S’exprimant après le coup de sifflet final, Raphinha a souligné les exigences élevées qu’implique le fait de jouer devant le public de Barcelone à domicile. Le joueur de 29 ans s’est dit satisfait de la manière dont l’équipe a maîtrisé le rythme dès le coup d’envoi.
Il a insisté sur la nécessité de maintenir cette régularité tout au long d’une longue saison afin d’assurer un succès continu.
« En jouant devant nos supporters, nous devons pratiquer un football presque parfait », a déclaré Raphinha. « Nous avons été très bons dès le début, en contrôlant le match. Commencer comme ça nous donne beaucoup de confiance.
Raphinha révèle le discours de motivation adressé à Lamine Yamal
Raphinha a également montré son leadership sans ballon, en révélant comment il avait encouragé son coéquipier Lamine Yamal avant que l’adolescent ne marque sur coup franc. Voyant Lamine perdre sa concentration dans des moments frustrants, le capitaine lui a adressé des mots de soutien cruciaux.
Le Brésilien a enlacé Lamine pendant les célébrations du but, affichant sa joie de voir son compère ailier retrouver le chemin des filets.
« Je sais quand il perd sa concentration parce que les choses ne tournent pas en sa faveur, a expliqué Raphinha. J’essayais de l’encourager. Je suis très heureux qu’il ait marqué, je suis sûr qu’il avait besoin de ce but. »
- Joan Gosa
L’attaquant met fin aux discussions sur le Ballon d’Or
Tout en souriant à propos de son travail acharné et de sa grande forme, l’humeur de Raphinha a changé lorsqu’il a été interrogé sur son absence de la liste des nommés au Ballon d’Or. Le capitaine a rapidement écarté le sujet, préférant se concentrer entièrement sur les réussites collectives avec Barcelone.
Sa démonstration de réalisme a confirmé son statut de leader clé dans l’effectif, sous de fortes attentes.
« Je ne parle pas de ça, je parle de Barcelone », a conclu Raphinha. « Nous réalisons une saison spectaculaire. »
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