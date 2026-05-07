Raphinha dénonce les « mensonges » entourant son transfert et assure que « certains n'aiment pas me voir ici » au FC Barcelone

Raphinha exprime sa profonde frustration face à l’incertitude persistante concernant son avenir au Camp Nou. L’ancien ailier de Leeds United estime être injustement ciblé par des articles suggérant qu’il ne fait plus partie des plans du club ou qu’il chercherait à partir.

Interrogé par ESPN, l’attaquant de 29 ans a réagi avec franchise : « Depuis mon arrivée à Barcelone, dès le premier jour, il y a eu des spéculations selon lesquelles j’allais quitter ce club. Je pense que les gens n’aiment pas beaucoup me voir ici. Surtout la presse… il y a là-bas une personne qui ne fait que raconter des mensonges. »