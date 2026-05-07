Getty Images Sport
Traduit par
Raphinha dénonce les « mensonges » entourant son transfert et assure que « certains n'aiment pas me voir ici » au FC Barcelone
Frustration face aux rumeurs persistantes concernant son départ
Raphinha exprime sa profonde frustration face à l’incertitude persistante concernant son avenir au Camp Nou. L’ancien ailier de Leeds United estime être injustement ciblé par des articles suggérant qu’il ne fait plus partie des plans du club ou qu’il chercherait à partir.
Interrogé par ESPN, l’attaquant de 29 ans a réagi avec franchise : « Depuis mon arrivée à Barcelone, dès le premier jour, il y a eu des spéculations selon lesquelles j’allais quitter ce club. Je pense que les gens n’aiment pas beaucoup me voir ici. Surtout la presse… il y a là-bas une personne qui ne fait que raconter des mensonges. »
- AFP
Attaque directe contre les informations relayées par les médias
L'international brésilien a poussé ses critiques un peu plus loin en pointant du doigt certains articles qu'il juge malveillants. Il estime que le discours qui se construit autour de son indécision est entièrement orchestré par des forces extérieures dans le but de semer le trouble au sein de l'équipe.
Raphinha a déclaré : « Le journaliste qui a rédigé cet article sur un éventuel départ a déjà colporté plusieurs mensonges à mon sujet, prétendant notamment que j’avais rencontré le club ou discuté avec des responsables internes parce que je serais indécis concernant mon avenir à Barcelone. Cet individu ne fait que propager des fausses informations : chaque fois qu’il publie quelque chose, il vaut mieux l’ignorer. Presque tout ce qui vient de lui est irrecevable et inexact. »
Le choc contre le Real Madrid approche
Au-delà des rumeurs de transfert, Raphinha se concentre sur l’occasion immédiate de remporter le titre de la Liga ce dimanche face au Real Madrid au Spotify Camp Nou. Barcelone compte actuellement 11 points d’avance sur ses rivaux, ce qui signifie qu’un match nul suffirait pour les sacrer officiellement champions.
« Pour être honnête, ma priorité est de remporter le championnat, quel que soit l’adversaire. Pour les supporters, surtout ceux qui sont là depuis longtemps, battre nos plus grands rivaux est quelque chose de spécial, a déclaré Raphinha. Mais le plus important pour moi, c’est de remporter le titre. Et si c’est à leurs dépens, tant mieux. »
- Getty Images Sport
Le FC Barcelone fait face à de fortes pressions financières.
Sous contrat avec le Barça, Raphinha reste concentré sur son club, mais les contraintes économiques du FC Barcelone placent son avenir sous surveillance. Selon plusieurs sources, le club catalan devrait générer environ 100 millions d’euros de liquidités par des ventes de joueurs cet été afin de respecter les critères financiers stricts de la Liga. Toutefois, se séparer du Brésilien s’avère délicat pour le staff technique, qui le juge « intouchable ».
Ses statistiques étayent cet argument : auteur de 57 participations à des buts lors de la saison 2024-2025, il reste décisif malgré des blessures qui l’ont contraint à 31 matchs seulement ; il totalise déjà 27 actions décisives (19 buts, 8 passes).