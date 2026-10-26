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Gianluca Minchiotti
Traduit par

Ranocchia : « Juventus, Bremer envoie un très mauvais signal au vestiaire »

Juventus FC
G. Bremer

L’ancien défenseur revient sur les propos du Brésilien après la défaite face à la Lazio

Andrea Ranocchia, ancien défenseur de l’Inter et désormais consultant, revient au micro de Sportmediaset sur les propos tenus la semaine dernière par Gleison Bremer, actuel capitaine de la Juventus, après la défaite contre la Lazio : « Les déclarations de Carnevali peuvent faire peur, celles de Spalletti sont justes », rapporte TuttoJuve.com. « Pour moi, les déclarations les plus difficiles à digérer, les plus préoccupantes pour l’entraîneur, sont celles de Bremer. »

  • Ranocchia ajoute : « De l’intérieur du vestiaire, un joueur comme Bremer qui s’en prend au vestiaire… pour moi, ces… Mais déjà, tu le dis publiquement. Un joueur comme lui ne peut pas dire ces choses publiquement, il faut les dire dans le vestiaire, et c’est un signal terrible pour un vestiaire. »


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