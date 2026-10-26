Andrea Ranocchia, ancien défenseur de l’Inter et désormais consultant, revient au micro de Sportmediaset sur les propos tenus la semaine dernière par Gleison Bremer, actuel capitaine de la Juventus, après la défaite contre la Lazio : « Les déclarations de Carnevali peuvent faire peur, celles de Spalletti sont justes », rapporte TuttoJuve.com. « Pour moi, les déclarations les plus difficiles à digérer, les plus préoccupantes pour l’entraîneur, sont celles de Bremer. »