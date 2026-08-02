Selon Football Italia, Kolo Muani a été aperçu à son arrivée à l’aéroport samedi soir, accueilli par la ferveur habituelle qui accompagne une recrue majeure à Turin. Il s’est rapidement rendu au centre médical J-Medical du club pour entamer la série complète de tests physiques nécessaires afin de finaliser le transfert, dont le montant total serait de 50 millions d’euros. Le club travaille selon un calendrier accéléré pour s’assurer que le joueur puisse s’intégrer avec ses nouveaux coéquipiers le plus vite possible.

Le timing est essentiel pour la Juventus, qui tient à impliquer sa nouvelle star dans la préparation tactique de la prochaine saison de Serie A. Des informations indiquent que si les formalités administratives et la visite médicale sont bouclées d’ici dimanche, Kolo Muani pourrait s’envoler dans la soirée avec le groupe de la Juventus pour sa tournée de pré-saison. Cela lui permettrait de participer aux prochains matches amicaux et de développer des automatismes avec les milieux de terrain et les joueurs de couloir.







