AFP
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Randal Kolo Muani doit passer sa visite médicale à la Juventus après que le club de Serie A a conclu un accord de transfert de 38 M€ avec le PSG
Examens médicaux et vol vers la tournée de pré-saison
Selon Football Italia, Kolo Muani a été aperçu à son arrivée à l’aéroport samedi soir, accueilli par la ferveur habituelle qui accompagne une recrue majeure à Turin. Il s’est rapidement rendu au centre médical J-Medical du club pour entamer la série complète de tests physiques nécessaires afin de finaliser le transfert, dont le montant total serait de 50 millions d’euros. Le club travaille selon un calendrier accéléré pour s’assurer que le joueur puisse s’intégrer avec ses nouveaux coéquipiers le plus vite possible.
Le timing est essentiel pour la Juventus, qui tient à impliquer sa nouvelle star dans la préparation tactique de la prochaine saison de Serie A. Des informations indiquent que si les formalités administratives et la visite médicale sont bouclées d’ici dimanche, Kolo Muani pourrait s’envoler dans la soirée avec le groupe de la Juventus pour sa tournée de pré-saison. Cela lui permettrait de participer aux prochains matches amicaux et de développer des automatismes avec les milieux de terrain et les joueurs de couloir.
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Les détails de l’accord à 50 M€
Après des semaines de négociations intenses entre les deux poids lourds européens, la Juventus s’est éloignée de sa préférence initiale pour une solution temporaire afin de répondre aux exigences des champions de France. L’opération est structurée autour d’un montant garanti de 38 M€ plus jusqu’à 12 M€ supplémentaires de bonus, ce qui permet au PSG de récupérer une somme importante pour l’attaquant qu’il jugeait devenu excédentaire au regard de son dispositif tactique actuel.
Cette avancée intervient après que la Juventus a initialement étudié diverses formules financières pour faire revenir l’attaquant à l’Allianz Stadium. Si le club italien hésitait à s’engager immédiatement sur un transfert définitif, privilégiant un prêt avec obligation d’achat, la pression de la concurrence et la fermeté du PSG ont nécessité un changement de stratégie. Le résultat est un investissement important qui reflète la conviction du club quant à la capacité du Français à mener son attaque dans un avenir prévisible.
Un retour très attendu à la Juventus
Ce transfert met fin à un long feuilleton qui a vu la Juventus suivre Kolo Muani sur plusieurs mercatos. Le Français est un visage familier pour les supporters turinois, puisqu’il avait déjà connu un passage réussi et productif au club. Lors de la seconde moitié de la saison 2024-2025, il a marquer huit buts en 16 apparitions en Serie A pendant son prêt.
Après ce premier passage en Italie, Kolo Muani a passé l’exercice 2025-2026 en prêt à Tottenham Hotspur, en Premier League. Si son passage à Londres lui a apporté davantage d’expérience dans un autre grand championnat européen, le transfert n’a pas été rendu permanent, laissant la porte ouverte à la Juventus pour relancer son intérêt. Après avoir suivi de près sa situation tout au long de son passage en Angleterre et en France, la direction bianconera a décidé que cet été était le bon moment pour enfin s’attacher ses services sur le long terme.
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La Juventus poursuit son recrutement agressif
Le recrutement de Kolo Muani n’est pas la seule opération d’envergure que la Juventus est en train de boucler cette semaine, alors que le club poursuit la refonte de son effectif. Kerim Alajbegovic est arrivé ce soir à Turin et a commencé sa visite médicale, en vue de son transfert en provenance du Bayer Leverkusen pour 35 M€. Ce double coup représente un investissement financier massif et un signal clair que la Juventus est déterminée à retrouver sa position dominante au sommet du football italien après une période de transition. En s’attachant les services de Kolo Muani et d’Alajbegovic, la Juventus renforce des secteurs clés du terrain avec des talents au très fort potentiel.
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