Ramos court-il trop au Milan d’Amorim ? La raison de la différence de rendement avec le Portugal : les données sur les kilomètres parcourus

Malgré des performances jusqu’ici en deçà des attentes, Ramos bénéficie de la plus grande confiance de Ruben Amorim.
Même si le technicien de l’AC Milan, interrogé par « Sport Mediaset », a formulé une demande précise à son attaquant de référence : « Je sais qu’il subit une forte pression, c’est un joueur du Milan. Il doit s’y habituer et moi, je veux seulement qu’il continue à s’entraîner comme il a l’habitude de le faire ».
Au micro de « Sky Sport », l’entraîneur portugais a également reconnu que toute l’équipe devait mettre Ramos et les autres attaquants dans les meilleures conditions : « Nous devons nous améliorer en tant qu’équipe pour créer plus d’occasions, mais cela ne concerne pas seulement Camarda et Gonçalo. Je ne fais pas de différences entre les joueurs, peu importe l’âge ou le temps de jeu.
Ramos, si vous regardez chaque match avec attention, a déjà eu des situations intéressantes, et il fait aussi du bon travail en sélection. Il démontre sa valeur. Ma préoccupation principale est de créer plus d’occasions pour tous mes joueurs : pour Pulisic, pour Camarda, pour Cissè. C’est un travail d’équipe ».