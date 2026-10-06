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Gonçalo Ramos Milan HIC GOALGOAL
Lelio Donato
Traduit par

Ramos court-il trop au Milan d’Amorim ? La raison de la différence de rendement avec le Portugal : les données sur les kilomètres parcourus

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Gonçalo Ramos a été le grand protagoniste des victoires du Portugal en Ligue des nations, avec trois buts en trois matches. Mais qu’est-ce qui se cache derrière cette différence de rendement par rapport à Milan ?

Dr Jekyll avec le Portugal, Mr Hyde avec l’AC Milan. Le début de saison vécu par Gonçalo Ramos a eu deux visages très différents.

L’attaquant, arrivé cet été en provenance du PSG, peine trop à cadrer ses frappes sous le maillot de l’AC Milan, alors qu’avec celui de sa sélection, il se transforme en un tireur d’élite de la surface de réparation presque infaillible.

Mais qu’y a-t-il derrière cette nette différence de rendement ? Comment joue Ramos avec le Portugal et comment Amorim l’utilise-t-il à l’AC Milan ?

  • Un but par match contre le Portugal

    Pour l’expliquer, partons des chiffres, qui comme toujours aident à comprendre.

    Ramos, avec le maillot du Portugal, a inscrit pas moins de quatorze buts en trente et une sélections au total, dont d’ailleurs peu comme titulaire puisqu’il a toujours été barré par Cristiano Ronaldo.

    L’attaquant de Milan a parfaitement profité de la rupture retentissante consommée ces dernières semaines entre Jorge Jesus et CR7, en inscrivant trois buts lors des trois dernières rencontres au cours desquelles il a toujours été aligné dès le coup d’envoi.

    Sa moyenne de buts est ainsi montée à un but toutes les 93 minutes avec le Portugal, soit pratiquement un par match.

  • Les chiffres avec l’AC Milan et la dernière saison avec le PSG

    Les chiffres, disions-nous. Eh bien, ceux de Ramos lors de ses six premiers matches officiels avec l’AC Milan racontent toutes les difficultés rencontrées jusqu’ici par le Portugais.

    L’attaquant choisi par Ruben Amorim n’a en effet marqué qu’une seule fois, lors du match à domicile contre Venise, et ce après avoir d’ailleurs manqué deux occasions de but énormes.

    Pour le reste, Ramos a été pratiquement inoffensif, en tirant aussi très peu au but : seulement six fois cadré, onze au total.

    Alors que la saison dernière, passée au PSG dans un rôle secondaire, Ramos a atteint la barre des dix buts avec douze réalisations en 45 apparitions.

    Une moyenne plutôt basse, soit un but toutes les 142 minutes, mais malgré tout nettement meilleure que celle qu’il affiche actuellement avec l’AC Milan.

  • RAMOS COURT TROP ?

    L’impression qui se dégage lors des premiers matches de Ramos avec le Milan, c’est que l’attaquant portugais se sacrifie beaucoup, y compris dans le pressing et le repli défensif. Ce qui lui fait ensuite perdre en lucidité devant le but.

    Une impression d’ailleurs largement confirmée par le nombre de kilomètres parcourus par Ramos. À cet égard, la différence entre les matches avec le Milan et ceux avec le Portugal est notable.

    En cinq journées de Serie A, l’attaquant a parcouru 11,5 km de moyenne, contre 8,3 de moyenne lors des quatre matches de Ligue des nations disputés avec le Portugal.

    Cela suffit-il à justifier la différence de rendement offensif de Ramos ?

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  • Ce qu’a dit Amorim sur Ramos

    Malgré des performances jusqu’ici en deçà des attentes, Ramos bénéficie de la plus grande confiance de Ruben Amorim.

    Même si le technicien de l’AC Milan, interrogé par « Sport Mediaset », a formulé une demande précise à son attaquant de référence : « Je sais qu’il subit une forte pression, c’est un joueur du Milan. Il doit s’y habituer et moi, je veux seulement qu’il continue à s’entraîner comme il a l’habitude de le faire ».

    Au micro de « Sky Sport », l’entraîneur portugais a également reconnu que toute l’équipe devait mettre Ramos et les autres attaquants dans les meilleures conditions : « Nous devons nous améliorer en tant qu’équipe pour créer plus d’occasions, mais cela ne concerne pas seulement Camarda et Gonçalo. Je ne fais pas de différences entre les joueurs, peu importe l’âge ou le temps de jeu.

    Ramos, si vous regardez chaque match avec attention, a déjà eu des situations intéressantes, et il fait aussi du bon travail en sélection. Il démontre sa valeur. Ma préoccupation principale est de créer plus d’occasions pour tous mes joueurs : pour Pulisic, pour Camarda, pour Cissè. C’est un travail d’équipe ».

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