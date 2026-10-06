Ramos court-il trop au Milan d’Amorim ? La raison de la différence de rendement avec le Portugal : les données sur les kilomètres parcourus

Dr Jekyll avec le Portugal, Mr Hyde avec l’AC Milan. Le début de saison vécu par Gonçalo Ramos a eu deux visages très différents.

L’attaquant, arrivé cet été en provenance du PSG, peine trop à cadrer ses frappes sous le maillot de l’AC Milan, alors qu’avec celui de sa sélection, il se transforme en un tireur d’élite de la surface de réparation presque infaillible.

Mais qu’y a-t-il derrière cette nette différence de rendement ? Comment joue Ramos avec le Portugal et comment Amorim l’utilise-t-il à l’AC Milan ?