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Ralf Rangnick pourrait mener la révolution à l'AC Milan : l'ancien entraîneur de Manchester United serait en pourparlers pour occuper un poste clé alors que la recherche d'un nouvel entraîneur se poursuit
Un sommet à Vienne pour l’avenir des Rossoneri
Une réunion décisive s’est tenue à Vienne ces dernières heures entre Rangnick et la direction du Milan AC, représentée par Gerry Cardinale et Zlatan Ibrahimovic. Selon La Gazzetta dello Sport, l’entraîneur allemand a posé ses conditions pour rejoindre les Rossoneri après la Coupe du monde, en cas de départ de la sélection autrichienne. Il ne s’agirait pas d’un retour sur le banc, mais d’un rôle de superviseur général couvrant l’ensemble des aspects techniques du club.
L’ambiance post-réunion est qualifiée de positive, même si aucun accord définitif n’a encore été trouvé. Fidèle à sa philosophie, Rangnick a exigé des garanties solides pour pouvoir imprimer sa marque sur la reconstruction du club. Pour RedBird, ce projet représente un virage stratégique visant à propulser le Milan dans le modèle de réussite déjà observé chez Red Bull, fondé sur un recrutement de pointe et la valorisation des jeunes talents.
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Rangnick exige le contrôle total à l'AC Milan
Rangnick pose des exigences élevées et non négociables. L’Allemand prétend au poste de responsable du département technique, avec le pouvoir de nommer le prochain entraîneur de l’équipe première. Il réclame également de pouvoir s’adjoindre une équipe d’une dizaine de collaborateurs, notamment dans les domaines du recrutement et de l’analyse de données. Son plan : réorganiser méthodiquement les équipes de jeunes pour aligner chaque échelon sur une même philosophie, de la base jusqu’à l’équipe première.
Ce processus décisionnel centralisé contraint Cardinale, Ibrahimovic et le reste de la direction à une réflexion approfondie. Une décision doit être communiquée rapidement, par respect pour la Fédération autrichienne, alors que Rangnick se prépare à voyager aux États-Unis.
Les propos de l'entraîneur et la position de l'Autriche
Interrogé récemment sur un éventuel transfert à Milan, Rangnick a oscillé entre diplomatie et messages codés. « Tout le monde a sans doute remarqué qu’il s’est passé quelque chose d’extraordinaire à l’AC Milan le week-end dernier », a-t-il déclaré lors d’un événement organisé par sa fondation. Il a toutefois tenté par la suite de tempérer ses propos dans une interview accordée à l’ORF : « Mon seul interlocuteur pour les questions contractuelles est et reste la Fédération autrichienne. La seule fédération ou le seul club avec lequel je suis en contact est la Fédération autrichienne. Je me sens très bien ici. »
Son contrat avec l’Autriche expire après la Coupe du monde, et la tentation de rejoindre Milan reste vive. Si la fédération cherche à le retenir en lui proposant une augmentation de salaire comparable à celle que l’Italie avait autrefois offerte à Antonio Conte, l’attrait de mener la révolution sportive au sein d’un club comme Milan demeure un défi difficile à refuser.
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Des vieilles rancunes à la cohabitation avec Ibrahimović
Le retour en force de Rangnick rappelle la situation de 2020, lorsque l’Allemand était sur le point de remplacer Stefano Pioli sous l’ère Ivan Gazidis. À l’époque, Rangnick avait exprimé des réserves sur l’opportunité d’investir dans des joueurs expérimentés comme la star milanaise Zlatan Ibrahimović, déclarant : « Ce n’est pas mon style d’insister sur des joueurs de 38 ans, non pas parce qu’Ibra n’est pas bon. Mais je recherche la valeur ajoutée et je développe les talents. » La réponse du Suédois avait été immédiate : « Rangnick ? Je ne sais pas qui c’est. »
Depuis, le décor a radicalement changé : Ibrahimović occupe un poste clé au sein de la direction de RedBird et se retrouve à devoir évaluer celui qui l’avait autrefois contesté. La coexistence de ces deux fortes personnalités constitue l’une des principales inconnues du projet.