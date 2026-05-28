Ralf Rangnick pourrait mener la révolution à l'AC Milan : l'ancien entraîneur de Manchester United serait en pourparlers pour occuper un poste clé alors que la recherche d'un nouvel entraîneur se poursuit

Une réunion décisive s’est tenue à Vienne ces dernières heures entre Rangnick et la direction du Milan AC, représentée par Gerry Cardinale et Zlatan Ibrahimovic. Selon La Gazzetta dello Sport, l’entraîneur allemand a posé ses conditions pour rejoindre les Rossoneri après la Coupe du monde, en cas de départ de la sélection autrichienne. Il ne s’agirait pas d’un retour sur le banc, mais d’un rôle de superviseur général couvrant l’ensemble des aspects techniques du club.

L’ambiance post-réunion est qualifiée de positive, même si aucun accord définitif n’a encore été trouvé. Fidèle à sa philosophie, Rangnick a exigé des garanties solides pour pouvoir imprimer sa marque sur la reconstruction du club. Pour RedBird, ce projet représente un virage stratégique visant à propulser le Milan dans le modèle de réussite déjà observé chez Red Bull, fondé sur un recrutement de pointe et la valorisation des jeunes talents.