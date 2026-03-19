Forte de son avantage 2-1 acquis au match aller, la Fiorentina se rend chez le Rakow en Pologne pour tenter de décrocher sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa Conférence. La Viola a en effet l'occasion de se qualifier pour la quatrième année consécutive, poursuivant ainsi un rêve dont Florence tente de profiter au cours d'une saison loin d'être facile. Coup d'envoi à 18h45 au Miejski Stadion Piłkarski Raków.
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Rakow-Fiorentina EN DIRECT, les compositions officielles : Kean fait son retour, De Gea est absent
BUTS ET FAITS MARQUANTS
LE RÉSUMÉ DU MATCH
RAKOW-FIORENTINA 0-0
BUTEURS :
RAKOW (3-4-2-1) : Zych ; Tudor, Racovitan, Svarnas ; Ameyaw, Repka, Struski, Jean Carlos ; Makuch ; Brunes, Lopez. Entraîneur : Tomczyk
FIORENTINA (4-3-3) : Christensen ; Dodô, Pongracic, Comuzzo, Parisi ; Ndour, Fagioli, Fabbian ; Harrison, Kean, Fazzini. Entraîneur : Vanoli
ARBITRE : Munuera
AVERTISSEMENTS :
EXCLUSIONS :
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