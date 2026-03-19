Rakow-Fiorentina EN DIRECT, les compositions officielles : Kean fait son retour, De Gea est absent

RAKOW-FIORENTINA 0-0

BUTEURS :





RAKOW (3-4-2-1) : Zych ; Tudor, Racovitan, Svarnas ; Ameyaw, Repka, Struski, Jean Carlos ; Makuch ; Brunes, Lopez. Entraîneur : Tomczyk

FIORENTINA (4-3-3) : Christensen ; Dodô, Pongracic, Comuzzo, Parisi ; Ndour, Fagioli, Fabbian ; Harrison, Kean, Fazzini. Entraîneur : Vanoli





ARBITRE : Munuera

AVERTISSEMENTS :

EXCLUSIONS :