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Moise Kean FiorentinaGetty Images

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Rakow-Fiorentina EN DIRECT, les compositions officielles : Kean fait son retour, De Gea est absent

Suivez en direct Rakow-Fiorentina, le match retour des huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence

Forte de son avantage 2-1 acquis au match aller, la Fiorentina se rend chez le Rakow en Pologne pour tenter de décrocher sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa Conférence. La Viola a en effet l'occasion de se qualifier pour la quatrième année consécutive, poursuivant ainsi un rêve dont Florence tente de profiter au cours d'une saison loin d'être facile. Coup d'envoi à 18h45 au Miejski Stadion Piłkarski Raków.  



  • BUTS ET FAITS MARQUANTS

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  • LE RÉSUMÉ DU MATCH

    RAKOW-FIORENTINA 0-0

    BUTEURS :


    RAKOW (3-4-2-1) : Zych ; Tudor, Racovitan, Svarnas ; Ameyaw, Repka, Struski, Jean Carlos ; Makuch ; Brunes, Lopez. Entraîneur : Tomczyk

    FIORENTINA (4-3-3) : Christensen ; Dodô, Pongracic, Comuzzo, Parisi ; Ndour, Fagioli, Fabbian ; Harrison, Kean, Fazzini. Entraîneur : Vanoli


    ARBITRE : Munuera

    AVERTISSEMENTS :

    EXCLUSIONS :

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