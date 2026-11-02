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Frosinone Calcio v Torino FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Raimondo, le résultat des examens : lésion de plusieurs ligaments de la cheville gauche à la suite d’une contusion et d’une entorse

Frosinone
A. Raimondo
Serie A

Blessure pour l’attaquant du Frosinone né en 2004

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Comme l’indique le communiqué officiel publié par le club de Frosinone : « Frosinone Calcio annonce que le joueur Antonio Raimondo a passé aujourd’hui des examens médicaux à la suite de la blessure subie hier lors du match contre le Torino. Ceux-ci ont révélé une lésion de plusieurs ligaments de la cheville gauche, associée à une contusion et à une entorse, pour laquelle le joueur a déjà entamé sa rééducation. »

Pour l’attaquant né en 2004, on peut envisager une indisponibilité d’environ un mois et demi.

  • Raimondo s’est blessé lors du match remporté samedi par Frosinone contre le Torino sur le score de 2-0. En ce début de saison, Raimondo a inscrit 8 buts en 10 journées de Serie A.

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