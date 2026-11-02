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Comme l’indique le communiqué officiel publié par le club de Frosinone : « Frosinone Calcio annonce que le joueur Antonio Raimondo a passé aujourd’hui des examens médicaux à la suite de la blessure subie hier lors du match contre le Torino. Ceux-ci ont révélé une lésion de plusieurs ligaments de la cheville gauche, associée à une contusion et à une entorse, pour laquelle le joueur a déjà entamé sa rééducation. »

Pour l’attaquant né en 2004, on peut envisager une indisponibilité d’environ un mois et demi.