United a accueilli le jeune joueur après la finalisation de son transfert à travers Manchester. Après avoir signé pour Manchester United, le joueur de 16 ans a eu droit à une visite d’Old Trafford, dans un accueil similaire à celui réservé à une autre recrue, Cassim.

« Le talentueux jeune joueur David Eze a rejoint Manchester United », peut-on lire dans le communiqué officiel du club. « Le milieu de terrain axial a rejoint le club après avoir quitté Manchester City.

« Le joueur de 16 ans, qui a progressé au sein du centre de formation de City, a également été sélectionné avec l’Angleterre chez les jeunes. Tout le monde souhaite à David bonne chance à United et lui souhaite la bienvenue au club. »







