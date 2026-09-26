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Raid chez le voisin ! Manchester United s’offre un deuxième prodige de Manchester City en une semaine avec l’arrivée de David Eze à l’académie d’Old Trafford
Manchester United boucle un raid sur Manchester City
Manchester United a officiellement annoncé la signature du talentueux milieu de terrain axial Eze en provenance du rival voisin Manchester City. Le joueur de 16 ans a accepté un contrat de préformation, qui prévoit qu’il signera officiellement un contrat professionnel à ses 17 ans.
Eze a été officiellement présenté seulement deux jours après que Manchester United a confirmé l’arrivée de Karrim Cassim en provenance du système de l’Etihad. L’arrivée d’Eze complète un impressionnant doublé de recrues en provenance de leur rival local.
Le communiqué officiel confirme l’arrivée d’un jeune joueur
United a accueilli le jeune joueur après la finalisation de son transfert à travers Manchester. Après avoir signé pour Manchester United, le joueur de 16 ans a eu droit à une visite d’Old Trafford, dans un accueil similaire à celui réservé à une autre recrue, Cassim.
« Le talentueux jeune joueur David Eze a rejoint Manchester United », peut-on lire dans le communiqué officiel du club. « Le milieu de terrain axial a rejoint le club après avoir quitté Manchester City.
« Le joueur de 16 ans, qui a progressé au sein du centre de formation de City, a également été sélectionné avec l’Angleterre chez les jeunes. Tout le monde souhaite à David bonne chance à United et lui souhaite la bienvenue au club. »
L’intérêt européen rejeté pour Old Trafford
Eze était un joueur très convoité lors du mercato estival, suscitant un intérêt concret de la part de plusieurs grands clubs européens. Né à Dublin, le milieu de terrain possède un passeport européen, ce qui lui offrait des options juridiques distinctes pour finaliser un transfert à l’étranger.
Malgré ces autres possibilités à travers l’Europe, le jeune joueur a finalement choisi de poursuivre sa carrière à Old Trafford. Eze possède déjà une précieuse expérience internationale, ayant représenté l’Angleterre chez les moins de 16 ans et les moins de 17 ans au cours de sa progression dans les catégories de jeunes.
Un recrutement stratégique au cœur des priorités de l’académie de Manchester United
En raison des règles liées au Brexit, la recherche de recrutement pour le centre de formation du club est essentiellement limitée au Royaume-Uni. En raison de ces restrictions réglementaires, Manchester United s’est montré particulièrement proactif ces dernières années pour attirer les meilleurs jeunes joueurs des clubs voisins. Eze va désormais poursuivre sa progression à Carrington avant de signer officiellement son premier contrat professionnel lorsqu’il fêtera son 17e anniversaire.
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