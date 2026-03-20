Raheem Sterling se montre « de plus en plus en forme » et « enthousiaste », tandis que Robin van Persie voit l'ailier endosser un rôle clé au Feyenoord

Sterling a rejoint le Feyenoord en tant que joueur libre lors du mercato de janvier. Il a jusqu'à présent disputé quatre matches avec le club néerlandais, et son temps de jeu semble augmenter progressivement. Il a fait ses deux premières apparitions en tant que remplaçant, lors d'une victoire 2-1 contre Telstar et d'une défaite 2-0 face au FC Twente ; il a également joué 63 minutes lors du match nul 3-3 contre le NAC Breda, avant de délivrer une passe décisive contre l'Excelsior lors de la dernière victoire 2-1 de la semaine dernière.

Aujourd'hui, l'ancien attaquant d'Arsenal et de Manchester United, Van Persie, a fait le point sur la condition physique de l'ailier, insistant sur le fait qu'il est de plus en plus proche de pouvoir jouer 90 minutes chaque semaine, tout en saluant sa capacité à encadrer les jeunes joueurs.

Selon Ed.NL, il a déclaré : « Il gagne en fraîcheur dans ses actions. Vous l'avez vu dimanche avec sa passe décisive et ses dribbles. Il continue sur cette lancée. Il parle de plus en plus aux joueurs sur le terrain d'entraînement de son passage en Angleterre. On le voit mûrir dans ce domaine. C'est important qu'il endosse ce rôle. »