AFP
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Raheem Sterling se montre « de plus en plus en forme » et « enthousiaste », tandis que Robin van Persie voit l'ailier endosser un rôle clé au Feyenoord
Le point de Van Persie sur Sterling
Sterling a rejoint le Feyenoord en tant que joueur libre lors du mercato de janvier. Il a jusqu'à présent disputé quatre matches avec le club néerlandais, et son temps de jeu semble augmenter progressivement. Il a fait ses deux premières apparitions en tant que remplaçant, lors d'une victoire 2-1 contre Telstar et d'une défaite 2-0 face au FC Twente ; il a également joué 63 minutes lors du match nul 3-3 contre le NAC Breda, avant de délivrer une passe décisive contre l'Excelsior lors de la dernière victoire 2-1 de la semaine dernière.
Aujourd'hui, l'ancien attaquant d'Arsenal et de Manchester United, Van Persie, a fait le point sur la condition physique de l'ailier, insistant sur le fait qu'il est de plus en plus proche de pouvoir jouer 90 minutes chaque semaine, tout en saluant sa capacité à encadrer les jeunes joueurs.
Selon Ed.NL, il a déclaré : « Il gagne en fraîcheur dans ses actions. Vous l'avez vu dimanche avec sa passe décisive et ses dribbles. Il continue sur cette lancée. Il parle de plus en plus aux joueurs sur le terrain d'entraînement de son passage en Angleterre. On le voit mûrir dans ce domaine. C'est important qu'il endosse ce rôle. »
- IMAGO
Les espoirs de Sterling aux Pays-Bas
Van Persie a également reconnu que Sterling était mécontent d'avoir été remplacé lors du match contre le NAC, mais il estime que cela témoigne de la passion de l'ailier pour le jeu.
Il a ajouté : « Il était déçu lors du match contre le NAC d'avoir été remplacé après une heure. Je trouve ça plutôt sympa, d'une certaine manière, c'est l'enthousiasme qui l'habite et qui lui donne envie de jouer. Lors du match précédent, il avait joué 80 minutes. Il n'est plus limité en temps de jeu. »
Sterling l'a lui-même admis, ajoutant : « Je me sentais assez en forme pour continuer, mais c'est le choix de l'entraîneur. Tous les joueurs veulent rester sur le terrain. On veut rester sur le terrain. On comprend que ce ne soit pas encore possible. C'est un nouveau pas dans la bonne direction. »
Il a ajouté : « Nous aurions aimé gagner. Nous avons des sentiments mitigés quant à la performance. Elle a été très irrégulière, mais par moments aussi très bonne. Je veux retrouver mon niveau d’avant. C’était une belle attaque de notre part. Nous devons continuer à travailler là-dessus et d’autres suivront. »
Van Persie prend la défense de Sterling
Sterling a déjà essuyé des critiques depuis son arrivée aux Pays-Bas, les commentateurs néerlandais se demandant régulièrement si l'ailier était capable d'évoluer en première division néerlandaise après plusieurs mois d'absence sur les terrains, suite à son passage désastreux à Chelsea.
Van Persie a toutefois pris la défense de l'ailier en déclarant : « Je trouvais cela déplacé. Si l'on considère le contexte, d'où il vient et ce qu'il a déjà accompli, il n'a pas suivi d'entraînement collectif depuis des mois. Je comprends qu’il y ait des attentes. Ce qu’il a accompli est extraordinaire. C’est un joueur de très haut niveau qui a presque tout gagné. Le critiquer ainsi sur la base d’une demi-heure de jeu… Je trouve cela tout à fait déplacé. On ne comprend vraiment rien à la situation. »
Il a également demandé aux critiques de lui laisser le temps, ajoutant : « C'est toujours permis (d'analyser les performances), mais je dirais qu'il vaut mieux attendre six à huit semaines. Si vous constatez alors qu'il n'est pas à la hauteur et que vous pouvez étayer cette opinion, alors je dirai : d'accord, vous avez raison. Mais émettre des opinions aussi tranchées sur la base d'une demi-heure, je pense que c'est inapproprié. »
- Getty
Et maintenant ?
Ce week-end, le Feyenoord affrontera l'Ajax dans un match décisif. L'équipe de Van Persie occupe la deuxième place de l'Eredivisie, même si elle compte 16 points de retard sur le leader, le PSV Eindhoven. L'Ajax, quant à lui, est quatrième, à cinq points du Feyenoord ; ce match s'annonce crucial dans la course à la qualification pour la Ligue des champions.
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