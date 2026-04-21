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Raheem Sterling s’apprête à quitter le Feyenoord, la prolongation de contrat de l’ancienne star de Manchester City et de Chelsea étant désormais exclue
L’ailier devrait quitter Rotterdam
Le Feyenoord et Sterling mettront un terme à leur collaboration en mai, à l’issue de la saison actuelle d’Eredivisie. L’international anglais, arrivé sous les projecteurs pour un contrat à court terme, n’a pas réussi à s’imposer comme titulaire à Rotterdam-Sud, totalisant seulement 333 minutes de jeu en Eredivisie. Selon l’Algemeen Dagblad, l’ailier a accepté son rôle de remplaçant et est resté professionnel à l’entraînement, mais ses performances décevantes ont poussé le club à renoncer à toute idée de prolongation.
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Van Persie revient sur sa décision
Si l’entraîneur Robin van Persie avait un temps évoqué la possibilité d’une prolongation de contrat, la direction du club a désormais écarté cette option. Sterling s’est montré appliqué à l’entraînement et lors du récent match amical contre l’Excelsior, mais ses performances n’ont pas convaincu suffisamment pour qu’un accord définitif soit conclu.
Revenant sur le caractère définitif du départ imminent de l’ailier, l’article de l’AD indiquait : « Lors du match de 19h08 et également lors du match amical contre l’Excelsior, ils ont ensuite vu une star anglaise qui travaillait extrêmement dur. S’il n’a pas affiché un niveau technique suffisant face à l’Excelsior, l’Anglais a néanmoins montré qu’il était prêt à s’investir à fond jusqu’à ses adieux, fixés au 17 mai. Van Persie avait certes évoqué la possibilité d’un séjour plus long à son arrivée, mais cette option n’est, sans surprise, plus d’actualité. »
Difficultés à trouver le rythme en Eredivisie
Le joueur de 31 ans a éprouvé des difficultés à retrouver son rythme après une période d’inactivité à Londres, ce qui s’est traduit par un impact limité et frustrant sur le terrain. En conséquence, Sterling ne devrait plus disputer que quatre matchs au maximum avec le club avant ses adieux officiels à la mi-mai.
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La course à la Ligue des champions se jouera jusqu’au bout.
Le Feyenoord doit encore affronter un calendrier difficile face à Groningue, Fortuna Sittard, l’AZ Alkmaar et le PEC Zwolle pour s’assurer une place parmi les deux premiers de l’Eredivisie. Même si le classement de l’UEFA est sujet à des fluctuations, les deux meilleures équipes de l’Eredivisie se qualifieront directement pour la phase de groupes de la Ligue des champions 2026-2027, tandis que la troisième place donnera accès aux tours préliminaires. L’équipe de Van Persie, actuellement deuxième, ne devance le NEC que d’un point et le FC Twente de deux points, laissant très peu de temps à Sterling pour retrouver sa place et marquer de son empreinte avant son départ.