Si l’entraîneur Robin van Persie avait un temps évoqué la possibilité d’une prolongation de contrat, la direction du club a désormais écarté cette option. Sterling s’est montré appliqué à l’entraînement et lors du récent match amical contre l’Excelsior, mais ses performances n’ont pas convaincu suffisamment pour qu’un accord définitif soit conclu.

Revenant sur le caractère définitif du départ imminent de l’ailier, l’article de l’AD indiquait : « Lors du match de 19h08 et également lors du match amical contre l’Excelsior, ils ont ensuite vu une star anglaise qui travaillait extrêmement dur. S’il n’a pas affiché un niveau technique suffisant face à l’Excelsior, l’Anglais a néanmoins montré qu’il était prêt à s’investir à fond jusqu’à ses adieux, fixés au 17 mai. Van Persie avait certes évoqué la possibilité d’un séjour plus long à son arrivée, mais cette option n’est, sans surprise, plus d’actualité. »