Raheem Sterling dans une interview extrêmement embarrassante où il s'en prend à un journaliste qui se moque de lui pour ne pas avoir marqué lors de son premier match avec Feyenoord

En réponse aux questions étranges concernant son retrait prématuré, l'international anglais a insisté sur le fait qu'il était physiquement prêt à assumer une charge de travail plus importante malgré son temps de jeu limité. « Oui, je me sentais suffisamment bien pour continuer, mais c'est bien sûr la décision de l'entraîneur », a-t-il expliqué à propos de la décision de Van Persie. Insistant sur le fait qu'il souhaitait continuer à jouer, Sterling a ajouté : « Comme tous les footballeurs. Une fois que vous êtes sur le terrain, vous voulez simplement rester sur le terrain. Mais c'est compréhensible. »

Le transfert de Sterling à Rotterdam n'a pas fait l'unanimité, mais il a trouvé un allié de taille en la personne de son ancien coéquipier à Manchester City, Jack Grealish. Après qu'un compte sur les réseaux sociaux ait qualifié les débuts de Sterling de « cauchemar » et l'ait comparé à « Bambi sur la glace », le joueur prêté à Everton a riposté. Grealish a répondu à cette critique « stupide » en défendant son ami avec passion.

« Quel post Instagram stupide, qu'est-ce qui ne va pas chez vous ? », a écrit Grealish dans la section des commentaires. « Ce gars n'a pas joué ni s'est entraîné depuis si longtemps. Ce sont des gens comme vous qui ne vont pas dans ce monde. Ayez un peu de respect. » Ce soutien arrive alors que Sterling continue de s'adapter à un nouveau championnat après une fin frustrante à Stamford Bridge, où il a été contraint de s'entraîner loin de l'équipe première.