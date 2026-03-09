Goal.com
Raheem SterlingESPN
Muhammad Zaki

Traduit par

Raheem Sterling dans une interview extrêmement embarrassante où il s'en prend à un journaliste qui se moque de lui pour ne pas avoir marqué lors de son premier match avec Feyenoord

Raheem Sterling était visiblement peu impressionné après le match chaotique qui a opposé Feyenoord à NAC Breda et qui s'est soldé par un match nul 3-3, lorsqu'un journaliste a semblé rire en interrogeant l'ailier sur une occasion de but manquée. Pour son premier match en tant que titulaire avec le géant de l'Eredivisie, Sterling a été remplacé après 64 minutes et est resté perplexe lorsque l'interviewer lui a demandé s'il aurait préféré rester sur le terrain.

  • Sterling confronte un journaliste à propos d'un éclat de rire

    Après ce match nul passionnant (3-3), Sterling s'est présenté devant les médias pour revenir sur ses débuts sous les ordres de Robin van Persie. Dans son interview d'après-match accordée à ESPN, l'ailier anglais s'est montré franc au sujet de sa performance et de l'incapacité de son équipe à remporter la victoire. Si le joueur de 31 ans s'est montré globalement positif quant au temps de jeu crucial qu'il a pu accumuler et à son adaptation à la vie en Eredivisie, l'atmosphère est rapidement devenue tendue lors d'un échange sur un moment décisif de la seconde mi-temps où il n'a pas su concrétiser une occasion de but.

    Lorsque l'interviewer a demandé en riant : « Vous auriez dû marquer un but ? », l'ancien joueur de Chelsea n'a pas trouvé cela drôle. Sterling a esquissé un sourire ironique avant de rétorquer : « Vous ne devriez pas rire, mon gars ! Mais oui, c'est vrai, j'ai dit que je devais me remettre dans le bain. J'ai eu l'occasion de marquer et, vu mes standards, c'est quelque chose que je veux saisir, car cela aurait pu changer le cours du match. C'est un bon tremplin et la prochaine fois, je dois mettre le ballon au fond des filets. »

  • Regardez le clip

    Dans un autre moment embarrassant de la même interview, Sterling semble perplexe lorsque le journaliste lui demande bizarrement s'il voulait rester sur le terrain après avoir été remplacé à la 64e minute.

  • Plus de minutes dans le réservoir pour Sterling

    En réponse aux questions étranges concernant son retrait prématuré, l'international anglais a insisté sur le fait qu'il était physiquement prêt à assumer une charge de travail plus importante malgré son temps de jeu limité. « Oui, je me sentais suffisamment bien pour continuer, mais c'est bien sûr la décision de l'entraîneur », a-t-il expliqué à propos de la décision de Van Persie. Insistant sur le fait qu'il souhaitait continuer à jouer, Sterling a ajouté : « Comme tous les footballeurs. Une fois que vous êtes sur le terrain, vous voulez simplement rester sur le terrain. Mais c'est compréhensible. »

    Le transfert de Sterling à Rotterdam n'a pas fait l'unanimité, mais il a trouvé un allié de taille en la personne de son ancien coéquipier à Manchester City, Jack Grealish. Après qu'un compte sur les réseaux sociaux ait qualifié les débuts de Sterling de « cauchemar » et l'ait comparé à « Bambi sur la glace », le joueur prêté à Everton a riposté. Grealish a répondu à cette critique « stupide » en défendant son ami avec passion.

    « Quel post Instagram stupide, qu'est-ce qui ne va pas chez vous ? », a écrit Grealish dans la section des commentaires. « Ce gars n'a pas joué ni s'est entraîné depuis si longtemps. Ce sont des gens comme vous qui ne vont pas dans ce monde. Ayez un peu de respect. » Ce soutien arrive alors que Sterling continue de s'adapter à un nouveau championnat après une fin frustrante à Stamford Bridge, où il a été contraint de s'entraîner loin de l'équipe première.

  • Raheem Sterling Feyenoord 2025-26Getty

    Se concentrer sur les aspects positifs

    Le Feyenoord occupe actuellement la deuxième place, mais reste à 19 points du leader incontesté, le PSV. Sterling, qui a résilié son contrat avec Chelsea d'un commun accord en janvier, reste concentré sur les aspects positifs. « C'est un nouveau pas en avant. J'ai des sentiments mitigés quant à la performance, car je pense que nous aurions pu gagner le match. Il y a eu quelques moments de déconcentration, mais j'ai trouvé que nous avions parfois très bien joué », a-t-il conclu. Fort du soutien indéfectible de ses coéquipiers et après avoir fait ses débuts en tant que titulaire, Sterling aura sans aucun doute à cœur de faire taire ses détracteurs et de retrouver sa meilleure forme aux Pays-Bas.

