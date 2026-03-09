Raheem Sterling dans une interview extrêmement embarrassante où il s'en prend à un journaliste qui se moque de lui pour ne pas avoir marqué lors de son premier match avec Feyenoord

Après ce match nul passionnant (3-3), Sterling s'est présenté devant les médias pour revenir sur ses débuts sous les ordres de Robin van Persie. Dans son interview d'après-match accordée à ESPN, l'ailier anglais s'est montré franc au sujet de sa performance et de l'incapacité de son équipe à remporter la victoire. Si le joueur de 31 ans s'est montré globalement positif quant au temps de jeu crucial qu'il a pu accumuler et à son adaptation à la vie en Eredivisie, l'atmosphère est rapidement devenue tendue lors d'un échange sur un moment décisif de la seconde mi-temps où il n'a pas su concrétiser une occasion de but.
Lorsque l'interviewer a demandé en riant : « Vous auriez dû marquer un but ? », l'ancien joueur de Chelsea n'a pas trouvé cela drôle. Sterling a esquissé un sourire ironique avant de rétorquer : « Vous ne devriez pas rire, mon gars ! Mais oui, c'est vrai, j'ai dit que je devais me remettre dans le bain. J'ai eu l'occasion de marquer et, vu mes standards, c'est quelque chose que je veux saisir, car cela aurait pu changer le cours du match. C'est un bon tremplin et la prochaine fois, je dois mettre le ballon au fond des filets. »