Sterling a ensuite été interpellé puis relâché sous caution, tandis que l’enquête se poursuit. Les autorités examinent les circonstances de l’accident et les allégations visant le conducteur. La police du Hampshire a présenté les faits dans un communiqué officiel.

« Jeudi, peu avant 9 heures, nous avons reçu des informations selon lesquelles une Lamborghini était entrée en collision avec des glissières de sécurité sur la M3 en direction du sud, près de l'échangeur de Minley. Aucun autre véhicule n'était impliqué et aucun blessé n'a été signalé », précise le communiqué.

« Le conducteur, un homme de 31 ans originaire du Berkshire, a été interpellé. Il est soupçonné de conduite sous l’emprise de stupéfiants, de conduite dangereuse, de possession d’une substance de classe C et de refus de se soumettre à un test. Il a été remis en liberté sous caution, le temps que nos investigations se poursuivent. »