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Raheem Sterling a été interpellé pour conduite soupçonnée sous l’emprise de stupéfiants, après un accident impliquant son véhicule Lamborghini
Sterling a été interpellé à la suite d’un accident sur l’autoroute.
L'attaquant du Feyenoord a été arrêté jeudi matin après un accident impliquant sa Lamborghini sur l'autoroute M3, selon Metro. L'incident s'est produit près de l'échangeur de Minley ; la police du Hampshire a été alertée peu avant 9 h. Selon les forces de l'ordre, le véhicule a percuté les glissières de sécurité. Aucun autre véhicule n'a été impliqué et aucune blessure n'a été signalée.
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La police confirme les faits après l'arrestation
Sterling a ensuite été interpellé puis relâché sous caution, tandis que l’enquête se poursuit. Les autorités examinent les circonstances de l’accident et les allégations visant le conducteur. La police du Hampshire a présenté les faits dans un communiqué officiel.
« Jeudi, peu avant 9 heures, nous avons reçu des informations selon lesquelles une Lamborghini était entrée en collision avec des glissières de sécurité sur la M3 en direction du sud, près de l'échangeur de Minley. Aucun autre véhicule n'était impliqué et aucun blessé n'a été signalé », précise le communiqué.
« Le conducteur, un homme de 31 ans originaire du Berkshire, a été interpellé. Il est soupçonné de conduite sous l’emprise de stupéfiants, de conduite dangereuse, de possession d’une substance de classe C et de refus de se soumettre à un test. Il a été remis en liberté sous caution, le temps que nos investigations se poursuivent. »
Un nouveau revers qui accentue la crise
Cette arrestation survient à un moment délicat de la carrière de Sterling. Autrefois considéré comme l’un des meilleurs attaquants du football anglais, il a connu un immense succès à Manchester City, remportant plusieurs titres de Premier League sous la houlette de Pep Guardiola. Depuis son départ de City, ses performances et sa chance ont toutefois décliné.
Un passage compliqué à Chelsea a été suivi d’un prêt peu concluant à Arsenal sous les ordres de Mikel Arteta. Après la résiliation de son contrat avec les Blues en janvier, Sterling a rejoint le Feyenoord dans le cadre d’un bail à court terme. Il n’a disputé que huit matchs en Eredivisie et sera libre de tout engagement cet été.
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L'enquête se poursuit parallèlement aux recherches de Sterling pour trouver un nouveau club.
Libéré sous caution, Sterling va désormais se consacrer pleinement à l’enquête policière en cours. Les autorités ont confirmé que les investigations se poursuivent et qu’aucune conclusion définitive n’a encore été tirée à ce stade. À 31 ans, l’avenir sportif de l’ancien international anglais reste incertain : sans club et après plusieurs saisons compliquées sur le terrain, il doit désormais affronter une nouvelle vague de scrutiny médiatique en attendant l’évolution de l’affaire.