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Rafinha pourrait partir d’un moment à l’autre. Combien de temps le FC Barcelone pourra-t-il encore s’appuyer sur des « solutions stratégiques » pour assurer sa survie financière ?

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Le Hilal saoudien dispose d’une occasion en or pour se rapprocher de son objectif.

Selon les dernières informations, l’une des plus grandes stars du FC Barcelone pourrait quitter le « Camp Nou » de manière inattendue lors du prochain mercato estival, malgré son impact positif sur les performances de l’équipe. 

Selon les informations qui circulent avec insistance dans les couloirs du club catalan, le nom de Raphinha, l’ailier brésilien qui a brillé sous le maillot blaugrana ces dernières années, est aujourd’hui au cœur des spéculations.

Selon la presse espagnole, la direction du FC Barcelone aurait décidé d’étudier les offres reçues pour le joueur lors du prochain mercato estival, son départ semblant désormais très probable.

Le club catalan aborde un mercato estival crucial, tant sur le plan sportif que financier. Alors qu’il vise à renforcer sa défense et son attaque avec des recrues de premier plan, il doit également générer des revenus substantiels pour retrouver une marge de manœuvre financière et une certaine flexibilité sur le marché des transferts. 

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Dans ce contexte, le nom de Raphinha émerge comme l’une des solutions stratégiques les plus prometteuses, capable de bouleverser l’équation estivale au sein du club blaugrana.

  • Ravenia... À vendre à un prix élevé

    À 29 ans, Raphinha était l’un des piliers du projet de Xavi Hernández, puis de Hansi Flick, mais son statut a évolué ces derniers mois.

    Selon le média espagnol « Fichajes », son niveau aurait baissé en raison de blessures à répétition, et le staff technique ainsi que la direction estimeraient qu’il a atteint son apogée au sein du club.

    Selon le média, la direction sportive emmenée par Deco jugerait ce moment opportun pour céder le joueur afin de maximiser son retour financier, tout en s’appuyant sur sa solide cote à l’échelle internationale et sur la convoitise de plusieurs cadors.

    L’ailier brésilien suscite l’intérêt de plusieurs clubs de Premier League et de Roshen League saoudienne, certains étant prêts à proposer jusqu’à 100 millions d’euros.

    Un montant jugé très attractif par la direction blaugrana, qui doit impérativement réduire la masse salariale et réaliser des opérations financières modestes pour assainir ses comptes.

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  • FC Barcelona v Atlético de Madrid - Copa Del ReyGetty Images Sport

    Des absences répétées donnent une mauvaise impression

    Rafinha a de nouveau été absent cette saison, tant avec Barcelone qu’avec la sélection brésilienne, en raison d’une blessure. Avant son dernier forfait, la star du Barça s’était exprimée sur son état physique après la victoire 1-0 contre l’Athletic Bilbao au stade « San Mamés » lors de la 27^e journée de Liga.

    Selon le journal espagnol « Sport », les Barcelonais ont souligné après la rencontre l’importance de gérer la fatigue et la valeur des trois points, le Brésilien ayant fait son entrée en seconde période.

    Rafinha a déclaré : « Je ne suis ni raide ni fatigué, contrairement à ce que certains pourraient penser. J’ai juste eu un petit souci, et j’ai pu me reposer. » 

    Il a ajouté : « Je me sens bien, la fatigue après un match est normale, mais il y a sûrement des joueurs plus fatigués que moi. »

  • La star brésilienne, clé des grands transferts

    Pour la direction du club catalan, la vente éventuelle de Rafeina lors du prochain mercato estival ne se limite pas à l'aspect financier.

    Son départ libérerait de la marge salariale et injecterait une liquidité immédiate, deux leviers essentiels pour attirer des cibles de premier plan comme le défenseur italien Alessandro Bastoni et l’attaquant argentin Julián Álvarez.

    Par ailleurs, la règle financière 1:1 de la Liga rend indispensable la vente d’un joueur de grande valeur pour pouvoir recruter sans restrictions.

    Conséquence directe, l’avenir de Raphinha au Barça oscille entre un possible maintien et une cession réfléchie.

    Les prochaines semaines s’annoncent donc cruciales : le Brésilien restera-t-il pour poursuivre le projet de Flick, ou deviendra-t-il le transfert phare de l’été 2026 et le déclencheur d’une nouvelle ère tant attendue par les supporters blaugranas ?

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    Al-Hilal a inscrit Rafinha sur sa short-list de joueurs ciblés.

    Le journal « Fichajes » avait indiqué, dans un précédent article, que le club saoudien Al-Hilal avait préparé une offre de 100 millions d'euros pour recruter Rafeina, dont le contrat avec Barcelone court jusqu'à l'été 2028.

    Selon El Nacional, le club saoudien proposerait 80 millions d’euros garantis, plus 20 millions d’euros de bonus et variables, pour convaincre le Barça de céder l’international brésilien.

    Rafinha dispose d’une clause libératoire d’un milliard d’euros, mais un accord verbal avec le directeur sportif Deco prévoit d’ouvrir des négociations si une proposition jugée exceptionnelle est déposée.

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