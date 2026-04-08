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Rafael van der Vaart fustige Vinicius Junior, qu'il qualifie d'« horrible », en soulignant un aspect « incroyablement triste » du jeu de l'ailier du Real Madrid
Le jugement cinglant de Van der Vaart
S'adressant à la chaîne néerlandaise Ziggo Sport, Van der Vaart a fait part de sa profonde frustration à l'égard de Vinicius après la défaite 2-1 du Real lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions. Tout en reconnaissant le talent évident du joueur de 25 ans, l'ancien international néerlandais a admis qu'il avait du mal à regarder l'ailier jouer en raison de ce qu'il perçoit comme des simagrées.
Dans une critique sans détour du style du Brésilien, Van der Vaart a déclaré : « Vinicius est horrible. Il m'énerve au plus haut point quand je le vois. Je trouve cela incroyablement triste car c'est un joueur fantastique. Mais dès qu'il reçoit une petite poussée, il se jette par terre, dans l'espoir de voir l'adversaire recevoir un carton rouge, puis se relève comme si de rien n'était. C'est ce que je trouve triste chez lui. »
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Frustration au Bernabéu
Vinicius a eu du mal à faire la différence face au Bayern Munich. Alors que Kylian Mbappé a réussi à trouver le chemin des filets, le Brésilien n’a pas su concrétiser ses occasions, ce qui a suscité une frustration palpable tant sur le terrain que dans les tribunes. À un moment donné, la frustration a atteint son paroxysme lorsque certains secteurs du public local ont fait part de leur mécontentement. Selon certaines informations, Vinicius aurait de nouveau été hué par le public du Bernabéu après avoir perdu le ballon et manqué une occasion en or en face à face contre Manuel Neuer à la 60e minute, une erreur qui pourrait s'avérer coûteuse dans cette double confrontation.
Kompany apporte un point de vue différent
Alors que Van der Vaart mettait l'accent sur les défauts de l'ailier, l'entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, a adopté une position bien plus bienveillante. Le technicien belge s'est donné beaucoup de mal pour saluer la personnalité du joueur vedette madrilène, notamment au vu de l'ambiance difficile et des pressions extérieures auxquelles il est souvent confronté. « Vini doit rester exactement tel qu’il est. Il a tout mon soutien, qu’il soit un joueur adverse ou non », a déclaré l’entraîneur du Bayern àAmazon Prime après le coup de sifflet final. « On a besoin de joueurs qui sortent du lot. On apprécie le succès de ces joueurs. C’était pareil avec Franck Ribéry au Bayern. On a le droit d’avoir une opinion, mais il ne faut jamais dépasser les limites. C’est pour ça que j’ai beaucoup de respect pour Vini. »
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En route vers le match retour
Le débat autour de Vinicius devrait se poursuivre alors que le Real Madrid se prépare pour un déplacement difficile à l'Allianz Arena la semaine prochaine. Le Real Madrid se trouve dans une situation délicate, devant rattraper un retard d'un but pour garder intacts ses espoirs de gloire européenne. Sous la houlette d'Álvaro Arbeloa, l'équipe doit trouver le moyen de raviver son dynamisme offensif, à commencer par le match à domicile contre Gérone en Liga vendredi.