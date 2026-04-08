Rafael van der Vaart fustige Vinicius Junior, qu'il qualifie d'« horrible », en soulignant un aspect « incroyablement triste » du jeu de l'ailier du Real Madrid

S'adressant à la chaîne néerlandaise Ziggo Sport, Van der Vaart a fait part de sa profonde frustration à l'égard de Vinicius après la défaite 2-1 du Real lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions. Tout en reconnaissant le talent évident du joueur de 25 ans, l'ancien international néerlandais a admis qu'il avait du mal à regarder l'ailier jouer en raison de ce qu'il perçoit comme des simagrées.

Dans une critique sans détour du style du Brésilien, Van der Vaart a déclaré : « Vinicius est horrible. Il m'énerve au plus haut point quand je le vois. Je trouve cela incroyablement triste car c'est un joueur fantastique. Mais dès qu'il reçoit une petite poussée, il se jette par terre, dans l'espoir de voir l'adversaire recevoir un carton rouge, puis se relève comme si de rien n'était. C'est ce que je trouve triste chez lui. »