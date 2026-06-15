Rafael van der Vaart compare Virgil van Dijk à un « Boeing 747 » après avoir été « impressionné » par la prestation du capitaine néerlandais lors du match nul contre le Japon en Coupe du monde

Alors que Van der Vaart insistait sur le déclin physique du défenseur, Roy Keane a proposé une analyse plus nuancée sur le plateau d’ITV. L’ancien capitaine de Manchester United a mis en avant la menace offensive de Van Dijk, estimant que son premier but était un modèle de classe pure malgré ses récentes difficultés en club.

« C’était évidemment un superbe centre de [Ryan] Gravenberch, on sait à quel point ils sont bons sur les coups de pied arrêtés », a-t-il fait remarquer. « Van Dijk est clairement en grande forme en termes de buts marqués. Il a connu une saison difficile. Certains centres sur coups de pied arrêtés ce soir n’étaient pas géniaux, mais quand on en revient à Gravenberch… Le Japon a fini par reculer, et dès que le ballon est entré dans la surface, Van Dijk a placé une tête puissante et précise. Il est extrêmement dangereux dans la surface, et sa finition a été impeccable. Le ballon a touché le poteau avant d’entrer, preuve d’une frappe bien dirigée, même sans grande vitesse. La défense japonaise était prise de court, mais l’action était magnifiquement menée, et les Pays-Bas ont alors pris le contrôle du match. »