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Van Dijk - Van der VaartGetty/GOAL
Donny Afroni

Traduit par

Rafael van der Vaart compare Virgil van Dijk à un « Boeing 747 » après avoir été « impressionné » par la prestation du capitaine néerlandais lors du match nul contre le Japon en Coupe du monde

V. van Dijk
Pays-Bas
Japon
Coupe du monde
R. van der Vaart
Pays-Bas vs Japon
Liverpool

Rafael van der Vaart a vivement critiqué Virgil van Dijk, comparant le capitaine des Pays-Bas à un avion de ligne après une prestation défensive peu convaincante face au Japon. Bien que le joueur de Liverpool ait marqué lors du match nul 2-2, Van der Vaart a admis avoir été stupéfait par le manque de mobilité du défenseur lors du premier match des Pays-Bas en Coupe du monde.

  • Van der Vaart lance une pique à Van Dijk en le surnommant « Boeing »

    Les Pays-Bas ont entamé leur Coupe du monde par un match nul 2-2 haletant face au Japon à Dallas, et Van der Vaart n’a pas épargné Van Dijk. En direct du studio de la NOS, l’ancien meneur des Oranje et du Real Madrid a livré un constat sans appel sur la performance de son capitaine.

    « Je dois être honnête : j’ai été assez surpris par Van Dijk », a-t-il tranché à la mi-temps, alors que le score était encore de 0-0. « En le voyant, je me suis dit : ça n’a pas l’air bon. Surtout quand il pivote. C’est très difficile. Un peu comme un Boeing 747 qui tourne. J’espère qu’il commencera à pivoter un peu plus vite pendant le tournoi. »

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  • Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Roy Keane apporte un éclairage différent

    Alors que Van der Vaart insistait sur le déclin physique du défenseur, Roy Keane a proposé une analyse plus nuancée sur le plateau dITV. L’ancien capitaine de Manchester United a mis en avant la menace offensive de Van Dijk, estimant que son premier but était un modèle de classe pure malgré ses récentes difficultés en club.

    « C’était évidemment un superbe centre de [Ryan] Gravenberch, on sait à quel point ils sont bons sur les coups de pied arrêtés », a-t-il fait remarquer. « Van Dijk est clairement en grande forme en termes de buts marqués. Il a connu une saison difficile. Certains centres sur coups de pied arrêtés ce soir n’étaient pas géniaux, mais quand on en revient à Gravenberch… Le Japon a fini par reculer, et dès que le ballon est entré dans la surface, Van Dijk a placé une tête puissante et précise. Il est extrêmement dangereux dans la surface, et sa finition a été impeccable. Le ballon a touché le poteau avant d’entrer, preuve d’une frappe bien dirigée, même sans grande vitesse. La défense japonaise était prise de court, mais l’action était magnifiquement menée, et les Pays-Bas ont alors pris le contrôle du match. »

  • Une soirée riche en rebondissements à Dallas

    Van Dijk a connu une soirée en deux temps : dominé par les contres japonais en première période, il a ensuite répondu présent en seconde. Le défenseur central de Liverpool a temporairement fait taire les critiques en s’élevant plus haut que tout le monde à la 51^e minute pour couper un centre de Gravenberch et battre Zion Suzuki d’une tête puissante, offrant l’avantage aux Néerlandais de Ronald Koeman.

    La joie des Néerlandais, présents en nombre à l’AT&T Stadium, fut de courte durée. Fidèle à sa réputation de équipe résiliente, le Japon a répliqué par deux fois : Keito Nakamura puis Daichi Kamada ont successivement effacé les réalisations de Van Dijk et de Crysencio Summerville, permettant aux deux formations de rester à égalité de points dans le groupe F.

  • FBL-WC-2026-MATCH11-NED-JPNAFP

    Van Dijk réagit à ce début de match frustrant

    Bien qu’il ait été désigné homme du match, Virgil van Dijk est resté modeste devant les médias après la rencontre. Le capitaine néerlandais a admis que son équipe avait peiné à percer le bloc japonais, parfaitement organisé en 5-4-1 durant une bonne partie de la rencontre.

    « Nous avons affronté une équipe japonaise très compacte. Cela a été difficile », a expliqué Van Dijk. « Au final, nous commençons par un match nul. Nous pouvons certainement faire mieux. Passons au suivant. » Les Pays-Bas vont désormais se concentrer sur un match décisif contre la Suède le week-end prochain.