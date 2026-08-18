L’avenir de Rafael Leao s’écrit loin de l’AC Milan. Ce n’est pas une certitude, mais les indices vont dans ce sens. L’attaquant portugais, qui avant l’été a publiquement mis un terme à son aventure à l’AC Milan et a admis son désir de vivre une nouvelle expérience, ne figure pas sur la liste des joueurs écartés du projet Amorim, mais reste sur le départ. Et l’entretien prévu avec le patron Cardinale servira à confirmer ce scénario. L’AC Milan version 2026-2027 repartira sans son numéro 10, qui dès septembre, sauf surprise, portera un nouveau maillot.
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Rafael Leao sur le départ de l’AC Milan : contacts avec la Roma, Chelsea apparaît. Et l’option Arabie saoudite n’est pas à exclure
Galatasaray reste en pole position
Le Galatasaray suit Leao depuis un certain temps, a déjà discuté avec son entourage et avec le Milan, et veut parvenir à une conclusion d’ici au début de la semaine prochaine. Après le refus de Martinelli d’Arsenal, le club turc veut accélérer pour le Portugais, à qui un contrat de cinq ans à 10-12 millions d’euros nets par saison a été promis. L’ancien de Lille a d’autres priorités, à savoir un transfert en Premier League, mais il n’a pas fermé la porte à un transfert en Super Lig, où il deviendrait l’un des joueurs les mieux payés du championnat. Les prochains jours seront décisifs pour comprendre si l’affaire se fera. Une chose est sûre : si Galatasaray veut boucler l’opération, il devra relever son offre financière, actuellement bloquée à 35 millions d’euros, bonus compris. Le Milan, qui est descendu d’une évaluation initiale de 60, en demande 45. Il veut un transfert définitif ou un prêt payant avec obligation d’achat, à des conditions favorables.
Contact Roma, Chelsea surgit
Comme l’écrit La Gazzetta dello Sport , le club italien qui a pris contact pour Leao est la Roma, qui a choisi de ne pas aller plus loin en raison des coûts et de la volonté de Leao de ne pas rejoindre une autre équipe de Serie A. Son souhait reste la Premier League, et il pourrait être exaucé : un agent essaie de l’emmener à Chelsea, où il prendrait la place de son coéquipier en sélection Pedro Neto, cible de Manchester City et d’Al Hilal, club saoudien. L’Arabie saoudite reste en arrière-plan, mais c’est une option crédible. Ce sont des jours décisifs, de choix, pour Leao et pour l’AC Milan, qui se sépareront d’ici à la fin août.
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