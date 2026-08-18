Rafael Leao sur le départ de l’AC Milan : contacts avec la Roma, Chelsea apparaît. Et l’option Arabie saoudite n’est pas à exclure

Le Galatasaray suit Leao depuis un certain temps, a déjà discuté avec son entourage et avec le Milan, et veut parvenir à une conclusion d’ici au début de la semaine prochaine. Après le refus de Martinelli d’Arsenal, le club turc veut accélérer pour le Portugais, à qui un contrat de cinq ans à 10-12 millions d’euros nets par saison a été promis. L’ancien de Lille a d’autres priorités, à savoir un transfert en Premier League, mais il n’a pas fermé la porte à un transfert en Super Lig, où il deviendrait l’un des joueurs les mieux payés du championnat. Les prochains jours seront décisifs pour comprendre si l’affaire se fera. Une chose est sûre : si Galatasaray veut boucler l’opération, il devra relever son offre financière, actuellement bloquée à 35 millions d’euros, bonus compris. Le Milan, qui est descendu d’une évaluation initiale de 60, en demande 45. Il veut un transfert définitif ou un prêt payant avec obligation d’achat, à des conditions favorables.











