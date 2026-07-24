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Rafael Leão s’apprête à rejoindre le club turc de Fenerbaçhe pour un montant de 60 millions d’euros, tandis qu’un salaire très élevé est proposé à l’attaquant de l’AC Milan
Fenerbahçe intensifie sa quête
Fenerbahçe intensifie ses efforts pour recruter Leão, alors que le Milan cherche à tirer environ 50 à 60 millions d’euros de la vente de l’attaquant portugais, selon le*Corriere dello Sport*. Le club turc doit rencontrer les représentants de Leão à Milan dans les prochaines heures, même si aucune offre officielle n’a encore été transmise aux Rossoneri.
Les dirigeants milanais estiment que son départ est indispensable pour financer de nouveaux renforts, après les arrivées de Mario Gila et Gonçalo Ramos. Le joueur étudie toujours ses options, espérant attirer l’attention de clubs anglais ou espagnols, mais, pour l’instant, seuls Fener et Galata ont engagé des démarches concrètes.
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Un salaire très élevé est proposé.
Fenerbahçe est prêt à sortir le grand jeu pour Leão : un contrat d’environ 10 millions d’euros par saison, bonus compris, afin de devancer son rival de toujours, Galatasaray. Par ailleurs, la *Gazzetta*rapporte que l’ailier a passé une partie de ses vacances en Turquie, ce qui attise les spéculations sur son avenir, tandis que le Milan attend toujours la première offre officielle.
Le joueur prendrait encore quelques jours avant de se prononcer et doit retrouver le groupe pour la tournée de pré-saison en Australie. Avant la Coupe du monde, Leao avait clairement fait part de ses intentions, affirmant qu’il souhaitait relever un nouveau défi, et selon la source, « un mois et demi plus tard, il n’a pas changé d’avis ».
En attendant de meilleures opportunités
Malgré l’intérêt grandissant de la Turquie, Leao espère toujours qu’un grand club anglais ou espagnol entrera dans la course avant de choisir sa prochaine destination. Selon La Gazzetta, l’attaquant de 27 ans ne veut pas rester en Italie, sauf s’il prolonge à Milan ; il n’exclut toutefois pas un départ en Turquie si les conditions sportives et financières sont réunies. Ses prestations lors de la Coupe du monde, où il a marqué contre l’Ouzbékistan et délivré une passe décisive face à la Croatie, n’ont pas suffi à déclencher une véritable guerre des enchères. Leao a marqué contre l'Ouzbékistan et n'a été titulaire que contre la Croatie, où son centre a permis à Ramos d'inscrire le but décisif.
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Aucune décision n'a encore été arrêtée
Pour l’instant, la priorité de Leao est d’attendre de voir si un autre grand club se manifeste avant de prendre une décision concernant son avenir. Il doit participer à un événement commercial au Brésil avant de rejoindre le groupe pour la tournée de pré-saison du Milan en Australie. Les Rossoneri poursuivront ensuite leur préparation en Indonésie, à moins que Fenerbahçe, Galatasaray ou un autre club intéressé ne parvienne à un accord d’ici là.
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