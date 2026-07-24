Fenerbahçe intensifie ses efforts pour recruter Leão, alors que le Milan cherche à tirer environ 50 à 60 millions d’euros de la vente de l’attaquant portugais, selon le*Corriere dello Sport*. Le club turc doit rencontrer les représentants de Leão à Milan dans les prochaines heures, même si aucune offre officielle n’a encore été transmise aux Rossoneri.

Les dirigeants milanais estiment que son départ est indispensable pour financer de nouveaux renforts, après les arrivées de Mario Gila et Gonçalo Ramos. Le joueur étudie toujours ses options, espérant attirer l’attention de clubs anglais ou espagnols, mais, pour l’instant, seuls Fener et Galata ont engagé des démarches concrètes.







