Rafael Leao révèle l’énorme différence apportée par Jorge Jesus au Portugal par rapport à Roberto Martinez après la victoire contre la Norvège

Leao n’a pas tardé à saluer les améliorations structurelles immédiates apportées à la sélection par Jesus. Après une victoire disputée contre la Norvège, Leao a mis en avant une résilience nouvelle qui, selon lui, faisait défaut durant la précédente période sous Roberto Martinez. L’ailier a souligné que, si l’équipe a toujours possédé un immense talent dans le dernier tiers, sa capacité à verrouiller les matches a franchi un cap sous les ordres de l’ancien entraîneur de Benfica et du Sporting CP, arrivé avec un mandat clair pour resserrer l’arrière-garde.

« Ce qui a changé dans l’équipe, c’est que Jesus nous a apporté une très grande solidité défensive. La Norvège a eu beaucoup de possession et, du début à la fin, nous avons réussi à rester compacts, à défendre avec le ballon en jeu, et aussi sur les coups de pied arrêtés. C’était ce qui nous manquait pour faire la différence dans les grands matches, parce que nous avions une très bonne qualité offensive et il nous manquait cet aspect défensif », a révélé Leao, comme cité par A Bola.