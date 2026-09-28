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Rafael Leao révèle l’énorme différence apportée par Jorge Jesus au Portugal par rapport à Roberto Martinez après la victoire contre la Norvège
L’évolution défensive sous les ordres de Jesus
Leao n’a pas tardé à saluer les améliorations structurelles immédiates apportées à la sélection par Jesus. Après une victoire disputée contre la Norvège, Leao a mis en avant une résilience nouvelle qui, selon lui, faisait défaut durant la précédente période sous Roberto Martinez. L’ailier a souligné que, si l’équipe a toujours possédé un immense talent dans le dernier tiers, sa capacité à verrouiller les matches a franchi un cap sous les ordres de l’ancien entraîneur de Benfica et du Sporting CP, arrivé avec un mandat clair pour resserrer l’arrière-garde.
« Ce qui a changé dans l’équipe, c’est que Jesus nous a apporté une très grande solidité défensive. La Norvège a eu beaucoup de possession et, du début à la fin, nous avons réussi à rester compacts, à défendre avec le ballon en jeu, et aussi sur les coups de pied arrêtés. C’était ce qui nous manquait pour faire la différence dans les grands matches, parce que nous avions une très bonne qualité offensive et il nous manquait cet aspect défensif », a révélé Leao, comme cité par A Bola.
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Un lien spécial entre un joueur et son entraîneur
Pour Leao, l’arrivée de Jesus à la tête du Portugal est bien plus qu’un simple changement tactique ; c’est des retrouvailles avec l’homme qui a été le premier à croire en son potentiel au plus haut niveau. L’entraîneur de 72 ans est celui qui lui a offert ses débuts professionnels lors de leur passage commun au Sporting CP, et cet historique joue clairement un rôle dans la confiance du joueur au sein de l’actuel groupe national. Leao estime que cette profonde compréhension mutuelle entre eux lui permettra de s’épanouir, quel que soit le poste auquel il sera utilisé sur le terrain.
En revenant sur leur histoire et sur la situation actuelle de la sélection nationale, Leao a exprimé son enthousiasme à l’idée de retravailler sous les ordres de son ancien mentor. L’attaquant a déclaré : « Le coach a réussi à très bien organiser l’équipe en seulement quelques jours. Jesus m’a donné l’opportunité de débuter au niveau professionnel, il me connaît physiquement, tactiquement et psychologiquement. Je donnerai tout, peu importe le poste auquel je dois jouer, je suis sûr qu’il m’aidera à montrer mes qualités. »
Les éloges pour Joao Felix
Leao a également pris le temps de défendre et de mettre à l’honneur son coéquipier Joao Felix, auteur de performances remarquées lors des derniers matches. Felix a souvent fait l’objet d’un examen minutieux de la part des médias et des supporters, en particulier après son départ pour la Saudi Pro League. Cependant, sa récente efficacité devant le but avec la sélection a fait taire de nombreux sceptiques. Leao a insisté sur le fait que la qualité de Felix est indéniable et dépasse le championnat dans lequel il évolue en club, soulignant que l’attaquant prouve qu’il peut toujours dominer sur la scène européenne lorsqu’il représente son pays.
« Joao Felix a fait la différence, il a beaucoup souffert des critiques par le passé et il montre la qualité qu’il a. Parfois, les gens disent que ce n’est qu’en Arabie saoudite, mais en Europe il fait la différence », a-t-il souligné.
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Nouveaux départs à Istanbul
Au-delà de ses obligations internationales, Leao est revenu sur son récent changement de cap dans sa carrière, après avoir quitté les sommets de l’AC Milan pour prendre un nouveau départ avec le géant turc Galatasaray cet été. Ce transfert a été l’un des plus commentés du mercato, et Leao semble savourer le défi d’un nouveau championnat. Il a cité l’ambition du club stambouliote comme l’une des principales raisons de ce choix, exprimant son désir d’aider l’équipe à poursuivre sa domination sur la scène nationale.
« Le championnat turc est très compétitif, avec de grands noms, Galatasaray me voulait vraiment, ils avaient un très bon projet sportif et je pense que cette année nous pouvons remporter le cinquième titre consécutif », a conclu Leao.
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