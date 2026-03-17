Rafael Leão réplique en citant la Bible après une altercation avec Christian Pulisic et une réaction furieuse suite à son remplacement lors de la défaite de l'AC Milan

L'entraîneur Massimiliano Allegri se retrouve désormais confronté à une situation extrêmement délicate, alors qu'il tente de gérer les egos de ses joueurs vedettes. Il aurait dû intervenir personnellement dans les vestiaires pour empêcher que la confrontation ne dégénère complètement, selon certaines informations. Tout en essayant publiquement de minimiser la discorde tout en reconnaissant les occasions manquées, Allegri a déclaré : « Quand on perd des matchs, avec le recul, on se rend compte de beaucoup de choses. Je pense que Pulisic progresse physiquement, tandis que Leao aurait pu se retrouver face au gardien à deux ou trois reprises. »

Plus tôt, l'ailier avait même repoussé à deux reprises une accolade de son entraîneur avant de donner un coup de pied dans une glacière.