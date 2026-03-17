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Rafael Leão réplique en citant la Bible après une altercation avec Christian Pulisic et une réaction furieuse suite à son remplacement lors de la défaite de l'AC Milan
Leao se tourne vers les Écritures au milieu de la tempête qui s'abat sur San Siro
Les retombées négatives de la récente défaite 1-0 des Rossoneri en Serie A ont pris une tournure spirituelle. Sur Instagram, au lendemain du match, Leao a adressé un message sans détour à ses détracteurs. Le numéro 10 a publié une story contenant un verset traduit de l'Évangile selon Luc, attribuant ces paroles à Jésus. Il a écrit : « Fais ce qui est en ton pouvoir. L'impossible, c'est mon affaire. »
- AFP
Les tensions dans les vestiaires atteignent leur paroxysme
Ce message énigmatique publié sur les réseaux sociaux fait suite à des informations faisant état d’une grave détérioration des relations au sein du groupe. Les tensions ont atteint leur paroxysme dans la capitale italienne, où Leão et Pulisic se sont retrouvés au cœur d’une tempête qui a continué de faire rage après le coup de sifflet final. Les frictions étaient clairement visibles sur le terrain, l'attaquant portugais faisant à plusieurs reprises des gestes de frustration à l'encontre de son coéquipier américain à cause de passes ratées. Le drame se serait intensifié à huis clos, les deux principaux attaquants se livrant à un échange houleux et plus animé que d'habitude dans les vestiaires, chacun exigeant des explications de l'autre concernant leur placement tactique.
Allegri contraint de jouer le rôle de médiateur
L'entraîneur Massimiliano Allegri se retrouve désormais confronté à une situation extrêmement délicate, alors qu'il tente de gérer les egos de ses joueurs vedettes. Il aurait dû intervenir personnellement dans les vestiaires pour empêcher que la confrontation ne dégénère complètement, selon certaines informations. Tout en essayant publiquement de minimiser la discorde tout en reconnaissant les occasions manquées, Allegri a déclaré : « Quand on perd des matchs, avec le recul, on se rend compte de beaucoup de choses. Je pense que Pulisic progresse physiquement, tandis que Leao aurait pu se retrouver face au gardien à deux ou trois reprises. »
Plus tôt, l'ailier avait même repoussé à deux reprises une accolade de son entraîneur avant de donner un coup de pied dans une glacière.
- Getty/GOAL
Un partenariat en quête d'une étincelle
Cette défaite 1-0, particulièrement préjudiciable, a considérablement compliqué leur quête du titre de Serie A. Ils totalisent actuellement 60 points, derrière l'Inter, leader du championnat avec 68 points, alors qu'il ne reste plus que neuf matches à disputer avant la fin de la saison. Leur prochain match les opposera au Torino, qui occupe la 14e place du championnat italien.
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