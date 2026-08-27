L'expert italien du mercato Nicolo Schira a révélé que l'attaquant a rejeté plusieurs approches formelles venues de l'étranger ces derniers jours. En détaillant la situation actuelle du joueur sur le marché, Schira a publié sur son compte X personnel : « Rafa Leao has turned down Al Hilal and Newcastle bids in the last days. The portuguese forward has never opened the door to Aston Villa (salary offer considered low). Two options for him, as of now: Galatasaray or staying at AC Milan (but he is not in Amorim’s Plans) »