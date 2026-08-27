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Rafael Leao refuse une offre d’Al-Hilal, la star de l’AC Milan privilégiant un maintien en Europe
L’attaquant refuse Al-Hilal
L’ailier portugais a refusé une offre lucrative de l’équipe de Simone Inzaghi en raison de sa réticence à quitter le football européen. Alors que la direction de l’AC Milan était ouverte à la manne financière que représentait l’opération, le joueur est resté ferme sur sa position. Il a depuis repris l’entraînement avec l’équipe première de l’AC Milan, dans l’attente d’y voir plus clair sur son avenir avant la fermeture du mercato.
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Un journaliste détaille les options au poste d’ailier
L'expert italien du mercato Nicolo Schira a révélé que l'attaquant a rejeté plusieurs approches formelles venues de l'étranger ces derniers jours. En détaillant la situation actuelle du joueur sur le marché, Schira a publié sur son compte X personnel : « Rafa Leao has turned down Al Hilal and Newcastle bids in the last days. The portuguese forward has never opened the door to Aston Villa (salary offer considered low). Two options for him, as of now: Galatasaray or staying at AC Milan (but he is not in Amorim’s Plans) »
Des prétendants européens suivent la situation
Refuser un transfert en Arabie saoudite ne garantit pas l’avenir à long terme de l’attaquant à San Siro. Le super-agent Jorge Mendes continue d’explorer des options à travers le continent, avec le géant turc Galatasaray et des clubs de Premier League comme Tottenham Hotspur qui suivent de près l’évolution de la situation. Cependant, les discussions avec Villa ont échoué après que le package salarial du club de Birmingham est resté très loin des exigences du joueur.
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La résolution avant la date limite approche
Les dirigeants de l’AC Milan sont engagés dans une course contre la montre pour régler la situation de Leao avant la fermeture du mercato européen. Alors qu’Amorim se concentre désormais sur la rencontre de championnat de vendredi contre Venezia à San Siro, des incertitudes demeurent concernant sa ligne d’attaque. Les prochains jours détermineront finalement si Leao reste pour regagner sa place ou s’en va afin de s’assurer un temps de jeu régulier.
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