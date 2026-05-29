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Rafael Leão pourrait-il rejoindre la Premier League ? L’ailier de l’AC Milan avoue soutenir Manchester United, tandis que son avenir à San Siro demeure incertain
Les rumeurs de transfert s'intensifient
Les rumeurs concernant Leao se sont intensifiées après que l’attaquant a manifesté son admiration pour Manchester United lors d’une intervention sur le podcast de Cernucci. Le club de Premier League est régulièrement associé à l’international portugais depuis plusieurs années, alors qu’il cherche un ailier d’élite capable de faire la différence. Ces spéculations ont pris de l’ampleur, car le Milan AC n’a pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine, mettant la direction du club sous pression pour assainir ses finances.
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L'ailier exprime sa préférence pour l'Angleterre.
Invité dans un podcast, l’attaquant international a confirmé suivre régulièrement la Premier League. Interrogé sur ses clubs de prédilection, il a expliqué : « Oui, bien sûr. Je porte un intérêt particulier à United, car mon idole est Cristiano Ronaldo. Dans le passé, je regardais souvent leurs matchs. Je suivais Manchester United, et j’appréciais aussi Arsenal. »
Malgré cet aveu, La Gazzetta dello Sport rapporte que l’attaquant de 26 ans reste déterminé à se racheter en Italie : il a déjà signifié à l’éminent conseiller du club, Zlatan Ibrahimović, son souhait de rester à Milan afin de laisser derrière lui une saison difficile.
Les difficultés financières entraînent une évaluation
Bien que Rafael Leao souhaite rester, la direction milanaise considère l’ailier comme un élément remplaçable et étudiera les offres du marché. Cinquième de Serie A, le club rossonero espère équilibrer ses finances grâce à des ventes de joueurs, les maigres recettes de l’Europa League étant insuffisantes. Par ailleurs, le départ de Massimiliano Allegri laisse un vide tactique : son schéma rigide en 3-5-2 contraignait Leao à un rôle de faux avant-centre, moins adapté à ses caractéristiques que son couloir naturel.
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La phase de qualification pour la Coupe du monde approche
L’attaquant doit rapidement mettre de côté les incertitudes concernant son club après avoir été retenu dans la liste provisoire de 27 joueurs du Portugal pour la Coupe du monde 2026. L’équipe de Roberto Martinez aborde un groupe K exigeant, avec la République démocratique du Congo, l’Ouzbékistan et la Colombie. Une fois la compétition internationale terminée, l’avenir de Leão au club dépendra entièrement de la vision tactique du successeur d’Allegri et de la volonté du nouveau manager de demander à la direction de le conserver.