Invité dans un podcast, l’attaquant international a confirmé suivre régulièrement la Premier League. Interrogé sur ses clubs de prédilection, il a expliqué : « Oui, bien sûr. Je porte un intérêt particulier à United, car mon idole est Cristiano Ronaldo. Dans le passé, je regardais souvent leurs matchs. Je suivais Manchester United, et j’appréciais aussi Arsenal. »

Malgré cet aveu, La Gazzetta dello Sport rapporte que l’attaquant de 26 ans reste déterminé à se racheter en Italie : il a déjà signifié à l’éminent conseiller du club, Zlatan Ibrahimović, son souhait de rester à Milan afin de laisser derrière lui une saison difficile.