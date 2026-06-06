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Rafael Leão pencherait pour la Premier League plutôt que la Liga, l’ailier reconnaissant éprouver un « besoin » de quitter l’AC Milan
Leao pourrait quitter Milan
Leao a alimenté les spéculations sur son avenir en admettant qu’il souhaitait relever un nouveau défi loin de Milan. L’international portugais a laissé entendre que les exigences tactiques de la Serie A ne correspondaient pas tout à fait à son style et a indiqué qu’un départ à l’étranger pourrait l’aider à exploiter pleinement son potentiel. Le joueur de 26 ans a cité la Premier League et la Liga comme les championnats où il estime que son talent serait le plus valorisé. Il a toutefois précisé qu’un transfert en Angleterre serait particulièrement intéressant si l’occasion se présentait.
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Leao explique son envie de prendre un nouveau départ
Les propos de Leao interviennent après une saison difficile à San Siro, alors que le Milan traverse une période d’incertitude en pleine transition et que son attaquant vedette évoque désormais publiquement un éventuel départ.
S’exprimant sur Sport TV, l’attaquant a déclaré : « Je sentais que je pouvais faire la différence, mais le jeu de l’équipe ne me le permettait pas. J’ai besoin d’un nouveau défi. Le championnat italien progresse, mais mon style de jeu serait davantage mis en valeur en Premier League ou en Liga. Si une opportunité se présentait en Angleterre, je serais ravi, car je sais que je peux rivaliser avec des joueurs de très haut niveau. »
Déception face à la tactique de Milan
Au-delà de son souhait de départ, Leao a confié que la dernière saison à San Siro avait été marquée par de vives frustrations tactiques. L’ailier estime que le système mis en place par le staff technique n’a pas su mettre en valeur ses qualités, entraînant une irrégularité persistante, tant sur le plan individuel que collectif, et finissant par l’épuiser.
« Ce fut une saison difficile. J’ai joué blessé pendant 4 à 5 mois avec une douleur à l’aine, à un poste qui ne correspond pas à mon style », a admis Leao. « Le système tactique ne m’a pas aidé. Je sentais que je pouvais faire la différence, mais la façon dont l’équipe jouait ne me mettait pas en position de le faire. Au final, cela devient épuisant.
« Néanmoins, j’ai souvent occupé le poste de deuxième attaquant au cours de ma carrière, et je pense que c’est ma position préférée. Je peux aussi évoluer comme faux numéro 9, notamment avec le Portugal. Sur l’aile, après un dribble, j’ai davantage de temps pour décider entre tirer, redribbler ou centrer. En revanche, en tant que deuxième attaquant, je suis plus proche du but et je dois être plus concret : je dois soit servir une passe décisive, soit tirer. C’est un détail sur lequel je dois encore travailler. Au fond, le football se joue sur des statistiques, et c’est la dernière étape qui me fait encore défaut. »
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L'avenir de la star milanaise demeure incertain.
Les déclarations publiques de Leao devraient relancer les spéculations sur son avenir, alors que le Milan s’apprête à vivre un été décisif. L’ailier, qui demeure l’un des atouts les plus précieux du club, a laissé entendre qu’il pourrait être tenté par un nouveau défi, mettant ainsi la pression sur les dirigeants rossoneri. Ayant ouvertement exprimé son admiration pour la Premier League et évoqué la Liga comme une option séduisante, il reste à déterminer si l’intérêt des grands clubs européens se traduira par une offre concrète.