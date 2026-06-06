Rafael Leão pencherait pour la Premier League plutôt que la Liga, l’ailier reconnaissant éprouver un « besoin » de quitter l’AC Milan

Au-delà de son souhait de départ, Leao a confié que la dernière saison à San Siro avait été marquée par de vives frustrations tactiques. L’ailier estime que le système mis en place par le staff technique n’a pas su mettre en valeur ses qualités, entraînant une irrégularité persistante, tant sur le plan individuel que collectif, et finissant par l’épuiser.

« Ce fut une saison difficile. J’ai joué blessé pendant 4 à 5 mois avec une douleur à l’aine, à un poste qui ne correspond pas à mon style », a admis Leao. « Le système tactique ne m’a pas aidé. Je sentais que je pouvais faire la différence, mais la façon dont l’équipe jouait ne me mettait pas en position de le faire. Au final, cela devient épuisant.

« Néanmoins, j’ai souvent occupé le poste de deuxième attaquant au cours de ma carrière, et je pense que c’est ma position préférée. Je peux aussi évoluer comme faux numéro 9, notamment avec le Portugal. Sur l’aile, après un dribble, j’ai davantage de temps pour décider entre tirer, redribbler ou centrer. En revanche, en tant que deuxième attaquant, je suis plus proche du but et je dois être plus concret : je dois soit servir une passe décisive, soit tirer. C’est un détail sur lequel je dois encore travailler. Au fond, le football se joue sur des statistiques, et c’est la dernière étape qui me fait encore défaut. »