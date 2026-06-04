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Rafael Leão aurait reçu une offre proche du double de son salaire actuel à l’AC Milan, alors que l’ailier portugais envisage de quitter le club de Serie A
Galatasaray prend l’avantage grâce à une offre de contrat très généreuse.
Selon La Gazzetta dello Sport, Galatasaray aurait soumis une proposition contractuelle à Rafael Leao lui promettant un salaire presque deux fois supérieur à celui qu’il perçoit actuellement à l’AC Milan. Le club stambouliote serait disposé à verser au champion portugais 10 millions d’euros par saison, primes comprises, contre 5,5 millions d’euros, primes au rendement incluses, dans la péninsule.
Si la Super Lig turque n’était sans doute pas la première destination à l’esprit d’un joueur sacré meilleur joueur de Serie A il y a quatre ans seulement, l’ambition de Galatasaray ne fait aucun doute. Après avoir déjà attiré des attaquants de renom en provenance d’Italie, comme Mauro Icardi et Victor Osimhen, le club stambouliote vise désormais Leao pour en faire sa nouvelle recrue phare et bâtir une équipe capable de rivaliser au plus haut niveau continental.
Leao laisse entendre qu’il compte partir.
L’avenir du joueur de 26 ans à Milan fait l’objet de nombreuses spéculations depuis ses déclarations franches lors d’un stage avec la sélection nationale. S’exprimant au Portugal avant de s’envoler pour les États-Unis en vue de la Coupe du monde, Leao a ouvertement exprimé son souhait de relever un nouveau défi dans un autre championnat après une saison profondément frustrante, au cours de laquelle Milan a connu une déception de dernière minute, terminant cinquième du classement et manquant de peu la qualification pour la Ligue des champions lors de la dernière journée.
Évoquant son avenir chez les Rossoneri, l’ancien Lillois a déclaré : « J’ai tout donné ; je veux relever un nouveau défi dans un autre championnat. »
Ces déclarations ont provoqué un véritable séisme à Milanello, laissant entendre que le divorce entre le club et son ailier vedette est consommé. Après une saison difficile où il n’a pas retrouvé son meilleur niveau, Leao semble prêt à quitter le Milan pour entamer un nouveau chapitre de sa carrière.
Le vide au niveau du leadership à Milan et les obstacles sur le marché des transferts
Malgré l’intérêt concret manifesté par la Turquie, tout accord potentiel s’engagera dans un processus long et laborieux, qui ne devrait pas aboutir avant fin juillet, voire août. Le Milan AC traverse actuellement une période de transition : le club cherche toujours un nouvel entraîneur et un directeur sportif. Conséquence, il lui est difficile d’approuver des départs importants ou de finaliser des négociations cruciales tant que la nouvelle direction n’est pas en place.
Par ailleurs, Galatasaray doit encore gérer une contrainte administrative : la règle turque limitant à 14 le nombre de joueurs étrangers, avec des quotas distincts selon l’âge. Le club stambouliote ayant déjà atteint son plafond, il doit d’abord céder l’un de ses éléments avant de pouvoir transmettre une offre officielle à Milan pour l’enregistrement de Leao.
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Évaluation et concurrence sur le marché pour l'ailier
Le prix de l’ailier portugais a naturellement fluctué en raison de sa baisse de forme, mais il reste un atout précieux pour les Rossoneri. Si Galatasaray demeure le seul candidat, le club turc pourra négocier avec Milan en position de force.
Cette saison, l’attaquant a disputé 31 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant 10 buts et délivrant trois passes décisives.
Toutefois, la Coupe du monde à venir pourrait servir de vitrine au joueur : en cas de performances de haut niveau en Amérique du Nord, l’intérêt des grands championnats européens risquerait de renaître, faisant grimper l’étiquette de prix et compliquant la tâche du club stambouliote. Pour l’instant, le géant turc demeure le seul prétendant à avoir déposé une offre financière substantielle, alors que la saga des transferts estivaux s’intensifie.