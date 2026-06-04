L’avenir du joueur de 26 ans à Milan fait l’objet de nombreuses spéculations depuis ses déclarations franches lors d’un stage avec la sélection nationale. S’exprimant au Portugal avant de s’envoler pour les États-Unis en vue de la Coupe du monde, Leao a ouvertement exprimé son souhait de relever un nouveau défi dans un autre championnat après une saison profondément frustrante, au cours de laquelle Milan a connu une déception de dernière minute, terminant cinquième du classement et manquant de peu la qualification pour la Ligue des champions lors de la dernière journée.

Évoquant son avenir chez les Rossoneri, l’ancien Lillois a déclaré : « J’ai tout donné ; je veux relever un nouveau défi dans un autre championnat. »

Ces déclarations ont provoqué un véritable séisme à Milanello, laissant entendre que le divorce entre le club et son ailier vedette est consommé. Après une saison difficile où il n’a pas retrouvé son meilleur niveau, Leao semble prêt à quitter le Milan pour entamer un nouveau chapitre de sa carrière.