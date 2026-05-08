Benitez – qui a mené Liverpool à la victoire en Ligue des champions en 2005, après avoir éliminé Chelsea grâce à un « but fantôme » resté dans les annales – a dirigé les Blues pendant 48 matches lorsqu’il occupait le poste d’entraîneur par intérim en 2012-2013.

Malgré un succès en Ligue Europa, il n’a jamais convaincu des supporters sceptiques en raison de ses liens avec un rival historique de Premier League. Un membre de l’équipe victorieuse il y a 21 ans pourrait désormais changer de camp et troquer le rouge pour le bleu.

Alonso est sans club depuis son départ précipité du Real Madrid en janvier, où il n’a tenu que sept mois au Santiago Bernabéu. Sa réputation d’entraîneur a souffert malgré un essor fulgurant au Bayer Leverkusen, qu’il avait mené au titre en Bundesliga.

À 44 ans, il demeure l’un des jeunes coachs les plus prometteurs du circuit, mais c’était aussi le cas de Liam Rosenior, 41 ans, lorsqu’il a pris les rênes de Chelsea – un mandat qui s’est soldé par un départ précoce après seulement 23 matchs.