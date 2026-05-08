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Rafa Benitez met en garde Xabi Alonso. La légende de Liverpool estime que prendre le « poste le plus brûlant du football mondial » à Chelsea serait un pari extrêmement risqué
Benitez a bien remporté l’Europa League, mais il n’a pas réussi à convaincre les supporters de Chelsea.
Benitez – qui a mené Liverpool à la victoire en Ligue des champions en 2005, après avoir éliminé Chelsea grâce à un « but fantôme » resté dans les annales – a dirigé les Blues pendant 48 matches lorsqu’il occupait le poste d’entraîneur par intérim en 2012-2013.
Malgré un succès en Ligue Europa, il n’a jamais convaincu des supporters sceptiques en raison de ses liens avec un rival historique de Premier League. Un membre de l’équipe victorieuse il y a 21 ans pourrait désormais changer de camp et troquer le rouge pour le bleu.
Alonso est sans club depuis son départ précipité du Real Madrid en janvier, où il n’a tenu que sept mois au Santiago Bernabéu. Sa réputation d’entraîneur a souffert malgré un essor fulgurant au Bayer Leverkusen, qu’il avait mené au titre en Bundesliga.
À 44 ans, il demeure l’un des jeunes coachs les plus prometteurs du circuit, mais c’était aussi le cas de Liam Rosenior, 41 ans, lorsqu’il a pris les rênes de Chelsea – un mandat qui s’est soldé par un départ précoce après seulement 23 matchs.
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Les liens entre Liverpool et Alonso pourraient-ils accentuer la pression sur le milieu de terrain à Chelsea ?
Interrogé sur la possibilité que Alonso, en suivant les traces de Benitez, s’expose à une attention et à une pression intenses en rejoignant Stamford Bridge, Johnson – s’exprimant en exclusivité pour GOAL en partenariat avec BetMGM – a répondu sans détour : « Tout à fait. Je pense que les supporters de Liverpool lui accorderaient le temps nécessaire. Mais, comme on l’a vu, s’il occupait ce poste, les fans de Chelsea ne seraient peut-être pas aussi…
« Il comprendrait vite que Chelsea est sans doute le banc le plus brûlant du football mondial. Un jeune coach n’y dispose pas de six mois, ni d’une année, encore moins de dix-huit mois.
Il doit franchir cette porte et gagner immédiatement, et c’est difficile, comme l’ont prouvé les grands entraîneurs qui ont remporté des titres. C’est presque impossible à faire pour quiconque. Je pense que ce serait un poste de fou à occuper pour un jeune entraîneur débutant, comme nous venons de le voir récemment. »
Liverpool pourrait-il être tenté de faire une offre pour Alonso ?
Un retour d’Alonso dans le Merseyside lui offrirait davantage de marge de manœuvre. Les observateurs anticipent depuis longtemps son come-back à Anfield, où il a brillé pendant cinq saisons comme joueur.
Des rumeurs évoquent un changement à la tête du club, Arne Slot n’ayant pas réussi à capitaliser sur les fondations du titre de Premier League. Les Reds pourraient-ils alors être tentés d’accélérer le retour d’Alonso si Chelsea confirmait son intérêt ?
Interrogé sur le sujet, Johnson a répondu avec prudence : « C’est une question délicate et je pense que personne ne connaîtra la réponse avant que les choses ne se soient passées.
« Évidemment, Xabi a été formidable en tant que jeune entraîneur dans ce qu’il a accompli. On comprend pourquoi il suscite de l’intérêt. Mais ces entraîneurs ne sont peut-être disponibles qu’aujourd’hui et ne le seront peut-être plus avant six ou sept ans.
Je suis sûr qu’ils se mettraient à chercher, ou qu’Arne pourrait se sentir menacé, mais pour moi, le diable que l’on connaît vaut parfois mieux que celui que l’on ne connaît pas. Je sais que Xabi est une légende du club, mais cela ne garantit pas qu’il sera un bon entraîneur ici.
« Certes, les performances actuelles de Liverpool sont loin de leurs standards, mais je ne suis pas sûr qu’on puisse se séparer d’un entraîneur comme Slot aussi vite et sans réflexion ».
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Slot reste en poste à Anfield, tandis que Chelsea finalise ses plans pour le banc de touche.
Slot n’a donné aucun signe laissant penser qu’il s’attend à être écarté : il est sous contrat jusqu’en 2027 et est en passe de qualifier son équipe pour la Ligue des champions. L’été dernier, il a obtenu un budget transferts record et estime sans doute mériter la chance de rentabiliser cet investissement après une saison 2025-2026 perturbée par les blessures.
La disponibilité d’Alonso est toutefois impossible à ignorer. Il n’est pas le seul candidat en lice pour prendre les rênes de Chelsea – alors que l’entraîneur par intérim Calum McFarlane s’apprête à se retirer cet été – et Liverpool sait qu’il doit agir de manière décisive lorsqu’il s’agit de ses projets à long terme.