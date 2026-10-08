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COLOMBIA V ROMANIAGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Raducioiu : « Mannequins, vin et fêtes, une vie de cirque. Les pilules à l’AC Milan, les injections à Brescia »

F. Raducioiu
Milan AC
FEATURES
Opinion
Union Brescia
Hellas Vérone

L’ancien attaquant roumain raconte sa vie dissolue en dehors des terrains

Florin Raducioiu, aujourd’hui âgé de 56 ans, ancien attaquant roumain passé notamment en Italie par Bari, Brescia, Vérone et l’AC Milan, se raconte dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport. Le titre de l’entretien est éloquent pour décrire le personnage : « Mannequins, vin et fêtes, une vie de cirque. Ces pilules à Milan et les injections à Brescia… »


LA VIE EN DEHORS DU TERRAIN

« En tant que joueur, j’ai certainement eu quelques vices. À Monaco, j’étais fou de vin : j’achetais des bouteilles à 10 000 euros, je faisais des dîners de luxe à Monte-Carlo. Je vivais comme un retraité, je le regrette un peu. J’aurais pu économiser un peu d’argent et l’investir. C’était une époque où l’on gagnait 80 000 euros par mois, à l’époque c’était énorme. Je tiens à préciser qu’aujourd’hui, je vais quand même bien sur le plan économique ».


LES FÊTES

« À Milan, on faisait la fête au Hollywood quand c’était possible, Maldini était le plus convoité. À Vérone, en revanche, j’ai perdu la tête pour un mannequin roumain. J’avais 21 ans, j’étais beau et riche (rires). J’étais un personnage de cirque. Cette relation a duré un an et elle ne me gardait pas lucide pendant les matches. À la fin de la saison, nous sommes descendus ».


L’ANECDOTE

« Après Pays de Galles-Roumanie, le match qui nous a qualifiés pour le Mondial 1994, je suis allé dans un pub et je me suis enivré au whisky jusqu’à m’évanouir. J’ai même vomi dans le taxi. Le lendemain, je me suis levé et je suis retourné à Milanello en jet ».


  • BARESI

    « À l’été 1993, Franco est allé voir Berlusconi et lui a dit : “Nous avons besoin d’un joueur comme Raducioiu”. En fait, c’est lui qui m’a amené au Milan. Je ne l’oublierai jamais. J’aurais voulu être présent à ses funérailles, mais j’étais à Mykonos avec ma famille et je n’ai pas réussi à venir. J’ai beaucoup pleuré. Franco était un aimant humain : il avait un charisme qui poussait chaque joueur à le suivre et à l’estimer. »


    LES TRAITEMENTS MÉDICAUX EN ITALIE

    « S’il est vrai qu’en Italie je faisais des traitements médicaux particuliers ? À Brescia, nous faisions des injections intraveineuses d’un liquide rose. Je n’ai jamais bien compris ce que c’était. Personne n’était obligé de les faire. Les médecins disaient que c’étaient des sels minéraux et la séance durait environ une demi-heure. En revanche, au Milan, les médecins donnaient à ceux qui le voulaient des comprimés. De temps en temps, j’en prenais : on me disait que c’étaient des vitamines. On aurait dit qu’ils augmentaient le souffle pendant le match. »



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