En Espagne, Pedro Fullana, journaliste à Cadena SER, révèle que l'Atlético Madrid aurait convenu avec Diego Pablo Simeone, l'entraîneur des Colchoneros, de ne pas laisser Nico Gonzalez atteindre le nombre de matches convenu entre le club madrilène et la Juventus pour déclencher l'obligation d'achat. Il manquerait encore 7 apparitions d'au moins une mi-temps à l'Argentin. À ce jour, le joueur né en 1998 a disputé 14 matches de championnat d'au moins 45 minutes, sur les 21 prévus (au total, en comptant également la Ligue des champions, les apparitions de Nico Gonzalez d'au moins 45 minutes s'élèvent à 18).
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Rachat de Nico Gonzalez : l'Atletico Madrid impose ses conditions à Simeone, que va faire la Juventus maintenant ?
L'Atlético veut Nico, mais à ses conditions
L'été dernier, l'ancien joueur de la Fiorentina a été prêté par la Juve à l'Atlético Madrid, avec une option d'achat fixée à 32 millions d'euros et subordonnée à un minimum de 21 apparitions d'au moins 45 minutes chacune. Ses performances sous les ordres de Diego Simeone sont tout à fait satisfaisantes, mais en Espagne, on en est certain : les Colchoneros ont une stratégie bien précise pour l'été prochain. Comme le rapporte Tuttosport, selon le journaliste de Cadena Ser, les Colchoneros seraient tout de même intéressés par le latéral, qui fêtera ses 28 ans le 6 avril prochain.
QUE FAIT LA JUVE ?
L'Atlético Madrid aurait l'intention de discuter avec la Juventus à la fin de la saison afin de parvenir à un accord sur un montant inférieur à celui convenu l'année dernière pour le rachat lié au nombre de matches disputés. Reste à savoir, à ce stade, quelle sera l'intention du club bianconero : accepter un accord à la baisse, refuser la proposition en attendant d'autres offres ou, qui sait, peut-être décider de garder Nico Gonzalez dans l'effectif à la disposition de Luciano Spalletti, l'entraîneur qui, selon Tuttosport, apprécie les qualités de l'Argentin.