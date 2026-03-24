Rachat de Nico Gonzalez : l'Atletico Madrid impose ses conditions à Simeone, que va faire la Juventus maintenant ?

L'été dernier, l'ancien joueur de la Fiorentina a été prêté par la Juve à l'Atlético Madrid, avec une option d'achat fixée à 32 millions d'euros et subordonnée à un minimum de 21 apparitions d'au moins 45 minutes chacune. Ses performances sous les ordres de Diego Simeone sont tout à fait satisfaisantes, mais en Espagne, on en est certain : les Colchoneros ont une stratégie bien précise pour l'été prochain. Comme le rapporte Tuttosport, selon le journaliste de Cadena Ser, les Colchoneros seraient tout de même intéressés par le latéral, qui fêtera ses 28 ans le 6 avril prochain.



